ZAGREB, 3.nov.2016









Hrvatski ministar pravosuđa Ante Šprlje najavio je u četvrtak da će za nekoliko dana biti gotova evidencija i presjek dokumenata koje su hrvatske institucije predale tužiteljstvima Srbije i BiH, a zatim će se analizirati kolika je šteta učinjena.

"Dokumenti su se izdavali na neadekvatan način, u višegodišnjem procesu otišle su na tisuće dokumenata, od čega danas imamo posljedice", rekao je ministar Šprlje gostujući u emisiji U mreži Prvog Hrvatskog radija.

"Mi ćemo cijelu tu situaciju izanalizirati, no za to će trebati vremena jer se radi o ogromnoj količini dokumenata", rekao je ministar te pojasnio da su protok dokumenata omogućavali protokoli suradnje između državnih odvjetništava i tužiteljstva BiH do 2011.

To je, kaže, kasnije obustavljeno te se međunarodna pravna pomoć više na taj način ne pruža. No, već im je dostavljena većina dokumenata koja im je bila potrebna, rekao je Šprlje i napomenuo da Hrvatska u toj suradnji nije radila ono što je radila Srbija, koja je u dokumentima ostavljala samo specifične tražene podatke, a ostalo "zacrnjivala", prenosi Hina.

"Ja sam dao nalog još u bivšoj vladi da se analizira sva dokumentacija koja je stizala zamolbenim putem iz BiH i iz Srbije, da se utvrdi za koga se tražilo i što se točno tražilo, koja vrsta toga. Mi sada radimo jedan presjek i evidenciju i ona bi trebala biti gotova za par dana", rekao je.

Istaknuo je i kako je Hrvatska tražila od BiH i Srbije prije nekoliko mjeseci da dostave sistematizirane podatke o hrvatskim državljanima koji se nalaze na optužnicama ili u određenim fazama istrage.

Iako su se tužiteljstva tih država na neki način obvezala da će odgovarati na takve zamolbe, oni to do danas nisu još učinili, istaknuo je Šprlje.

Ministar je potvrdio da je u srijedu održan sastanaka užeg kabineta i sastanak na kojem su bili premijer, on, ministar unutarnjih poslova, predstavnici SOA-e, glavni državni odvjetnik i rekao da su analizirali podatke koje imaju i razmijenili informacije jer su ih, rekao je, ova uhićenja iznenadila.

Potvrdio je također da Vlada RH osniva savjet za suradnju s međunarodnim kaznenim sudovima i istaknuo da je Vlada dužna u ovakvim situacijama brinuti o interesu Republike Hrvatske.

Ocijenio je da su optužnice, zbog njihova tumačenja kvalifikacija zapovjedne odgovornosti, pravno upitne.

"Svjestan sam da upravo ciljanje najviših časnika RH ima drugu konotaciju", rekao je Šprlje.

U emisiji je sudjelovao i bivši načelnik Glavnog stožera Hrvatske vojske i predsjednik Generalskog zbora Pavao Miljavac, koji je u srijedu rekao kako zna da ga optužnica iz BiH tereti po zapovjednoj odgovornosti.