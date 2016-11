SARAJEVO, 7. nov.2016









Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazovic izjavio je za "Dnevni avaz" kako smatra da Srebrenica mora imati poseban status u okviru Bosne i Hercegovine i da bi „to bila jedina pravda".





Duhovni lider Bošnjaka potvrdio je za "Avaz" da je dao svoj pristanak na pismo koje je, kako smo pisali, upućeno visokim dužnosnicima UN-a, EU i SAD, među kojima su američki predsjednik Barack Obama i generalni sekretar UN-a Ban Ki-mun. Pismo 22 bosanskohercegovačka i međunarodna intelektualca, kao i inicijativa za izdvajanje Srebrenice iz RS, izazvali su žestoke reakcije u tom bh. entitetu i Srbiji. Posebno upravo zbog činjenice da je reis Kavazović jedan od potpisnika pisma.





- RS ni do sada nije pokazivala prema njoj (Srebrenici) ništa osim negiranja genocida i ponižavanja našeg naroda kroz raz ne oblike pritisaka i kršenja prava Bošnjka i Hrvata. Nikada se nećemo pomiriti s tim. RS ne pokazuje demokratski kapacitet i vladavinu prava veličanjem ratnih zločinaca od izabranih zvaničnika - od općine do entitetskih vlasti, pa i do najvišeg predstavničkog tijela, Narodne skupštine RS - kaže reis Kavazvović za "Avaz".





Smatra da "Srebrenica u takvom ambijentu ne može ostati".