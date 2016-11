U posljednjih desetak godina, otkako su se na tržištu pojavile elektronske cigarete kao najnovije rješenje u borbi protiv nikotina, urađeno je niz istraživanja o štetnosti, odnosno korisnosti elektronskih cigareta kao prelaznog rješenja do potpunog odvikavanja od pušenja. Rezultati studija su često bili kontradiktorni





(Magazin Start BiH)









Britanski medicinski žurnal istražio je trendove prestanka pušenja i metode koje u tome pomažu, u periodu od 2007. do 2015. godine, a rezultati su objavljeni prošlog mjeseca. Iz njih je vidljivo da je sve veća popularnost elektronskih cigareta u Velikoj Britaniji rezultirala većim brojem uspješnih odvikavanja od pušenja, uz konstataciju da su elektronske cigarete najpopularnija i najefikasnija metoda odvikavanja od pušenja. Ilustracije radi, zahvaljujući ovoj elektronskoj zamjeni, samo u prošloj godini 18.000 Britanaca je ostavilo cigarete u potpunosti.





I dok se istraživanja i stručnjaci slažu kako je metoda prelaska s običnih cigareta na elektronske izrazito uspješna u odvikavanju od pušenja, sa druge strane medicinski radnici i dalje se drže mišljenja kako su medicinske metode na recept, kao i profesionalna podrška najefektivnija metoda.









NATJERAO ME SRČANI UDAR: Elektronske cigarete su već godinama unazad prisutne i na tržištu Bosne i Hercegovine, a jedan od konzumenata bio je i Enver Puška, poznati bh. režiser, scenarista i pisac.

- Propaganda, strahovi, štetnost... To su otprilike bilo razlozi zbog kojih sam, nakon 30-ak godina konzumiranja cigareta, prešao na elektronske. Elektronske sam koristio 3-4 godine, ali sam prije pola godine i njih prestao koristiti tako da više ne pušim nikakve. Teško mi je dati neki zaključak. Elektronske sam možda čak i više pušio jer su one uvijek u ruci pa se stalno povlači. Mogu reći da, kada sam prešao na elektronske, malo mi se vratilo čulo okusa pa sam bolje osjetio hranu. Bilo mi je možda nešto lakše i u plućima, čistiji zubi... ali ništa pretjerano. Ali na kraju sve to ispadne kao neko samozavaravanje, neko prelazno rješenje, ali ako niste karakter džaba sve. Moram reći da one meni nisu pomogle da prestanem pušiti. Imao sam srčani udar i to me natjeralo da prestanem skroz pušiti. Nemam sada nikakvu želju ni za elektronskim ni za običnim cigaretama koje mi sada smrde. Vrlo rijetko zapalim cigarilos - iskren je Puška.





NARGILE SU GORE: Edo Selimić, predsjednik Sindikata zdravstvenih radnika Kantona Sarajevo i plućni specijalista, za magazin Start kaže kako se kod elektronskih cigareta radi o hemiji koja stvara dim, ali da je teško reći šta se nalazi u toj tečnosti.

- Ja još nigdje nisam dokučio šta je po sastavu to što stvara dim. U principu, kod ljudi koji koriste elektronske cigarete ja još nisam vidio na pregledima i na snimcima da se nešto posebno nalazi. Vrijeme će sve pokazati. Međutim, na snimcima kod djece i omladine već mogu primijetiti neke stvari kada je riječ o nargilama koja to puno konzumiraju jer se već na snimku primijete radiološke promjene - kaže Selimić.

On potom dodaje da je kod elektronskih cigareta to jako teško utvrditi jer njih u najvećem broju koriste dugogodišnji pušači kod kojih su već prisutne promjene od nikotina.

- Kada napravite snimak i uradite spirometriju ne možete utvrditi da li je to posljedica dugogodišnjeg pušenja ili nove elektronske cigarete. Na elektronske cigarete uglavnom prelaze ljudi koji imaju veliki pušački staž da bi se skinuli sa cigareta. Iskreno govoreći, ja još uvijek nisam vidio neku egzaktnu studiju iako stalno čitam i trudim se da to što kvalitetnije pratim. Mislim da elektronske cigarete još uvijek nisu toliko u upotrebi da bi se već mogla naći neka promjena - kaže Selimić.





NOVI ZAKON: Prema nedavnim najavama federalnog ministra zdravstva Vjekoslava Mandića, novi zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u Federaciji BiH do kraja godine će biti upućen u proceduru razmatranja i usvajanja.

- Zakon je u formi prednacrta trenutno upućen županijama, a predviđa potpunu zabranu pušenja u svim zatvorenim prostorijama, radnim mjestima, javnom prijevozu, skupovima, te u automobilima ako se u njima nalazi osoba mlađa od 18 godina - kazao je Mandić, uz opasku da će pušenje biti dozvoljeno u privatnim i otvorenim prostorima.

Zakonom se također propisuje ograničena prodaja duhana i duhanskih proizvoda u smislu da je zabranjena prodaja maloljetnim osobama na udaljenosti manjoj od 100 metara od obrazovnih ustanova, kao i zabrana isticanja duhanskih proizvoda na vidnim mjestima i prodaja duhanskih proizvoda koji sadrže okuse, mirise, vitamine, kofein, boju i druge aditive.

- Novost je da zakon obuhvaća duhanske i druge proizvode za pušenje poput nargile i elektronske cigarete. Svako ograničenje koje se uvode za duhanske prerađevine odnosi se i na ove proizvode - naglasio je Mandić.





PORAZAN BROJ DJECE KOJA PUŠE: Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo FBiH, pušenje je najraširenija bolest ovisnosti u ovom entitetu. Istraživanje koje je 2012. obavio ovaj zavod, pokazalo je da čak 44 posto građana BiH sebe ubraja u pušače. Od tog broja 52 posto su muškarci i 37 posto žena, dok je 12,7 posto djece u školama koja sebe ubrajaju u pušače.









CIJENE: Cijene elektronskih cigareta u BiH se uglavnom kreću u rasponu od 50 do 150 KM. Cijene tečnosti za punjenje, u zavisnosti od arome i veličine pakovanje, kreću se od pet do 10 KM.