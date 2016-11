SARAJEVO, 8. nov.2016









Centralna izborna komisija (CIK) BiH danas je u zgradi institucija BiH u Sarajevu uručila uvjerenja o dodjeli mandata načelnicima/gradonačelnicima općina/gradova izabranim na lokalnim izborima u BiH 2. oktobra.





Načelnik Velike Kladuše Fikret Abdić prvi je kojem je uručeno uvjerenje o dodjeli mandata, s obzirom na to da je prozivka vršena po općinama onako kako su i objavljeni izborni rezultati, odnosno po kodovima općina.





Općinski načelnici s područja Unsko-sanskog kantona i gradonačelnik Bihaća su izašli iz sale pokazujući tako nezadovoljstvo izborom Abdića.





Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić je kazao novinarima da su danas svi općinski načelnici s područja Unsko-sanskog kantona i gradonačelnik Bihaća izlaskom iz sale pokazali svoj stav prema Fikretu Abdiću kao izabranom načelniku Općine Velika Kladuša.





- Mi smatramo da on, ne samo da ne treba da dobije certifikat, ne samo da ne treba da bude načelnik Velike Kladuše, on ne može da sjedi sa nama, on ne treba da bude ni u BiH, njegovo mjesto je sasvim njegdje drugdje. Radi se o ratnom zločincu i mi nismo smjeli doći u situaciju da se uopće može kandidovati za načelnika - kazao je Fazlić.





Predsjednik CIK-a BiH Ahmet Šantić je na početku ceremonije, obraćajući se izabranim zvaničnicima, kazao da se nada i vjeruje da će opravdati povjerenje koje su im glasači dali te im je poželio puno sreće i uspjeha u mandatnom periodu.





On je naveo da su potvrđeni rezultati lokalnih izbora 2016. godine objavljeni u Službenom glasniku BiH 1. novembra ove godine.





Podsjetio je izabrane zvaničnike na zakonsku obavezu dostavljanja izjave o imovinskom stanju koju su dužni dostaviti CIK-u BiH do 2. decembra.





- Sve načelnice, odnosno načelnici i gradonačelnici koji danas lično preuzmete uvjerenje o dodjeli mandata dužni ste potpisati i izjavu o prihvatanju mandata - naveo je Šantić.





Podsjetio je i na zakonski rok za konstituiranje općinskih vijeća, odnosno skupština opština 30 dana od dana objave potvrđenih izbornih rezultata, kako je to propisano prije svega poslovnicima o radu jedinica lokalne samouprave.





- Ono što priostiče kao obaveza iz odredbi Izbornog zakona BiH jeste, prije svega obaveza koja se odnosi na Grad Sarajevo, odnosno Grad Istočno Sarajevo, obaveza u smislu da u roku od 15 dana od konstituisanja gradskih općina treba da se izvrši konstituisanje gradskih vijeća - podsjetio je Šantić.