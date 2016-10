Na adresu redakcije portala www.startbih.info obratila se Sanda Dupovac iz Hadžića sa otvorenim pismom u kojem navodi da su joj u JU Srenjoškolski centar Hadžići narušena ljudska prava i prava na rad. Međutim, potrebu da se ovim pismom obrati javnosti navelo je, kako kaže, to što je dolazeći na posao, na parkingu školskog dvorišta, ispred ulaza u školu, " po prvi put u svom životu doživjela strašnu neprijatnost u vezi usvojenja". Naime, Dupovac kaže, da joj je jedna od profesorica uputila pitanje, odnosno konstataciju: „jel´da ti si ono usvojena“!!! Zbog toga, kaže Dupovac, posljednjih dana prolazi kroz pravi „pakao“





Njeno otvoreno pismo prenosimo u cijelosti:





Poštovani,





Obraćam Vam se prvi put u nadi da ćete mi pomoći u pronalaženju najboljeg rješenja u korist zaštite mojih ljudskih prava i degradacije ličnosti.

Do sada nije bilo potrebe da Vam se obratim, ali u zadnjih 10-tak dana prolazim kroz „pakao“ jer sam ja usvojena osoba i to u JU Srednjoškolski Centar Hadžići, a u takvoj instituciji svi trebaju imati ista prava, pravo na život, pravo na rad, gdje se čovjekove vrijednosti trebaju posmatrati kroz radne i moralne karakteristike, gdje bi se trebale uvažavati različitosti..., što nije slučaj u mom primjeru.





Mene su do sada, u poslovnom svijetu, cijenili kao osobu, gdje sam se uvijek borila svojim znanjem i iskustvom i nikad do sada nisam doživjela toliku neprijatnost u pogledu različitosti u odnose na druge osobe.





Usvojena sam kao beba 1975. godine, od strane Dupovac Azema (1936.) i Dupovac (Brekalović) Zulejhe (1942.). Od tada živim u Hadžićima sa najboljim roditeljima na svijetu, koji su mi pružili svu ljubav i blagodeti ovog svijeta tokom svih ovih godina.

Osnovnu školu „Slobodan Princip Seljo“, također završavam u Hadžićima, nakon čega upisujem srednju Elektrotehničku školu u Sarajevu gdje završavam I i II razred.





Međutim, zbog nemilih ratnih dejstava (1992) naš zajednički put se nastavlja u Republici Hrvatskoj gdje završavam III i IV razred Elektrotehničke škole. Po povratku u BiH, upisujem Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, koji uspješno završavam 2006. godine, i stičem zvanje Diplomiranog ekonomiste (Smjer Marketing).

Radno iskustvo započinjem u „Sabih Group“ d.o.o. Hadžići (2006 – 2008) na poslovima Referenta veleprodaje za BiH (2006), a u periodu od 2007. do 2008. godine sam radila na poslovima Markering Manager-a.





Moja poslovna karijera se od mjeseca novembra 2008. godine nastavlja u „Mercator BH“ d.o.o. Sarajevo u Sektoru Marketinga u Službi Operativnog marketinga i istraživanja tržišta, gdje obavljam poslove Samostalnog stručnog saradnika I, na poslovima Istraživanja tržišta i glavnog administratora za nove medije (web, facebook, YouTube Channal). Međutim kupovinom „Mercator BH“ d.o.o. od strane Konzuma, 21. 11. 2014. godine, kao i većina zaposlenika Uprave, ostajem bez posla.

Također, moram napomenuti da sam u periodu 2011. - 2012. godine bila na funkciji Člana skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.





Moja profesionalna karijera se nastavlja u JU Srednjoškolski centar Hadžići od 01. 09. 2015. godine, kao Profesor ekonomske grupe predmeta i nastavnik praktične nastave trgovcima.





Pošto sam aktivni učesnik povrede ljudskih prava i prava na rad koje mi je zagarantovano Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda od strane JU Srednjoškolski centar Hadžići, hronološki ću Vas upoznati sa sistemskim oblikom diskriminacije koji mi se dešava od mjeseca januara 2015. godine, kao i onemogućavanja da ostvarim svoju društvenu i privrednu sigurnost, koji predstavlja važan segment ljudske sigurnosti. Meni, kao nekome ko je po struci diplomirani ekonomista, uporno se krši pravo na rad, tačnije lišavam se prava na rad, te mi se onemogućava bilo koja zaštita od činjenja ovog vida diskriminacije.





