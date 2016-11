Ginekologinja Fatima Klempić Dautbašić živi i radi u Tuzli, a jednom mjesečno odlazi u Srebrenicu i tamo, sasvim besplatno, pregleda između 20 i 30 žena, odnosno sve one koje dođu u Dom zdravlja i strpljivo sačekaju red. Vezana je za Srebrenicu, tamo je rođena i tamo je provela rat, radila u ambulanti... Dobitnica je nagrade Lokalna heroina





(Magazin Start BiH)









Svoju priču, za naš magazin, Fatima Klempić Dautbašić započinje od vremena vezanog za završetak rata kada je, kako kaže, osjećala potrebu da pomogne ženama povratnicama u Srebrenicu. Naime, godinama u Srebrenici nije bilo ginekologa, samo povremeno im je dolazio jedan, a onda je i to prestalo. Zato je Fatima odlučila: em je žena, em je ginekolog spreman ponuditi pomoć!

- Volim Srebrenicu i taj srebrenički narod, a imam i mnogo rodbine tamo i poznajem mnogo svijeta. Cijeli aranžman dogovoren je preko Udruženja žena Sjaj koje vodi Mediha Smajić, koja je inače novinarka - priča nam doktorica Fatima.





STANJE DOSTA LOŠE: Pacijente prima u ginekološkoj ambulanti, u Domu zdravlja u Srebrenici, sve je uredno prijavljeno i žene, sa njenim nalazima, ukoliko se za to ukaže potreba, idu dalje na preglede. Uvijek ima mnogo pacijenata, toliko da ih Fatima ne stigne sve ni pregledati.

- Srećom, žene u Srebrenici su, pored svih problema sa kojima se sreću i koliko malo prilike imaju da se pregledaju i kontrolišu, uspjele očuvati zdravlje. Stanje jeste dosta loše, ali nije alarmantno, koliko bih ja kao specijalista očekivala s obzirom na kompletnu situacija u Srebrenici, na udaljenost od dostupnog ljekara i nemogućnost liječenja u FBiH - ističe Fatima.

Svašta je ona za proteklo vrijeme i vidjela i otkrila. Bilo je i situacija kada je uspjela otkriti i nešto za šta se, srećom, moglo na vrijeme intervenisati, operisati, liječiti i spasiti.





DA NE BUDE KASNO: Doktorica Fatima, baš kao i svaki ginekolog, naglašava značaj redovnih pregleda koje žene trebaju imati.

- Zbog karcinoma, prvenstveno grlića maternice, važna je preventiva, pogotovo papa-test. Žene često misle da su zdrave ako nemaju tegoba, ali sa karcinomom grlića maternice to nije tako. Kada žena dobije tegobe karcinom je već u poodmakloj fazi i žena ne može dobiti adekvatnu terapiju. A sve promjene se mogu lako otkriti papa-testom! Pregledi su dobra preventiva i za karcinom jajnika. Svaka zdrava žena bi, dakle, barem jednom godišnje trebala otići na kontrolu - ističe doktorica.

Upravo to je i bio njen motiv - da ženama Srebrenice obezbijedi ove preglede.

Ističe ona i da u Srebrenicu ne dolazi samo kao ljekar, nego i kao prijatelj i savjetnik i sugrađanin. Zato joj je posebno teško izreći lošu ili tešku dijagnozu.

Dodatno, kaže ona, jako je teško pacijentima koji nisu dovoljno dobro informisani to i saopštiti.

- Oni to teško prihvataju, pogotovo nakon svega što su doživjeli i nedaća kroz koje su prošli - pojašnjava nam.

Nekada se i isplače sa njima. U zadnjih godinu dana imala je i slučajeva gdje se u zadnji čas djelovalo i nakon toga su se, srećom, dobile dobre prognoze.

Doktorica kaže da je sve što se tiče njenog angažmana u Srebrenici dobro izregulisano i da nema nikakvih problema. To znači da žene dobiju nalaz sa kojim, kao i sa nalazom bilo kog drugog specijaliste, idu svom porodičnom ljekaru. Ukoliko ima potrebe i kod kojih doktorica uoči neke probleme pacijentice dobivaju uputnice za daljne intervencije. Rijetki su slučajevi gdje je neki ljekar tražio da se nalaz ponovi. Ipak, kada je u pitanju samo liječenje, ističe da može biti jako komplikovano.





