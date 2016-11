SARAJEVO, 9. nov.2016









Završen je proces prodaje manjinskog udjela Fabrike duhana Sarajevo (FDS) - potvrdio je federalni premijer Fadil Novalić novinarima uoči razmatranja informacije o procesu privatizacije u FDS-u na vanrednoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.





Na vanrednoj aukciji za prodaju dionica Fabrike duhana Sarajevo u septembru prodato je 511.478 dionica u državnom vlasništvu po cijeni od 83,50 KM po dionici, čime je u potpunosti realizovana Odluka Vlade Federacije BiH o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u ovom privrednom društvu od 22. jula.





Novalić je pojasnio šta je prethodilo ovom transparentnom procesu, koji će poslanicima danas obrazložiti Agencija za privatizaciju FBiH.





- Proces privatizacije dogodio se 2002. godine, kada je po Markovićevom modelu 61,1 kapitala prešlo u ruke uposlenih. Taj odnos vlasništva ostao je do danas, a tada je premijer bio Alija Behmen - kazao je Novalić.





Priča o prodaji manjiskog udjela u FDS-u, dodaje, oživljava 2012. godine i Vlada FBiH na čelu s Nerminom Nikšićem je donijela Odluku o privatizaciji u kojoj je pored osam preduzeća bio i FDS.





- To znači da nismo mijenjali kliše i da se privatizacija nije odigrala zbog nejasnih opredjeljenja Vlade. Ta opredjeljnja su postala jasna. Vrijednost našeg udjela 2009. godine bila je 51.150.000 KM i struka je rekla da za ovu prodaju treba naći strateškog partnera, pri čemu je najpovoljnija metoda putem berze - istakao je premijer FBiH.





Da je vrijednost prodaje FDS-a vrtoglavo padala, kazao je da potvrđuju činjenice da je iste godine FDS imao 104 miliona KM prihoda, a kada je prodana "polugodišnji prihod bio je 16 miliona KM, dobit 14 miliona KM, a u momentu prodaje 600.000 KM".





U tom momentu velike svjetske kompanije,podsjeća, odlučile su doći na bh. tržište,te su dvije kompanije pokazale interes za prodaju Japan Tobacco i British American Tobacco.





- Prvi su smatrali da vlasništvo u drugim oblastima umanjuje vrijednost kompanije i kad smo im rekli da s 38 posto ne možemo to odvojiti oni su odustali. Također, drugi BAT nije bio zainteresiram za ostatak vlasništva nego su angažirali, od samih sebe, formiran fond koji je kupio taj komplet i on u budućem periodu ima zadatak da odvoji ta dva vlasništva. Njih zanima samo duhanski biznis ali su bili spremni da to urade i odvajaju ta dva posla - kaže Novalić.





Pokazujući dokument o suvlasništvu u FDS-u, konstatovao je da se radi o sedam- osam pravnih subjekata koji prošle godine imaju iskazan ukupan gubitak od oko osam miliona KM.





Jedino većinsko vlasništvo Fabrika ima u Vakufskoj banci, te je, kako kaže, Agencija za bankarstvo obavijestila novog vasnika da ima obavezu dokapitalizirati šest i po miliona KM i tako se "postprivatizacijski trošak novog vlasnika penje na 8.200.000 KM".





- Tog novca nije bilo u FDS-u, što potvrđuje činjenicu da smo je prodali u zadnjem trenutku. Činjenice da ni jedan od vlasnika i uposlenika nije bio protiv ove privatizacije i da su dionice uspjeli uz pomoć nas prodati dvostruko skuplje nego što su išle na berzu govore da nismo napravili krivi potez. Jedinu stvar koju smo uradili je da smo imali hrabrnost to izvršiti i za to prihvatam odgovornost. Vlada je izvršno tijelo, te ono što zapiše mora i izvršavati, a ne samo pisati - zaključio je Novalić.





Prodaja manjinskog državnog kapitala u kompanijama jedna je od mjera predviđenih Akcionim planom za provođenje Reformske agende.