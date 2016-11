ZAGREB, 16.nov.2016









Najpoznatiji europski sportski kanal Eurosport od subote, 19. studenoga, započet će s emitiranjem na hrvatskom jeziku objavljeno je na prezentaciji održanoj u srijedu tijekom koje su predstavljeni neki od 25 članova komentatorske ekipe koja će raditi na hrvatskom Eurosportu.





Hrvatski će tako postati 22. jezik na kojemu se emitira program Eurosporta.





"Pokretanje Eurosporta na hrvatskom jeziku bila je naša želja već duže vrijeme, jer smatramo kako se sportske priče i emocije koje donosi sport moraju ispričati na lokalnom jeziku. No, kao što znate za sve treba pronaći pravi trenutak, a on je stigao sada", rekao je Saša Kojić, potpredsjednik za sport kompanije Discovery Networks za područje srednje i istočne Europe, Bliskog istoka i Afrike, dodavši kako je Eurosport vrlo ambiciozan po pitanju kupovine televizijskih prava za sve velike sportske događaje.





Tako je Eurosport već sada otkupio prava za sve ljetne i zimske olimpijske igre za Europu do 2024. godine, a među velikim događajima koje gledatelji mogu pratiti na kanalima ove sportske televizije bit će i Svjetsko atletsko prvenstvo koje će se sljedeće godine održati u Londonu, Svjetsko prvenstvo u plivanju iz Budimpešte, zatim sva četiri teniska "grand slam" turnira, pa prijenosi njemačkog nogometnog prvenstva i gotovo sva natjecanja u svjetskim kupovima u zimskim sportovima, navodi Hina.





"Lokalizacija Eurosporta dio je našeg kontinuiranog ulaganja u značaj Eurosporta na svakom tržištu. Navijači će od sada uživati u Eurosportu na vlastitom jeziku, što će vjerujemo dodatno rasplamsati navijačke strasti. Lokalizacija je iznimno važna posebno kad predstavljate priče o velikim hrvatskim sportašima", naglasila je Victoria Davies, potpredsjednica i menadžer Discovery Networksa za područje središnje i istočne Europe.





Iako je ranije ove godine nakon više od 40 godina rada na Hrvatskoj televiziji otišao u mirovinu, doajen hrvatskog sportskog novinarstva Mićo Dušanović nije mogao odoljeti pozivu Eurosporta kako bi se ponovno aktivirao.





"To što me je Eurosport izvukao iz mirovine je dovoljan pokazatelj koliko je on važan", kratko je prokomentirao Dušanović svoj novi angažman.





Među komentatorima bit će i nekoliko bivših proslavljenih hrvatskih sportaša koji će zahvaljujući vlastitom iskustvu gledateljima zasigurno moći još više približiti događaje koje će prenositi. Među njima je i nekadašnji europski prvak u plivanju leđnim stilom Gordan Kožulj.





"Bit će mi iznimno drago sudjelovati u ovoj priči, pogotovo u popularizaciji plivanja. Lokalizirani Eurosport pomoći će prvenstveno mlađim generacijama da se sažive sa sportom koji ih zanima", izjavio je Kožulj.