U BiH naredna tri dana umjereno oblačno i vedro, u subotu kiša

U Hercegovini i zapadnoj Bosni sutra će biti vedro. U ostatku BiH bit će umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnje temperature od -8 do -1, na jugu od -1 do 3, a dnevne od 7 do 13 stepeni.