SARAJEVO, 3. nov.2016









Bosna i Hercegovina, prema podacima Agencije za statistiku BiH, bilježi značajno smanjenje emisija stakleničkih plinova u sektoru otpada.





- A od 2008. do 2015. godine stepen emisija smanjen je za oko 17 posto – kazala je Feni savjetnica za odnose s javnošću Agencije za statistiku BiH Mirsada Adembegović povodom Svjetskog dana klimatskih promjena koji se obilježava 4. novembra.





Prema podacima Eurostata od 1990. do 2014. emisije stakleničkih plinova, u 28 zemalja članica EU, smanjene su za 22,9 posto. Međunarodna zajednica postavila je opći cilj smanjenja globalnih emisija stakleničkih plinova da bi se ublažile posljedice klimatskih promjena.





U skladu s tim, Evropska unija je u Strategiji Evropa 2020 definirala da se smanje emisije stakleničkih plinova za 20 posto do 2020. godine, a do 40 posto do 2030. u odnosu na stepen emisija iz 1990. Svaka zemlja članica EU definirala je svoje ciljeve i prati njihovu realizaciju.





- Agencija za statistiku BiH, kao glavni proizvođač zvanične bh. statistike, od 2008. godine izračunava u skladu s međunarodnim standardima emisije stakleničkih plinova u sektoru otpada s ciljem da i Bosna i Hercegovina kroz svoje planske i programske aktivnosti doprinese ublažavanju posljedica klimatskih promjena – dodala je Adembegović.