SREBRENICA, 10. nov.2016









Novoizabrani načelnik Općine Srebrenica Mladen Grujičić jučer je i zvanično preuzeo dužnost načelnika, a danas je izvršena primopredaja između njega i dosadašnjeg načelnika Ćamila Durakovića.





Duraković je u izjavi za medije kazao da je po zakonu imao obavezu da potpiše dokument o primopredaji funkcije načelnika te da je danas s novim načelnikom razgovarao o aktuelnoj situaciji u Srebrenici.





Istakao je da je njegov glavni interes da građani Srebrenice "ne osjete podijeljenost, nego da svi zajednički sačuvamo mir u našem gradu".





-Koliko je za mene bolno ne biti načelnik, toliko će za njega biti bolna ta funkcija načelnika kao jednog mladog čovjeka koji treba preuzeti veliku obavezu. Bit će veliki fokus javnosti na njegov rad. Ostajem da živim u Srebrenici i stavio sam se na raspolaganje u dijelu gdje mogu pomoći - poručio je Duraković.





Kazao je da ne može i ne želi biti zamjenik načelnika, ali kao građanin ove općine uradit će sve da zadrži ljude u Srebrenici.





Naglašava također da građani Srebrenice očekuju brzu realizaciju projekata koji su već započeti te da mu je Grujičić obećao da će ti projekti biti nastavljeni.





Duraković je izrazio uvjerenje da će Grujičić pokazati da je načelnik svih građana, ali i da s njim nije razgovarao o obilježavanju godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice.





-Nismo razgovarali o obilježavanju godišnjica. Nismo postigli konsenzus o tome. Nemojte od nas očekivati da klimamo jedan drugom glavom. Radićemo na tome da generacije koje dolaze nemaju opterećenje koje mi imamo danas. Niti Mladen niti ja nismo generacije koje su ratovale u ovoj zemlji i to je plus, i to je možda razlog zbog čega smo danas pružili jedan drugom ruku. Važno je biti čovjek - stav je Durakovića.





Novi načelnik Srebrenice Mladen Grujičić izrazio je zadovoljstvo da je primopredaja izvršena na korektan način bez bilo kakvih opstrukcija.





- Izvršili smo primopredaju na onakav način kako smo to i priželjkivali, na korektan i prijateljski način. Zahvalan sam Durakoviću koji je razuvjerio sve one koji su očekivali neke opstrukcije. Mi smo neformalno razgovarali i naš zajednički interes je da građani Srebrenice osjete boljitak - istakao je Grujičić.





Podvlači da svi ljudi koji žive u Srebrenici moraju da budu tretirani na jednak način te da je na njemu velika odgovornost.





Očekuje pomoć, kako je rekao, svih u Srebrenici te da je cilj da se promijeni imidž grada i završe svi projekti koji su započeti i koji će tek doći, a koji su od koristi građanima Srebrenice.





- Duraković je pokazao da želi dobro svim građanima i vjerujem da ćemo i u budućnosti sarađivati - poručio je Grujičić.





Dosadašnji načelnik Općine Srebrenica Ćamil Duraković izgubio je na lokalnim izborima u oktobru utrku za načelničku poziciju, a uputio je žalbu Ustavnom sudu BiH zbog, kako je naveo, nepravilnosti tokom izbornog procesa u Srebrenici.