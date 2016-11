NEW YORK, 18. nov.2016









Japanski premijer Shinzo Abe, prvi strani lider koji se sastao s Donaldom Trumpom, rekao je u četvrtak navečer kako je uvjeren da je izabrani američki predsjednik "osoba u koju može imati veliko povjerenje".





Razgovori su me "uvjerili da možemo izgraditi odnos povjerenja", rekao je Abe novinarima nakon sastanka u Trumpovu tornju na Manhattanu, prenosi Hina.





Japanski premijer i drugi azijski vođe uznemireni su Trumpovim izjavama koji je u kampanji upozoravao saveznike da moraju plaćati više ako žele američku pomoć, sugerirao Japanu da nabavi nuklearno oružje ako želi sigurnost. Konačno Trump se protivi Transpacifičkom trgovinskom sporazumu (TTP).





Abe je naveo da je s Trumpom imao "veoma iskrene razgovore, u izuzetno toploj atmosferi", naglasivši da "bez povjerenja između dvije zemlje, japansko-američki savez nikada ne bi funkcionirao u budućnosti".





Premijer Japana zahvalio je Trampu što se sastao s njim u trenutku kada formira kabinet uoči inauguracije u januaru.





"I pored prepune agende zbog odluka koje treba da donese u pogledu imenovanja i drugih obaveza s tim u vezi, on je bio dovoljno ljubazan da me primi", dodao je Abe, nakon jednoiposatnog razgovora s Trumpom u New Yorku.





Japanski premijer nije iznio mnogo detalja o sastanku, jer su razgovori bili nezvanični, ali je rekao da su se dogovorili da se ponovo sastanu radi podrobnijih razgovora o širem nizu pitanja.





Japan je jedan od najbližih saveznika Washingtona, ali je Trump zabrinuo kreatore politike u Tokiju tokom predizborne kampanje svojim izjavama o mogućem povlačenju hiljada američkih vojnika iz tog regiona i nagoveštajima da bi zvanično pacifističkom Japanu moglo biti potrebno nuklearno oružje, podsjeća AFP.