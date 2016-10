SARAJEVO, 28. okt.2016









Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić je nakon sastanka s delegacijom Vlade Republike Hrvatske, koju je predvodio predsjednik Vlade Andrej Plenković, izjavio novinarima da je Hrvatska već dugi niz godina unutar pet najvažijih trgovinskih partnera Bosne i Hercegovine i unutar pet najvažnijih investitora u BiH, što vrlo jasno definira naše odnose na nivou ekonomske saradnje.





- Naši razgovori su upravo i bili vezani za ta dva ključna segmenta. To je dalji evropski put BiH i ekonomski razvoj i saradnja s našim prvim susjedima, odnosno s Hrvatskom i sa čitavom EU - kazao je Zvizdić, dodajući da je Hrvatska uistinu bila vrlo konstruktivan zagovarač evropskog puta BiH.





Istaknuo je da ne postoji nijedna faza na evropskom putu BiH, a da kao velikog prijatelja, kao najveću podršku nismo imali Republiku Hrvatsku i predstavnike Vlade Republike Hrvatske, pogotovo one koji su djelovali u evropskim institucijama.





- Naš najvažniji vanjskopolitički cilj ostaje Evropska unija, a očekujemo da ćemo i dalje imati punu, snažnu, nedvosmislenu podršku Hrvatske na tom putu - istaknuo je predsjedavajući Vijeća ministara BiH.





Po njegovim riječima, dogovoreno je da će u najskorije vrijeme, najvjerovatnije do kraja godine, biti održana zajednička sjednica Vijeća ministara i Vlade Republike Hrvatske na kojoj će se naći brojna pitanja koja su izuzetno važna za međusobne odnose i za dalju nadgradnju dobrosusjedskih odnosa.





- Danas u posjeti imamo iskrene prijatelje koji zaista i žele i mogu pomoći BiH, prije svega na putu evroatlantskih integracija i one koje jasno razumiju da je naša budućnost ovdje zajednička, da su naši ciljevi praktično isti, to je članstvo u EU i u konačnici u NATO-u. Niko se ne može razvijati sam, to ćemo uraditi zajedno kroz brojne infrastrukturne, ekonomske, društvene, sportske, kulturne, političke i sve druge projekte i odnose - kazao je Zvizdić.





Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković je ukazao da, činjenica da je nova hrvatska Vlada na dužnosti osam dana i da su osmog dana u Sarajevu, potvrda izbornog obećanja da će BiH za Republiku Hrvatsku biti vanjskopolitički prioritet broj jedan.





- To govorim s punom odgovornošću i s uvjerenjem da će, ne samo Vlada već i sve druge institucije Republike Hrvatske nastaviti s angažiranom potporom Bosni i Hercegovini kada je riječ o funkcioniranju i stabilnosti zemlje, a osobito kada je riječ o njenom europskom putu - istaknuo je Plenković.





Dodao je da su došli kao prijatelji s ambicijom da u vremenu koje je pred nama „ostvarimo i stabilnu i partnersku političku suradnju, napredak u gospodarskoj suradnji“.





- Pokušat ćemo riješiti niz pitanja koja su ostala već godinama između dvije zemlje. Zato želimo da konkretna sjednica vlade bude referentna u smislu dogovora o budućoj suradnji, a dijelom i rješavanja nekih problema koji su bili kroz protekle godine. Isto tako, da pomognemo europski i euroatlantski put - kazao je predsjednik Vlade Hrvatske, dodajući da je praktički spreman tekst sporazuma o suradnji na evropskim pitanjima.





Naveo je da kada BiH dobije upitnik, pokušat će svoje eksperte staviti u funkciju da budu od pomoći i „da se odgovori koje će Vijeće ministara BiH i sve druge institucije pripremati budu što kvalitetniji i pridonesu onome što je najbitnije, a to je pozitivno mišljenje Europske komisije o zahtjevu za članstvo BiH, a sukladno tome i davanje statusa kandidata“.





Istaknuo je da će, kao predsjednik Vlade Republike Hrvatske, poseban interes i brigu uvijek iskazivati i za ravnopravnost svih konstitutivnih naroda i svih koji žive u BiH, osobito Hrvata, kao najmalobrojnijeg konstitutivnog naroda.





- U tom pogledu, aktivnosti koje hrvatska Vlada radi i kroz Ured za Hrvate izvan Hrvatske i na druge načine, jeste doprinos i njihovom boljitku i stabilnosti BiH. To radimo transparentno i u dogovoru te s vrlo jasno određenim ciljevima - istakao je Plenković.





On je, odgovarajući na pitanje u vezi s eventualnim promjenama Izbornog zakona BiH, ocijenio da je Izborni zakon jedna od ključnih političkih tema za BiH.





- S velikim interesom smo pratili pripreme za lokalne izbore. Vidjeli smo da se nije došlo do rješenja koje bi konačno omogućilo održavanje izbora u Mostaru - rekao je Plenković, dodajući da je glede incidenata koji su se dogodili u Stocu, njihov interes da se riješe sve činjenice koje se odnose na taj slučaj i kada se steknu uvjeti da se ponovno organiziraju izbori u Stocu.





Naglasio je da je donošenje izbornog zakona, kao i svih drugih zakonskih propisa, prije svega stvar BiH, njenih političkih stranaka, njenih institucija.





- Mi smo tu da pomognemo procese, da eventualno ukažemo na određene elemente koji nam se čine nedovoljno dobro definiranim ili uređenim, ali u tom pogledu odgovornost je prije svega na našim kolegama i prijateljima - smatra Plenković.





Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić je rekao da se pojavila dobra ideja da se 2018. spoje lokalni i opći izbori, dodajući da se BiH sve vrijeme nalazi u jednoj vrsti predizborne kampanje, a ona uvijek sa sobom nosi bespotrebne tenzije i konflikte.





Govoreći o lokalnim izborima i situaciji u Stocu, Zvizdić je naglasio da to mora ostati prije svega i isključivo unutrašnje pitanje BiH, pitanje institucija, zakona i procedura koje su definirane našim zakonima.





Plenković je, odgovarajući na novinarsko pitanje, ponovio da je Hrvatska prijatelj BiH i da će nova hrvatska Vlada biti angažirani partner u rješavanju svih pitanja koja su i na evropskoj agendi BiH, pa i na atlanskoj agendi BiH,“ukoliko postoji snažna politička volja da se ide korak dalje prema Akcijskom planu za članstvo u okviru NATO-a, pomoći ćemo i tu“.





- Mi pristupamo Bosni i Hercegovini kao partner. Uz europsku agendu, uz gospodarski razvoj i ključna politička, ustavnopravna pitanja u jednom trenutku moraju doći na dnevni red - kazao je Plenković, naglašavajući da je sigurno „da rješenja koja će u budućnosti definirati i ustroj i odnose između naroda i prava svih građana u BiH trebaju doći iz BiH“.





Mi smo tu, dodao je on, da pomognemo.





- Želimo da Hrvati budu konstitutivan narod i to ravnopravan konstitutivan narod. U prošlosti je bilo situacija kada to nije baš bilo tako očito. O modelima unutarnjeg ustrojstva BiH, najvažnije je postići konsenzus i političkih stranaka i institucija. I Hrvatska i drugi akteri u međunarodnoj zajednici tu mogu biti više pomagači, a ne kreatori - istakao je Plenković.