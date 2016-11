MOSKVA, 3. nov.2016









Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je dekret kojim se holivudskom glumcu i muzičaru Steven Seagalu odobrava rusko državljanstvo, objavio je danas Kremlj.





Seagal je poslednjih godina često boravio u Rusiji, gdje je s Putinom bio na nekoliko događaja u vezi sa borilačkim vještinama, a poznat je i po izjavama koje brane Putinovu politiku, prenosi Tanjug.





Glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitrij Peskov rekao je da je Seagal "već duže vrijeme zainteresovan za rusko državljanstvo".





"Seagal je poznat po tome što gaji lijepa osjećanja prema Rusiji, nikada to nije sakrivao, a on je i veoma poznat glumac. Sve to je dalo osnova da mu se dodijeli rusko državljanstvo", kazao je Peskov.





Reuters podsjeća da je 2013. godine i francuski glumac - Gerard Depardieu dobio rusko državljanstvo.