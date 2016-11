LONDON, 15. nov.2016









Globalne emisije CO2 iz izgaranja fosilnih goriva ne bi trebale gotovo uopće rasti ove godine, obilježavajući već treću godinu zaredom stabilnih emisija.





Prema studiji sveučilišta East Anglia i Global Carbon Projecta, ove godine bi CO2 ispušten u atmosferu trebao rasti samo 0,2 posto u odnosu na 2015. godinu. Primjera radi, prošle godine emisije uopće nisu rasle, dok je u 2014. godini rast iznosio 0,7 posto.





Glavni uzrok stabilnosti u posljednje tri godine vrlo je vjerojatno uzrokovan manjim korištenjem ugljena u Kini, kažu analitičari. Znanstvenici procjenjuju pad od 0,5 posto u kineskim emisija i pad od 1,7 posto u SAD-u, prenosi portal croenergo.eu.





"Treća godine sa gotovo nultim povećanjem emisija je bez presedana u vrijeme snažnog gospodarskog rasta", rekla je glavna autorica studije Corinne Le Quere.