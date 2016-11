Na istoku i sjeveroistoku Bosne jutros je pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.





Temperatura zraka u 7.00 sati na Bjelašnici je iznosila -10, Kupresu -5, Ivan Sedlu i Livno -3, Bugojnu, Goraždu i Sokocu -2, Bihaću, Doboju -1, Jajcu, Tuzli i Zenici 0, Gradačcu i Sarajevu 1, Banjoj Luci, Bijeljini, Prijedoru, Sanskom Mostu i Srebrenici 2, Trebinju 4 i u Mostaru 5 stepeni.





Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 944 hPa, za 1 hPa je viši od normalnog i lagano raste.





Danas će u BiH preovladavati pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.





Poslijepodne i u večernjim satima postepeni porast naoblake.





Vjetar, slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Dnevne temperature od 2 do 7, na jugu od 9 do 14 stepeni.





U Sarajevu će biti sunčano, uz postepeno naoblačenje poslijepodne ili u večernjim satima.





Dnevna temperatura oko 4 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.





BIH VRIJEME PROGNOZA