Naime, 17. 12. 2014. godine JU Srenjoškolski centar Hadžići, je raspisala konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta za školsku 2014/2015. godinu, a na osnovu kojeg sam konkurisala na upražnjena radna mjesta koja su bila predviđena za nastavnike ekonomske grupe predmete, i nastavnika ekonomske grupe predmeta i praktične nastave trgovcima. Međutim, i pored postignutog uspjeha nisam zaposlena ja sa najvećim brojem bodova, nego drugoplasirana, Dedović Mirela, čiji je ukupan plasman bio manji od mog za 3,20 bodova. Drugoplasirana je izabrana na navedenu poziciju uz obrazloženje da je član boračke populacije, te da joj se prema Pravilniku sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim, osnovnim i srednjim školama treba dati prednost. Poštujući zakone koji regulišu prava boračke populacije kao i navedeni Pravilnik, na Odluku Direktora JU Srednjoškolski centar Hadžići nisam uložila žalbu Školskom odboru niti Inspekciji rada KS, iako sam imala sasvim opravdan razlog, jer sam po broju bodova bila prvoplasirana, a u konkursu niti jedna odredba nije upućivala na činjenicu da će se prednost dati kandidatu koji potpada pod navedene zakone, kao i uzimajući u obzir činjenicu da ni sami pomenuti zakoni tada nisu jasno definisali koji sve članovi porodice imaju apsolutnu prednost pri zapošljavanju.





Međutim, ovo nije kraj u povredama mojih prava, te se iduća dešava sa novim raspisivanjem konkursa i to 09. 08. 2015. godine, također od strane JU Srednjoškolski centar Hadžići. Raspisivanjem pomenutog Konkursa opet sam konkurisala na radno mjesto nastavnik ekonomske grupe predmeta i praktične nastave trgovcima. Komisija u tročlanom sastavu Anida Kavazbašić, Admir Bašić i Jazid Bajrić (2 člana Komisije ista kao i pri raspisivanju prvog Konkursa) odlučili su da sam najbolja na intervjuu, te su me ocjenuli sa najvećim brojem bodova (21 bod) te sa ostalim bodovima, na krajnjem poretku bivam trećeplasirana. Međutim, Direktor JU Srednjoškolski centar Hadžići Misim Gegić, donio je Odluku o izboru zaposlenika i imenovao je mene kao nastavnika ekonomske grupe predmeta i praktične nastave trgovcima, uz slijedeće obrazloženje: „Veoma odmjerena, izuzetno motivirana za nove ideje i inicijative, fleksibilna i otvorena za drugačija mišljenja, visoko izraženo samopouzdanje, izražena želja za profesionalnim napredovanjem, analitična i kreativna u odgovorima, originalna i elokventna“. Bitno je napomenuti da je prvoplasirana u međuvremenu primljena na drugu poziciju, a drugoplasirana je odustala od konkursa. Petoplasirana kandidatkinja Mirela Bužo je na pomenutu Odluku uložila žalbu Školskom odboru, koja je jedino prihvaćena iz razloga da mi se ne može bodovati kao pozitivna preporuka prethodnog poslodavaca, preporuka „Mercator BH“ d.o.o. Sarajevo.





18. 09. 2015. godine u dnevnim novinama „Dnevni avaz“ objavljeno je poništenje dijela teksta Konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Srednjoškolski centar Hadžići za školsku 2015/2016. godinu, među kojima je i radno mjesto na koje sam ja primljena, a na zvaničnoj web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo nije nista objavljeno, sve do 09. 12. 2015. kada je objavljen javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta nastavnik ekonomske grupe predmeta, što direkto ukazuje da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo do tada nije odobrilo poništenje dijela teksta konkursa.





Na osnovu svega prethodnog rečenog smatram da Školski odbor nije mogao uzeti kao relevantne navode žalbe petoplasirane i to iz slijedećih razloga:





„U pomenutom Konkursu jedan od potrebnih dokumenata bilo je i dostavljanje pozitivne preporuke prethodnog poslodavca, gdje nigdje nije bilo navedeno da je relevantna samo preporuka iz obrazovnih institucija. Također, u profilima koji se traže nastavnim planom i programom za nastavnika praktične nastave trgovcima I, II i III razreda stoji:





„Visoka ili viša školska sprema ekonomske ili trgovinske struke sa prethodno završenom srednjom školom trgovinske struke“,

„Visokokvalificirani radnici trgovinske struke, odnosno radnici sa završenim V stepenom stručne spreme sa najmanje pet godina rada kao prodavač u trgovini“.

