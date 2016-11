SARAJEVO, 3. nov.2016









Gala predstavom američkog filma "La La Land" i proglašenjem dobitnika nagrada sinoć je zatvoren ovogodišnji internacionalni filmski festival "Viennale 2016", koji je trajao od 20. oktobra.





Iako je ovogodišnji festival trajao dan kraće u odnosu na proteklu godinu, s 92.300 posjetitelja postignut je ipak veliki uspjeh, te se broj rasprodatih projekcija popeo na 154 u odnosu na prošlogodišnjih 123.





Najboljim igranim filmom proglašen je "Thank you for Bombing" austrijske redateljice Barbare Eder, a najboljim dokumentarnim filmom "Holz Erde Fleisch" (Drvo Zemlja Meso) austrijskog redatelja Sigmunda Steinera.





Nagrada publike dodijeljena je filmu "Under the Shadow" iranskog redatelja Banaka Anvarija. Fipresci-nagradu međunarodnih filmskih kritičara dobio je film "Bodkin Ras" holandskog redatelja Kaweha Modirija.