Nerzuk Ćurak govori za Magazin START BiH

Sarajevo, 10. novembra 2016. godine



U najnovijem broju Magazina START BiH je objavljen i veliki intervju sa profesorom Nerzukom Ćurkom koji govori o tome šta je to dogovoreno meprijateljstvo, ko ga provodi, kakve su posljedice tog neprijateljstva...



Ovdje donosimo jedno od pitanja iz tog intervju, a ostatak možete pročitati u Magazinu START BiH:



Jesu li ta "dogovorena neprijateljstva" i ovo što gledamo u kontekstu dnevno-političkih događanja između SDA i SBB; SDA i HDZ BiH, SNSD i SDS...



Jeste li ikada razmišljali da li je to stvarno iskreno autentično neprijateljstvo? Pa retorika koju slušamo posljednjih 20 godina je takva da je morala do sada dovesti do eksplozije najbarbarskijeg nasilja. Jeste li razmišljali o tome da sve što je, primjera radi, Avaz, kreativno i maliciozno, napisao svih ovih godina o moru političara, nije spriječilo te političare da konstituiraju koalicije na premisama politika dogovorenog neprijateljstva? Šta je ovo čemu sada svjedočimo nego dogovoreno neprijateljstvo? Ako na uzdrmavajući govor predsjednika SBB-a na suđenju u Prištini imate reakciju SDA koja ne dovodi u pitanje koaliciju s SBB-om - šta čovjek o svemu da misli nego da se radi o politikama koje se međusobno priznaju, a budući da se ni jedna ne može u potpunosti ostvariti - one kroz politike neprijateljstva konstituiraju svoje prijateljske pozicije.