Na pomenuto poništenje dijela Konkursa 05. 10. 2015. godine uputila sam dopis Ministarstvu za obrazovnje, nauku i mlade KS, na koji nikad nisam dobila odgovor i Inspektoratu rada, zaštite na rad, socijalne zaštite i prosvjetne inspekcije od kojih sam dobila odgovor da je odluka školskog odbora konačna i da Protest na žalbu Školskog odbora mogu uputiti resornom ministarstvu ili pokrenuti spor pred nadležnim sudom (Informacija broj: UP-1-14-09-34-14400/15-09/05-003).





Poslije navedenih dešavanja došlo je do neregularne smjene Komisije za izbor zaposlenika od strane Školskog odbora i reizbora Komisije. Novi članovi su: Edib Dupovac, Jasmina Rahmanović i Nermina Agić.





Naime, nakon poništenja dijela teksta konkursa, 09. 12. 2015. godine JU Srednjoškolski centar Hadžići je ponovo raspisao konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta, a na osnovu kojeg sam konkurisala na upražnjeno radno mjesto koje je bila predviđeno za nastavnike ekonomske grupe predmeta.





Međutim, 04. 01. 2016. godine Direktor JU Srednjoškolski centar Hadžići donio je Odluku o izboru zaposlenika i imenovao je Bužo Mirelu za nastavnika ekonomske grupe predmeta na određeno vrijeme od 01. 02. 2016. do 30. 06. 2016., sa obrazloženjem da je kandidatkinja koja je ostvarila ukopno najveći broj bodova, na koji način je potvrdio i konačnu bodovnu rang – listu.





Napominjem da Bužo Mirela počela raditi od 01. 02. do 01. 03. 2016. kad je otišla na porodiljsko odsustvo – bolovanje, a ja sam pozvana da radim kao njena zamjena i zaključjem Ugovor o radu na određeno vrijeme od 02. 03. 2016, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva odnosno do okončanja konkursne procedure a najkasnije do 30. 06. 2016. godine.





Iako je glavni cilj Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS snižavanje troškova, na ovaj način su se troškovi uvečali, jer se pored moje plate Mireli Bužo moralo uplačivati cca 70 % moje plate, što predstavlja razliku između pune plate i iznosa koji je dobivala kao porodilja od Općine.

22. 01. 2016. godine, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade broj 11-04-05-1980/16 je poništilo Odluku o smjeni Komisije za izbor zaposlenika, koju je donio Školski odbor JU Srednjoškolski centar Hadžići. Zbog pomenutog dopisa od 05. 10. 2015. koje sam slala u Ministarstvu za obrazovnje, nauku i mlade KS na koji nikad nisam dobila odgovor, bila sam primorana da preko svog Advokata mr.sc. Adnana Nove uputim upit u Ministarstvu za obrazovnje, nauku i mlade KS kako bih dobila adekvatan odgovor u vezi nastale situacije, jer po ovom poništenju Odluke validna je Komisija za izbor zaposlenika koja je mene bodovala sa maksimalnim brojem bodova (21 bod) na intervjuu.





Na zalost ni na ovaj Upit nikad nisam dobila odgovor. Kopiju navedenog Upita sam proslijedila i Školskom odboru JU Srednjoškolski centar Hadžići.

Poslije 15-tak dana, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS je donijelo Odluku o poništenju, poništenja Odluke o smjeni Komisije za izbor zaposlenika.

25. 08. 2016. godine JU Srednjoškolski centar Hadžići je raspisao konkurs za popunu upražnjenenih radnih mjesta za školsku 2016/2017, a na osnovu kojeg sam konkurisala na upražnjeno radno mjesto koje je bila predviđeno za nastavnika ekonomske grupe predmeta na određeno vrijeme od završetka konkursne procedure do 31. 08. 2017. godine.





Moj ponovni angažman u JU Srednjoškolski centar Hadžići kao nastavnik ekonomske grupe predmeta poćinje 01. 09. 2016. godine do okončanja konkursne procedure, a najduže do šest (6) mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa, na osnovu člana 114 Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 23/10) – Rješenje o angažovanju radnika na određeno vrijeme broj 01-49-3-2256/2016.





Komisija za utvrđivanje prijedloga za izbor zaposlenika (Edib Dupovac, Rahmanović Jasminai Nermina Agić), je provjeru radnih i stručnih sposobnosti obavila 19. 09. 2016. godine.





