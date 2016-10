STOCKHOLM, 27.okt.2016









Švedska pop skupina ABBA ponovno se okuplja te će više od 30 godina od zadnjeg javnog nastupa ostvariti 'novo digitalno iskustvo' u 2018. godini, objavljeno je u srijedu navečer.





Članovi skupine Agnetha Faltskog, Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson i Anni-Frid Lyngstad radit će sa Simonom Fullerom, kreatorom Američkog idola.





"Istražujemo novi tehnološki svijet, s virtualnom stvarnošću i umjetnom inteligencijom što će nam omogućiti da stvorimo nove oblike zabave i zadovoljstva koje prije nismo mogli ni zamisliti", rekao je Fuller.





U 30 godina karijere Fuller je bio menedžer pjevačicama Annie Lennox, The Spice Girls i Amy Winehouse, engleskom nogometašu Davidu Beckhamu, tenisaču Andyju Murrayu, trkaču Lewis Hamilton te triju pobjednika Amerčkog idola: Kelly Clarkson, Carrie Underwood i David Cook, prenosi Hina.





Skupina ABBA čiji su hitovi iz 70-ih i ranih 80-ih kao što su Waterloo, Dancing Queen i Take A Chance On Me planetarno popularni, razišla se 1982. godine.





"Naši fanovi diljem svijeta stalno nas pozivaju da se ponovno okupimo i nadamo se da će stvaranje nove ABBA-e za njih biti jednako uzbudljivo kao za mene", rekla je Lyngstad.