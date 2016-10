Jedan je od najpoznatijih karikaturista u regionu. Za vrijeme opsade Sarajeva nacrtao je i objavio 600 karikatura. U Dnevnom avazu već 20 godina ima rubriku 'To je to', u kojoj objavljuje političke karikature









1. Imate li osjećaj da vam političari uzimaju „hljeb iz ruku“?

- Ne! O političarima imam najbolje mišljenje, oni su najbolji, jer oni već 25 godina uspijevaju da na najdemokratskiji način, izborima, muntaju narod. E, tu sposobnost treba poštovati. A što se tiče kruha, tu nemam problem. Ja jedem samo somun.





2. Mogu li karikaturisti ikada ostati bez ideja u BiH?

- BiH je raj na zemlji, ne samo za karikaturiste, nego za sve one koji ne žive od svoga rada, jer je nevjerovatno kakve sve ideje im padnu na pamet. Ovdje i sada karikaturista je samo hroničar, koji te ideje nacrta. Svemu tome za sada nema kraja.





3. Zamori li vas nekada politička karikatura i da li ste ikada razmišljali da se oprobate u nekim drugim oblastima?

- Crtanje je moj život i to je ono što me je učinilo sretnim. Malo je ljudi u prilici da živi od svoga hobija. Političke teme su samo ono što nas svakodnevno žulja, jer u zemlji u kojoj živimo i sa političarima koji nam određuju život na to nas prisiljavaju. Narodi Skandinavije nemaju taj problem jer njihovi političari rade u intereresu onih koji su ih birali.





4. Šta je tabu u vašem radu, odnosno ima li neka tema koju ne želite da obrađujete karikaturom?

- Tabu tema nema. Sve što je život to izaziva moje interesovanje. Ja mnogo crtam, ali samo mali, sasvim mali dio toga ide u novine.





5. Kada se zamislite, a morate se duboko zamisliti, možete li primijetiti ikakav napredak u BiH u protekle dvije decenije?

- Političari su sve nas još prije 25 godina iskrcali iz naših života na prvi peron drugi kolosijek i tu se i dan-danas nalazimo.





6. Šta u BiH najbolje funkcioniše?

- To narod zna! Kriminal i korupcija.





7. Ima li uopšte razlike između vlasti i opozicije?

- Nema. Svi su oni u istom poslu, u politici, i u svakoj varijanti rade samo za sebe.





8. Kažu da svaki narod ima vlast kakvu zaslužuje. Nije valjda da smo ovakvi?

- Nismo. Još smo gori, jer smo to sebi dozvolili.





9. Hoćete li izaći na izbore?

- Izaći ću, jer sam i ranije izlazio, ali izbori nisu izlaz, jer svi oni kojima je sada super glasat će da sve ostane isto. Izbori se dobijaju sa 80 do 200 hiljada glasova, a toliko ih ima koji žive o državnom trošku. Sve ostalo je stvar tehnike.





10. Da li ste imali ponudu da se politički angažujete?

- Da li je vama neko nudio da dilate drogu? Sigurno nije! Morate biti kompatibilni sa njima.





11. Kako je bilo biti karikaturista za vrijeme Maršala?

- Nije to bilo vrijeme maršala, nego mašala vrijeme. A što se tiče karikaturista, oni izumiru kao i sve ostalo.





12. Prve karikature ste objavili u splitskom „Pometu“. Sjećate li se šta su bile teme prvih radova?

- O tome vam i pričam. Nekad ste mogli da objavljujete karikature u Splitu, koje su bile nacrtane u Sarajevu. Podigli su granice svake vrste. To je istina!





13. Da li su penzije u BiH za karikature ili crne hronike?

- Penzije su sada apstrakcija. Nekad su u penziju odlazili oni koji su završavali radni vijek, danas među penzionerima takvih ima samo 9%, ostali su dobili taj status po raznim drugim varijantama.





14. Upravo za naš magazin ste jednom prilikom izjavili da je Facebook potukao Gutenberga i da je velika vjerovatnoća da i svi osvanete na društvenim mrežama. Ali još Vas tamo nema?

- Društvene mreže koriste oni koji nemaju svoga društva, koji se osjećaju usamljeni ili jednostavno izgubljeno, i to im je ta slamka da ne bi potonuli.





15. Ima li poštenja među karikaturistima ili i tu ima krađe ideja?

- To su izuzetno čestiti ljudi, i samo se dogodi da u isto vrijeme, na isti način razmišljaju i to nacrtaju.





16. Šta am običan svijet kaže kad Vas vidi ili kad upravo saznaju ko ste zapravo?

