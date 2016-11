SARAJEVO, 15. nov.2016









Rasvijetljeno šesnaest krivičnih djela razbojništva





Policijski službenici I PU su 13. novembra uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima - razbojništvo, tužiocu Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu predali J.A., rođen 1973.godine u Sarajevu, gdje je i nastanjen.





Policijski službenici su u toku kriminalističke obrade došli do saznanja i zadokumentovali da je isti u proteklom periodu na području općina Centar i Stari Grad Sarajevo počinio šesnaest krivičnih djela razbojništva u prodavnice, apoteke i druge poslovne objekte. Prilikom pretresa kod J.A. su pronađena i oduzeta dva plastična pištolja, jedan nož i drugi predmeti koje je koristio prilikom vršenja krivičnih djela.









Lišenje slobode na osnovu potrage





U ponedjeljak u 12.30 sati, na osnovu potrage Općinskog suda u Sarajevu, policijski službenici II PU su pronašli i lišili slobode K.F., rođen 1971.godine u Sarajevu, gdje je i nastanjen. O tome je obaviješten tužilac Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, a istog dana u 16,40 sati, K.F. je predat na nadležnost službenicima Sudske policije Kantona Sarajevo.









Napad na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti





U ponedjeljak u 20.45 sati u ulici Sagrdžije, općina Stari Grad Sarajevo, policijski službenici I PU lišili su slobode B.E., rođen 1997.godine u Sarajevu i P.B., rođen 1998.godine u Sarajevu, gdje su i nastanjeni, zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo iz člana 359. KZ F BiH (Napad na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti). Isti su prilikom intervencije fizički napali policijske službenike. O tome je obaviješten tužilac Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, a B.E. i P.B. su predati u Odsjek za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo. Policijski službenici rade na rasvjetljavanju i dokumentovanju kriminalnih aktivnosti navedenih osoba.









Na području KS-a 30 saobraćajnih nezgoda





U protekla 24 sata na području Kantona Sarajevo dogodilo se 30 saobraćajnih nezgoda, od toga 27 s materijalnom štetom i tri s nastradalim osobama, kojom prilikom su dvije osobe teže i pet lakše povrijeđeno. Zbog upravljanja motornim vozilom pod dejstvom alkohola iz saobraćaja je isključeno devet vozača, pet osoba zbog upravljanja motornim vozilom bez položenog vozačkog ispita, četiri vozila zbog isteka važnosti saobraćajne dozvole i šest neregistrovanih motornih vozila.









Razbojništvo nad radnicom u prodavnci "Konzum"





U ponedjeljak u 11.50 sati u ulici Envera Šehovića, općina Novo Sarajevo, N.N. osoba izvršila je krivično djelo razbojništva nad radnicom u prodavnici “Konzum”. Tom prilikom maskirana N.N. osoba je uz prijetnju pištoljem otuđilo određenu sumu novca, a zatim se udaljilo u nepoznatom pravcu. O tome je obaviješten tužilac Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, a policijski službenici rade na rasvjetljavanju navedenog krivičnog djela, identifikaciji i pronalasku izvršioca.









Razbojništvo nad radnicom u sportskoj kladionici "Sport plus"

U ponedjeljak u 23.00 sati u ulici Kolodvorska, općina Novo Sarajevo, N.N, osoba je izvršila krivično djelo razbojništva nad radnicom u sportskoj kladinici “Sport plus”. Tom prilikom maskirana N.N. osoba je uz prijetnju drvenim predmetom otuđilo određenu sumu novca nanijevši radnici tjelesne povrede, a zatim se udaljilo u nepoznatom pravcu. Povrijeđenoj je ljekarska pomoć ukazana u KCU u Sarajevu, gdje su mu ljekari konstatovali lakše povrede. O tome je obaviješten tužilac Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, a policijski službenici rade na rasvjetljavanju navedenog krivičnog djela, identifikaciji i pronalasku izvršioca.









Saobraćajna nezgoda u Ilijašu, povrijeđena pješaci djeca

U ponedjeljak oko 08,10 sati u ulici Bosanski put, općina Ilijaš, dogodila se saobraćajna nezgoda. Tom prilikom došlo je do udara i obaranja na kolovoz pješaka - djece rođene 2003. i 2004. godine, nastanjena u Ilijašu, od putničkog motornog vozila marke “kia”, reg. oznake 806-M-141, kojim je upravljao vozač B.M., nastanjen u Sarajevu. Teže tjelesne povrede zadobilo je djete rođeno 2003.godine, dok je lakše povrijeđeno dijete rođeno 2004.godine, a ljekarska pomoć im je ukazana u Općoj bolnici "Prim. Dr. Abdulah Nakaš", nakon čega su upućena na kućno liječenje. O tome je obaviješten tužilac Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, a uviđaj su obavili policijski službenici MUP-a Kantona Sarajevo i ovlašteni sudski vještak mašinske struke. Zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo - teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa), a u vezi s ugrožavanjem javnog prometa, navedenog dana u 16,00 sati, B.M. je lišen slobode i predat u Odsjek za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo. Policijski službenici nastavljaju rad na rasvjetljvanju i dokumentovanju navedenog krivičnog djela.









Saobraćajna nezgoda, oboreni pješaci

U ponedjeljak oko 07,50 sati, na kolovozu raskrsnice ulica Hladivode - Baruthana, općina Stari Grad Sarajevo, dogodila se saobraćajna nezgoda. Tom prilikom došlo je do zanošenja i okretanja u lijevu stranu putničkog motornog vozila marke "seat ibiza", reg. oznake J54-M-707, kojim je upravljala vozač H.A., nastanjena u Sarajevu, a zatim do udara u metalnu klupu koja se nalazi na neobilježenom autobuskom stajalištu, nakon čega je došlo do udara i obaranja na kolovoz pješaka T.D. iz Sarajeva. Teže tjelesne povrede zadobila je pješakinja T.D., a ljekarska pomoć joj je ukazana u Općoj bolnici "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" u Sarajevu. Također, istog dana u 14,00 sati, u Opću bolnicu radi ukazivanja pomoći se obratila i pješakinja C.M., nastanjena u Sarajevu, kod koje su konstatovane lakše tjelesne povrede. O tome je obaviješten tužilac Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, a uviđaj su obavili policijski službenici MUP-a Kantona Sarajevo, saopćeno je iz MUPKS-a.