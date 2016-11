SARAJEVO, 4. nov.2016









Na većini puteva u Bosni i Hercegovini ovoga jutra saobraća se po mokrom ili vlažnom kolovozu, uz slabiji promet vozila.





Zbog niske jutarnje temperature moguća je poledica, naročito na dionicama u višim predjelima, na mostovima i prilazima tunelima.





Zaostalog snijega ima mjestimično u višim predjelima magistralnih puteva M-18 Sarajevo-Foča (Rogoj) i M-20 Gacko-Tjentište (Čemerno), te na području Romanije. Na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove skreće se pažnja na mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle, na pojedinim dionicama na manje od 50 metara. Savjetuje se opreznija i sporija vožnja.





Za danas je planirano asfaltiranje na autoputu A-1 Sarajevo-Tarčin, na isključnoj traci na petlji Tarčin. Na ovoj lokaciji vozila će saobraćati usporeno, uz postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju.





Tokom dana, zbog deminiranja terena, povremene polusatne obustave aktuelne su na magistralnim putevima M-6 Stolac-Ljubinje (07.00-16.00 sati) i M-4 Teslić-Kotor Varoš (Rujevica, 08.00-16.00 sati), kao i na regionalnom putu R-467 Zavidovići-Olovo (Smajilbašići polje, 08.00-16.00 sati). Na magistralnom putu M-19.3 Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub (od 09.00 do 10.00 i od 13.00 do 15.00 sati), dolazi do povremenih kraćih obustava, a razlog su minerski radovi.





Od ostalih puteva sa aktuelnim radovima izdvajaju se magistralni putevi: M-16 Banja Luka-Jajce, M-16 Donji Vakuf-Bugojno, M-16.2 Prozor-Jablanica i M-18 Priboj-Simin Han.





Na graničnim prijelazima ovoga jutra nema dužih zadržavanja.