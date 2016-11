SARAJEVO, 8. nov.2016









U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati oblačno vrijeme s kišom. Prijepodne će padavine uglavnom biti slabe i povremene.





Tokom poslijepodneva i u večernjim satima intenzivnije padavine. Na planinama sa snijegom. Očekivana količina padavina od 15 do 25 l/m2. Vjetar, slab, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevne temperature iznosit će od 5 do 11, na jugu od 13 do 17 stepeni.





U Sarajevu će biti oblačno vrijeme s kišom. Dnevna temperatura oko 10 stepeni.





Jutros je u BiH oblačno vrijeme s kišom u većini područja.





Temperature zraka u 7 sati: Goražde 3, Ivan-sedlo i Kupres 4, Bihać 5, Drvar i Sarajevo 6, Bugojno, Jajce, Livno i Sanski Most 7, Banja Luka, Gradačac, Prijedor i Zenica 8, Bijeljina, Doboj i Srebrenica 9, Stolac, Trebinje i Zvornik 10, Mostar i Čapljina 11 stepeni.