- Ja mislim da je svaki posao podjednako vrijedan, samo je plaćanje različito. Bolje je za vas ako radite nešto što se više traži, a manji broj ljudi to može da uradi. Imao sam uglavnom prijatnost kada saznaju da sam ja taj.





17. Koliko vam otprilike treba vremena za jednu standardnu karikaturu?

- U ovom poslu ništa nije standardno i ne mjeri se vremenom. To je kao ispiranje zlata, treba vremena i još više sreće.





18. Koristite li u radu kompjuter ili je u pitanju isključivo „ručni rad“?

- Svi mi živimo u vremenu čipova, a „ručni rad“ je naziv vremena i načina života koji je nažalost iza nas.





19. Kako izgleda vaš radni prostor i atmosfera koja vam treba u radu?

- Mogu reći da sam srećan. Sve ono za čime sam čeznuo kao mlad čovjek, sad mi se dogodilo. Da ne ovisim ni od para ni vremena, a ni lijekova. Za sad je tako. I to me čini srećnim.





20. Poznati ste i po tome što volite planinariti. Da li se šta u međuvremenu promijenilo?

- Sve se promijenilo. Danas ništa ne možete predvidjeti, a ne planirati.





21. Koji su vam lokaliteti najdraži?

- Priroda i porodica. To je jedini prostor gdje možete da budete ono što jeste.





22. Često se žalite na urbanistički haos u Sarajevu, naročito na Marijin-Dvoru. Šta vam najviše smeta?

- Sarajevo je definitivno upropašten grad. Sjećam se sarajevskog urbaniste Juraja Najtharta, koji se užasavao pri pomisli da se gradi nešto što će zaklanjati vidik na Trebević. Uspjeli su da legalizuju na desetine hiljada bespravno izgrađenih objekata, i tu je kraj svakog urbanizma.





23. Imate li neke dnevne rituale?

- Imam. Svaki dan počinje sa dizanjem. Kad sam bio mlađi, bilo je to drugačije.





24. Karikaturisti su poznati po dugovječnosti. Izgleda da su karikature efikasnije od zdrave prehrane i fizičke aktivnosti?

- To je činjenica, ali kad sam počeo da crtam nisam za to znao. Sad sam već u drugoj polovini osme decenije i nema mi povratka.





25. Cijeli život živite od olovke. Kada ste posljednji put uzeli lopatu u ruke?

- Ne! Ja crtam samo perom i sve mi je lako kao perce. U ovom poslu samo možete lupetati, a ne lopatati.





26. Jeste bili negdje na odmoru ovoga ljeta?

- Jesam u Zaostrogu. Cijeli život sam prolazio pored njega odlazeći u Makarsku i Split, ovog juna sam svratio i uživao kao nikad do sada. Repriza je u septembru.





27. Bili ste jedno vrijeme u Izraelu, gdje ste također radili kao karikaturista. Imate li više ikakvog kontakta sa njima?

- Oni koji su me primili u udruženje već su odavno otišli u vječna lovišta. Tamo je kao i svugdje u svijetu, sada postoje dva udruženja. Jedno udruženje starosjedilaca i drugo koje su osnovali Rusi jer se masovno useljavaju.





28. Da li ste ikada sjeli ispred nekog karikaturiste, samo da provjerite kako vas kolege vide?

- Jesam, 1. aprila 2004. I to je nacrtao Božo Stefanović, jedan od najboljih, ne samo u BiH, koji su se bavili ovim poslom.





29. Koristite li gradski prevoz?

- Vrlo rijetko. Sve je tako organizovano, da vam je odmah jasno gdje živite. Centrotransova komercijala nije dio ove priče.





30. Kakva nas budućnost čeka ako Trump pobijedi u Americi?

- Trump nije Amerikanac. Sve trampe potiču sa Balkana i kod nas odavno vlada trampa: ti meni, ja tebi! Kakva nas budućnost čeka? Svijetla! Puna varnica.





31. Šta vas najviše raduje u ovim hrđavim vremenima?

- Šta me raduje? Samo rad. Ali nije tačno da je rad stvorio čovjeka, nego su poslodavci stvorili rad da bi im ljudi radili.





32. Da li je stvarno moguće da još uvijek nemate mobitel ili samo broj nikome ne dajete?

- Mobitel je velika sekiracija. Ljudi ga stalno drže u rukama očekujući svakoga trenutka poziv. Mobilna telefonija je bez žice koja uništava živce. Moj broj je 4545 i to cipela i košulje.





33. Da li ste ikada imali bilo kakvu neugodnost zbog svojih karikatura?

- To je očekivano pitanje koje ste postavili kao posljednje. Mogu vam reći da nisam imao baš nikakve neprijatnosti, jer to zavisi od toga sa kim ste u kontaktu, a ne šta radite.