WASHINGTON, 8. nov.2016









Prvi izvještaju s biračkih mjesta govore o nikad viđenim gužvama, izgleda da će izlaznost biti vrlo visoka.Trgovanje na evropskim berzama počelo je oprezno, ali cijene dionica su ipak u laganom porastu. Investitori se nadaju pobjedi Hillary Clinton, na što ukazuju i posljednje ankete.





Oko 13 sati po srednjoevropskom vremenu su otvorena su biračka mjesta u Floridi, Delawareu, Georgiji, Illinoisu, Louisiani, Massachusettsu, Marylandu, Michiganu, Missouriju, New Hampshireu, Pennsylvaniji, Rhode Islandu, Južnoj Karolini i dijelovima Tennesseeja





U tri mjestašca u udaljenom kutku New Hampshirea, koja su glasala prva na američkim predsjedničkim izborima u utorak i nakon prebrojanih svih glasova utvrđeno je da je pobjedu odnio Donald Trump s 32 glasa, dok je Hillary Clinton dobila 25 glasova.





Osim u još dva sela u toj saveznoj državi u području Nove Engleske, u kojima se također glasalo po noći, izbori službeno počinju u 6 sati na istočnoj obali (12 sati po srednjoevropskom vremenu.





Oko 225 miliona Amerikanaca ima pravo glasati između demokratkinje Hillary Clinton i republikanca Donalda Trumpa, a za nasljednika Baracka Obame u Bijeloj kući.





Na pitanje hoće li žaliti ako Hillary Clinton postane predsjednica, Trump je odgovorio: "Mnogi su mi rekli da sam pokrenuo politički pokret i da moram biti ponosan na to. No, ako izgubim, smatrat ću to gubitkom vremena, energije i novca". Dodao je kako je uložio oko 100 miliona dolara u vlastitu kampanju, iako službeni podaci pokazuju da je potrošio "samo" 66 miliona dolara svog novca, prenosi Hina.





Donald Trump dao je intervju Fox Newsu na izborno jutro, u kojem je rekao kako je "uvjeren da će osvojiti puno država". Uz to, požalio se na riječi koje su u kampanji za Hillary Clinton izgovorili Beyonce i Jay Z.





'Podržavatelji' Hillary Clinton šalju poruke glasačima diljem SAD-a da "uštede vrijeme i glasuju putem SMS-a", bilježi CNN. Naravno, SMS glasovi su nevažeći.





I Donald Trump i Hillary Clinton rezultate će dočekati u New Yorku. Trump je izabrao Hilton Hotel, a Clinton Jacob K. Javitz konferencijski centar. Bit će udaljeni otprilike dva i pol kilometra.





U saveznoj državi Virginia su otvorena birališta. Po prvi put, javljaju analitičari, zabilježene su gužve od najranijeg jutra.





Kandidat Hillary Clinton za potpredsjednika SAD-a Tim Kaine došao je na birališta nešto prije 6 ujutro po lokalnom vremenu.