Nakon obavljenog razgovora, 26. 09. 2016. godine, kandidata sa direktorom škole Selverom Ejubovićem, direktor je donio Odluku o izboru zaposlenika 10. 10. 2016. godine – Djelovodni broj 01-49-3-4818/2016 tako što je izvršio izbor između tri najbolje rangirana kandidata sa konačne rang liste i izabrao je trećeplasiranog kandidata Mirelu Bužo za rad na poslovima radnog mjesta – Nastavnica ekonomske grupe predmeta na određeno vrijeme od završetka konkursne procedure do 31. 08. 2017. godine – 18 časova nastavne norme sedmično, uz slijedeće obraženje: „Odmjerena, vidljivo motivirana, elokventna, analitična, fleksibilna, izražena želja za profesionalnim napredovanjem, te posjeduje značajna dodatna znanja koja mogu direktno uticati na unapređenje poslovnih performansi“.





Prvoplasirana kolegica Muhić Suvada (63,47 boda) je ovim Konkursom primljena na mjesto Samostalnog referenta za plan i analizu. Drugoplasirana sam ja, Sanda Dupovac sa ukupno ukupno 60,90 bodova, a trećeplasirana je Mirela Bužo koja je imala 60,61 boda, što znači da sam ja imala 0,29 boda više.





Poslije donesene sporne odluke o izboru zaposlenika, JU Srednjoškolski centar Hadžići sam uložila PRIGOVOR/ŽALBU na Odluku broj 01-49-3-4818/2016 od 10. 10. 2016. godine, Inspektoratu rada, zaštite na radu, socijalne zaštite i prosvjetne insprkcije - Zahtjev za inspekcijski nadzor nad provođenjem konkursne procedure i izborom kandidata, kao i Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade KS - Zahtjev za izvršenje nadzora JU Srednjoškolski centar Hadžići.





Kako nalaže Član 17., Pravilnika za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, pri donošenju odluke trebaju se poštovati stav (1) i (2)





(1) Direktor ustanove, nakon obavljenog završnog razgovora sa kandidatima, vrši izbor između tri najbolje rangirana kandidata sa konačne bodovne rang-liste i uz adekvatno obrazloženje donosi Odluku o izboru zaposlenika.

(2) Prilikom donošenja Odluke iz stava (1) ovog člana, direktor ustanove ima obavezu poštivanja prava prednosti pri zapošljavanju u skladu sa čl. 12. i 13. ovog pravilnika.









Mirela Bužo ne ispunjava uslove Člana 12. ovog Pravilnika - Dopunska prava boraca i članova njihovih porodica, a Članom 13. ovog Pravilnika se regulišu prednosti pri zapošljavanju kandidata koji imaju isti broj bodova iz Člana 4.





U Član 13., istog Pravilnika, je jasno napisan raspored prednosti pri zapošljavanju:

„Ako se ne ostvaruju pravo iz člana 12. ovog pravilnika (Dopunska prava boraca i članova njihovih porodica), prednost pri zapošljavanju ima kandidat koji ima više bodova na osnovu člana 9. ovog pravilnika (Stručna zvanja), a ako i nakon toga imaju isti broj bodova, prednost ima kandidat sa više bodova na osnovu člana 7. ovog pravilnika (Radni staž), a ako i nakon toga kandidati imaju isti broj bodova, prednost ima kandidat sa više bodova na osnovu člana 10. ovog pravilnika (Uspjeh tokom školovanja/studiranja), a ako i nakon toga kandidati imaju isti broj bodova, prednost ima kandidat koji ima više bodova dobijenih na osnovu člana 11. ovog pravilnika (Provjera radnih i stručnih sposobnosti, ocjena o radu i pozitivna preporuka prethodnog poslodavca)“.





Obrazloženje:

Komisija za izbor zaposlenika je 22. 09. 2016. godine (Djelovodni broj 02-34-3-4301/2016) utvrdila konačnu bodovnu listu po kojoj: Mirela Bužo i ja ne zadovoljavamo uslove iz Člana 12 ., kao ni Člana 9., jer nemamo stručna zvanja; Članu 7., na osnovu radnog staža ja imam 12, a Mirela Bužo 6,3 bodova; Član 10., Mirela Bužo i ja nismo bodovane, a Mirela Bužo nije ni priložila prosjek ocjene sa fakulteta; Član 11., gdje se boduje Provjera radnih i stručnih sposobnosti, ocjena o radu i pozitivna preporuka prethodnog poslodavca ja sam imala ukupno 21 bod, a Mirela Bužo 20,46 bodova.