UBI PAPIROLOGIJA: Liječenje se odvija u Zvorniku ili u Tuzli, u Kliničkom centru, za one intervencije koje je nemoguće dobiti u Zvorniku.

- Bilo je prijedloga da žene idu u Banju Luku ili Beograd, ali pacijentice uglavnom odaberu Tuzlu i to ne samo Bošnjakinje, nego i pripadnice srpskog naroda. Liječenje u FBiH, u Kliničkom centru u Tuzli, je tokom godine izregulisano, ali je ljudima potrebno, rekla bih, brdo papira i dokumenata. Ko nije upoznat sa tim - ne može povjerovati koliko papira treba sakupiti da bi se obavio pregled u Kliničkom centru. Veoma je opsežna dokumentacija koja se traži, razne uputnice i dokumenti, ali one to sve završe i pregled bude obavljen. Problemi posebno nastupaju pred kraj godine kada budžet za pacijente iz Republike Srpske bude potrošen. Tada se znalo dešavati da žena želi porod u Kliničkom centru u Tuzli, ali joj se to uskrati jer nema novca i primaju samo hitne slučajeve - priča Fatima.

Na pregled kod doktorice Fatime Klempić Dautbašić danas dolaze žene iz cijele Srebrenice i njene okoline. Doktorica kaže da je u početku bilo nepovjerenja, da su manje dolazile pripadnice srpskog naroda, ali da su se stvari polako mijenjale. Danas su, kaže ona, shvatile da je ovo usluga za sve kojima treba pomoć, a ne samo za jedan narod.

Upozorava i poručuje doktorica i da Srebrenici treba novi ultrazvučni aparat...

- Osim toga, potrebno je obezbijediti ginekologa koji bi radio svakodnevno, ali i porodilište i bolnicu kakve smo ranije imali. Prostor postoji, ali je to poslije rata neobnovljeno - kaže ginekologinja Fatima Klempić Dautbašić.





KAD SI „VOLIPATNA“ BILA: Doktorica Fatima priča nam da je tokom svog rada imala dosta i dirljivih i smiješnih trenutaka, da se sa pacijenticama zna dobro nasmijati, ali da nekada i sama sa njima otplače. U početku su joj uglavnom dolazile starije žene, ali kaže da joj u zadnje vrijeme dolazi i dosta mladih i bračnih parova i samim tim i više trudnica i, naravno, nakon porođaja, i njihove novorođenčadi.

- Dođu, popričamo, donesu sira, kajmaka, čokoladu, voće... to meni posebno puno znači, podijelimo to. Najveća radost je kada dođe pacijentica sa bebom koju ja poznajem dok je bila u maminom stomaku i koju sam ja pratila dok je tamo rasla... Gledala sam te prstiće, nosić... a sada me te okice zaista gledaju – to je nešto neopisivo - priča sa zadovoljnim osmijehom na licu doktorica Klempić Dautbašić.





ISKRENO I IZ SRCA: Krajem septembra doktorica Fatima Klempić-Dautbašić je dobila nagradu „Lokalna heroina“, koju dodjeljuje projekat PRO - Budućnost u partnerstvu sa Mrežom za izgradnju mira.

- Divno sam se osjećala kada sam saznala da ću dobiti nagradu. Ja naime nemam nikakav motiv da ovo radim nego samo vlastitu želju da pomognem. Kada sam počela da radim, molila sam Udruženje Sjaj da nikome ne govore da radim bez naknade, da meni taj moj rad u Srebrenici niko ne nadoknađuje, da se žene ne bi ustručavale da dođu. Željela sam da misle da ja dobivam neku naknadu. Međutim, nakon godinu dana rada i bez mog znanja oni su otkrili da ja volontiram. Onda su krenule zahvale i komplimenti. Tako je i došlo do ove nagrade. Moram reći da je to meni posebno dragocjeno jer bez obzira na to što ne očekujem i ne radim zbog toga - lijepo je kada ljudi prepoznaju iskrene namjere koje dolaze iz srca i oduže se na takav način. Za mene je to nešto zaista posebno i ja cijenim tu osobinu našeg naroda, to je najbolji način na koji su mi se mogli odužiti i koji ja mogu prihvatiti iako ni to nije bilo potrebno - kaže tuzlanska ginekologinja Fatima Klempić Dautbašić koja jednom mjesečno dolazi u Srebrenicu i sasvim besplatno obavlja preglede u ginekološkoj ambulanti u Domu zdravlja Srebrenica, u kome inače nema ginekologa.