SARAJEVO, 3. nov.2016









U Bosni i Hercegovini jutros je oblačno vrijeme s kišom u Bosni.





Temperature zraka u 07.00 sati: Bjelašnica 2 stepena, Sokolac 4, Banja Luka, Doboj, Gradačac, Tuzla i Zenica 5, Bugojno, Ivan-sedlo, Jajce, Sanski Most i Srebrenica 6,

Bihać, Bijeljina, Drvar, Kupres, Prijedor i Zvornik 7, Sarajevo 8, Goražde 9, Livno 10,

Trebinje 11, Mostar i Stolac 12 i Neum 17.

Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 942hPa, za 2hPa je manji od normalnog i raste.





U Bosni i Hercegovini danas će biti oblačno vrijeme s kišom. Očekuje se između 10 i 25 litara kiše po metru kvadratnom, lokalno i do 35 litara. Prijepodne na planinama kiša će preći u snijeg. Od sredine dana prestanak padavina u sjevernim područjima i poslijepodne postepeno smanjenje oblačnosti sa sjevera zemlje. Vjetar će biti slab do umjerene jačine. Prijepodne južnog i jugozapadnog smjera, a poslijepodne vjetar u skretanju na sjeveroistočni smjer. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 5 i 10, na jugu zemlje od 13 do 18 stepeni.