Po svim navedenim Članovima Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, Mirela Bužo ne ostvaruje prednost pri zapošljavanju.









U samoj proceduri za izbor zaposlenika ima još puno nepravilnosti, priložit ću Vam kopiju moje Žalbe prema JU Srednjoškolski centar Hadžići gdje je sve detaljno objašnjeno





Pred navedenog bila sam u Prosvjetnoj inspekciji gdje sam razgovarala sa G-đom Edinom Bukvom, kao i u Ministastvo za obrazovanje, nauku i mlade KS gdje sam razgovarala sa G-đom Edinom Pašić i G-đom Lamijom Haskić, sve sa ciljem da im obrazložim probleme koje sam već spomenula, trenutni problem kao i probleme koje ću Vam jos navesti.









Iako je moje prvo zaposlenje u JU Srednjoškolski centar Hadžići počelo 01. 09. 2015. godine kao nastavnik ekonomske grupe predmeta povrijeđen je Zakon o srednjem obrazovanju – član 121., stav (1), (2) i (3), jer mi Škola koja je bila dužna, NIJE po mom stupanju na posao izdala rješenje o pripravničkom stažu sa rokom polaganja ispita za samostalno odgojni-obrazovni rad, odnosno stručnog ispita i imenovati MENTORA.

Kako bih stekla pravo da polažem stručni ispit, do 09. 12. 2015. godine sam uspješno pložila ispite iz predmeta pedagogoja, psihologija, metodika nastavnog rada i didaktika (koji sam samofinansirala u iznosu od 1.100,00 KM) i na taj način stekla dodatno pedagoško-psihološko-metodičko-didaktičko znanje – Uvjerenje o dopunskom obrazovanju od 09. 12. 2015. godine, broj 03-93P/15





Po mom povratku 02. 03. 2016. godine u JU Srednjoškolski centar Hadžići zaključjem Ugovor o radu (Broj:01-49-3-558/2016) na određeno vrijeme od 02. 03. 2016, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva odnosno do okončanja konkursne procedure a najkasnije do 30. 06. 2016. godine.





21.03. 2016. doneseno je Rješenje o uvođenju pripravničkog staža i imenovanju mentora (Broj: 02-38-2—695/2016) kojim mi se uvodi pripravnički staž u trajanju od šest mjeseci počev od 01. 03. 2016. godine i imenuje mi se mentor Rahmanović Jasmina, profesor ekonomske grupe predmeta u JU Srednjoškolski centar Hadžići.

30. 06. 2016. prestaje da važi moj ugovor o radu.

Moj ponovni angažman u JU Srednjoškolski centar Hadžići kao nastavnik ekonomske grupe predmeta poćinje 01. 09. 2016., čime mi se nastavlja pripravnički staž i imenovanje mentora.





Mislim, da sam zbog neuvođenja pripravničkog staža i imenovanja mentora, degradirana i da sam mnogo izgubila. Jer da mi je od 01. 09. 2015. počeo teći pripravnički staž i da mi mi dodjeljen mentor ja sam mogla već polovinom 2016. godine položiti stručni ispit i na taj način riješiti svoju egzistenciju, čime bi sada imala 4 dodatna boda u samoj konkursnoj proceduri.





Za svoja prava sam se borila i u mjesecu junu sam poslala upit da li ispunjavam uslove za polaganje stručnog ispita jer sam ispunjavala druga dva uslova Položena pedagoško-psihološko-metodičko-didaktičko grupa predmeta i preko pola godina radnog staža u ustanovama obazovanja – Ministarstvu za obrazovnje, nauku i mlade KS i JU Srednjoškolski centar Hadžići. Međutim, i tu ne nailazim na razumjevanje, iako greškom škole, mentora nisam dobila na vrijeme. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i kulturu mladih se konsultovalo sa Prosvjetno-pedagoškim zavodom gdje je doneseno mišljenje da nisam završila pripravnički staž u trajanju od 6 mjeseci, i da na taj način ne ispunjavam uslove za podnošenje Zahtjeva za polaganje stručnog ispita (Odgovor na upit - Broj: 11-04-38-23512/16).





