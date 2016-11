SARAJEVO, 14. nov.2016





U BiH nije uspostavljen pravedni mir. Da je uspostavljen, ne bi tako dugo trajala ova mučna situacija oko političkog nadmudrivanja i nadjačavanja, poručuje u intervjuu za "Dnevni avaz" nadbiskup vrhbosanski, kardinal Vinko Puljić.





Poglavar Katoličke crkve u BiH za "Avaz" je komentirao događaje koji posljednjih sedmica potresaju BiH, ali i Hrvatsku, nakon hapšenja deset oficira i pripadnika HVO-a iz Orašja, koje je u petak i sam posjetio, ali i sve otvorenije razgovore o budućnosti naše zemlje koji se u javnosti naslanjaju na ovaj posavski slučaj.





- Ne ulazim u reakcije drugih, nego iznosim svoje reakcije kao pastir mjesne Crkve vrhbosanske. Uistinu je bilo vrlo neprikladno vrijeme uhićenja baš kada najviše ljudi dolaze na grobove svojih pokojnika. To je neugodna poruka svima koji su otišli jer može uliti strah u povratakna svoja obranjena područja. Druga negativna koincidencija je uhićenje nakon pozitivnih stavova i izjave predsjednika Vlade Republike Hrvatske (RH) prigodom posjete BiH. I osobno sam to vrlo negativno doživio jer su uhićeni ljudi koji su se branili, a već 20 godina uglavnom nije ništa pokrenuto protiv onih

koji su te krajeve uništili - gotovo cijelu bosansku Posavinu i protjerali tolike ljude, spalili kuće i crkve porušili te u nekim mjestima napravili i masakr nad civilima. Tko je za to odgovarao? Smatram da treba svaki zločin sankcionirati i ne branim nijedan zločin, ali nerazmjeran pristup osudi zločina je zabrinjavaj ući - kazao je kardinal Puljić.





Komentirajući aktualno stanje u bh. društvu, naveo je kako je "ljudima dosta ovog beznađa".





- Žele živjeti svoj identitet na svojoj grudi i uzdržavati svoju obitelj od svoga rada. Ovaj nepošteni pristup politike u javnosti prema kojem ono što traži za sebe i svoj narod ne priznaje drugima i naziva zlim kada drugi to isto traže.