SARAJEVO, 18. nov.2016









Prestižni National Geographic Traveler uvrstio je Via Dinarica stazu u najbolje destinacije svijeta za 2017. godinu. Via Dinarica, mega-planinarska i pješačka staza, koja povezuje prirodne i kulturne znamenitosti u Dinaridima, na ovaj način je prepoznata i priznata kao velika razvojna šansa i potencijal, prije svega, za Bosnu i Hercegovinu.





Ova vijest sinoć je objavljena na portalu National Geographic, a kompletan članak će biti dostupan na kioscima širom svijeta, krajem ovog mjeseca, u posebnom izdanju Nat-Geo Traveler Best of the World.





National Geographic Traveler je, u okviru Programa "Travellers 21 Best of the World", osim prepoznavanja prirodnih ljepota Balkana, na ovaj način odao priznanje i svim organizacijama, planinarskim društvima i savezima, planinarima, avanturistima i ostalim entuzijastima koji su predano radili na ovom konceptu tokom prethodnih godina.





U Terra Dinarici, organizaciji koja u BiH na terenu koordinira aktivnosti projekta Via Dinarica, ističu da je ovo prestižno priznanje plod istrajnog, napornog, ali i vizionarskog rada partnerskih organizacija, mreže volontera i podrške međunarodnih razvojnih agencija UNDP-a i USAID-a u BiH. Naglašavaju da je BiH prva zemlja u regiji koja je u potpunosti obilježila i pripremila svoje etape Bijele staze Via Dinarica, koja je zvanično otvorena u junu ove godine, na Blidinju.





Via Dinarica više nije samo razvojna šansa, navode u organizaciji Terra Dinarica, nego realnost i na terenu potvrđena činjenica. S tim u vezi, dodaju, potrebno je ohrabriti lokalne vlasti i partnerske organizacije da još predanije rade na očuvanju prirodnog bogatstva BiH, koje se može i mora iskorištavati na održiv način, a koji narodu može donijeti i donosi ekonomsku korist.