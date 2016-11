DELNICE, 11. nov.2016









Predsjednica Republike Kolinda Grabar Kitarović nije u petak željela komentirati navodne kaznene prijave u Republici Srpskoj protiv 16 hrvatskih generala jer nema službene potvrde te informacije, ali je rekla kako "posljednje događaje" vidi kao pokušaj zastrašivanja Hrvata u BiH i pokušaj da ih se navede na iseljavanje, javlja Hina.





Predsjednicu su novinari u Delnicama zamolili da komentira vijest koju su beogradske Večernje novosti objavile u petak, da je ministarstvo unutarnjih poslova Republike Srpske podnijelo u BiH kaznene prijave protiv 16 hrvatskih generala, među kojima su i Ante Gotovina i ministar obrane Damir Krstičević.





Grabar Kitarović je rekla da još nema službene potvrde te informacije te da to ne može komentirati, ali se osvrnula na nedavna uhićenja u Orašju i optužnice u BiH. "Ja ove posljednje događaje iskreno vidim kao pokušaj zastrašivanja Hrvata u BiH i pokušaj da ih se obeshrabri, navede da se iseljavaju iz BiH, što je velik problem," rekla je.





"Voljela bih da nije tako, ali u posljednje vrijeme veliko izranjanje optužnica je znakovito, a to nije dobro zato što je Hrvatska prijateljska zemlja BiH, podržava je apsolutno ne samo na njenom euroatlantskom putu nego i njenom unutarnjem razvoju, dajemo puno pomoći za lokalne zajednice, od sveučilišta do bolnica bez obzira na nacionalnost ljudi i to ćemo nastaviti činiti", rekla je. Želimo da BiH profunkcionira kao snažna politčki emancipirana država triju konstitutivnih naroda, kazala je.





"Ovakvo ucjenjivanje da naš ministar obrane ne može posjetiti susjednu državu, koju Hrvatska apsolutno najviše podržava na putu u NATO, u reformi i restrukturaciji njihvovih oružanih snaga, to je apsolutno neprihvatljivo i nedopustivo", naglasila je predsjednica.





"O tim optužnicama koje se najavljuju godinama u BiH i neki drugim susjednim zemljama razgovarala sam s nizom ljudi u Hrvatskoj, s resornim ministrima, s mnogo dužnosnika od Ujedinjenih naroda, EU, SAD, preko Turske do Kine i drugih," rekla je. Svi poštujemo činjenicu da pravosuđe mora biti neovisno ali isto tako pravosuđe se ne smije miješati u politiku i politički manipulirati optužnicama, poručila je.





Grabar Kitarović je rekla da se u Hrvatskoj mora dogovoriti strategija i riješiti ova pitanja međudržavnim sporazumom, te da istrage koje se tiču hrvatskih državljana moraju biti prebačene Hrvatskoj.





"Nitko ne sumnja u to da ratni zločini moraju biti procesuirani i da će se to učiniti objektivno, ali ne želimo da to postane sredstvo neke političke ucjene", istaknula je.