21. 10. 2016. godine održana je sjednica Školskog odbora i po informacijama koje sam dobila, moja Žalba nije uvažena nego Odluka direktora škole. Što je najgore, meni pripravnički staž istiće 31. 10. 2016. godine, tako da će mi nedostajati samo par dana da ispunim sve uslove za polaganje Stručnog ispita.





Na osnovu svega navedenog, smatram da je moje dugogodišnje radno iskustvo u jednom od najvećih trgovačkih lanaca Mercator d.o.o Sarajevo na prostoru BiH neprocjenjivo i to ne samo u oblasti marketinga, gdje sam radila, već i u svim drugim sferama poslovanja. Naime, posao koji sam obavljala dugi niz godina bio je u direktnoj vezi sa svim Sektorima prodaje i to: malopodaja, veleprodaja, komercijala (nabavka), finansija – kontroling, održavanja i projektovanja. Pored pomenutog iskustva u Sabih Group d.o.o. Hadžići, dalo mi je direktno radno iskustvo u sektoru veleprodaje. Obzirom da sam do sada radila na radnom mjestu nastavnika ekonomske grupe predmeta i praktične nastave trgovcima, a po struci sam diplomirani ekonomista, moje radno iskustvo direktno je povezano sa svim onim što bih ja kao nastavnik trebala da prenesem djeci koja će se baviti bilo kojim vidom trgovine, koji je zaista širok pojam.





U prilog prethodno navedenom govori i činjenica da je članom 123. Zakona o srednjem obrazovanju KS propisano da se „ U skladu sa nastavnim planom i programom u srednjoj školi mogu angažovati lica sa radnim iskustvom sa ili bez radnog iskustva u nastavi koja nemaju završen nastavnički fakultet“.





Komisija odlučuje koji od prijavljenih kandidata ispunjava uslove za prijem zaposlenika u radni odnos, kao i koji od kandidata ima najbolje predispozicije za obavljanje poslova koje podrazumjeva raspisano radno mjesto. Dakle, Komisija svoj konačan stav daje uzimajući u obzir slijedeće segmente: stručna sprema, stručni ispit, radni staž, vrijeme provedeno na evidenciji za zapošljavanje, stručno zvanje i uspjeh tokom školovanja. Također Komisija boduje i pozitivnu preporuku prethodnog poslodavca, kao i procjenu radnih i stručnih sposobnosti kandidata, gdje svako od članova Komisije daje svoje individualno mišljenje o datom kandidatu.





Bitno je napomenuti da je već prilikom prvog raspisanog Konkursa za školsku 2014/2015 godine Bužo Mirela dobila priliku da kao nastavnik predaje ekonomsku grupu predmeta, te je kao zaposlenica JU Srednjoškolski centar Hadžići bila u prilici da između ostalog sarađuje sa članovima Komisije. Iz prethodno pomenutog razloga Bužo Mirela treba da se zapita zbog čega sam ja od različitih Komisije nakon obavljenih razgovora dobila najveći broj bodova tokom prvog, drugog tako i tokom četvrtog Konkursa, a ne ona koja je već prethodno imala priliku da svoje znanje prenese na mlade ljude. Moram napomenuti je Mireli Bužo jedini radni i profesionalni angažman u JU Srednjoškoslki centar Hadžići u trajanju od 1 godine, 9 mjeseci i 20 dana.





Što također moram napomenuti, a meni je od izuzetne važnosti kao prosvjetnom radniku je degradacija djece koja se bore za svoja prava, mišljenje i kritičko razmišljanje što im se takođe na svaki način onemogućava.





20. 10. 2016. godine sam saznala da su učenici kojim ja predajem (4 razreda – 54 učenika) napisali peticiju sa navedenim razlozima zašto mene žele kao profesora, a ne Mirelu Bužo. Istog dana po saznanjima drugih, Mirnes Bostandžić koji je učenik III-10 razreda, Smjer Prodavač, je pokušao na protokol škole da preda pomenutu peticiju, ali neuspješno poslije čega je pokušao peticiju da preda direktoru škole. Na obrazloženje zašto je došao, direktor se počeo na njega derati sa riječima uvrijedljivog sadržaja za svakog ne samo učenika nego i nastavnika. „Što si došao, odakle ti pravo, ko si ti da meni govoris sta da ja radim i sta ja da odlučujem“. Naravno učenik se poslije takvih rijeći samo okrenuo i otišao. Sutra tj., 21. 10. 2016. Mirnes Bostandžić je ponovo pokušao da preda peticiju direktoru, gdje je ponovo naišao na strasan otpor, i čak mu je prijećeno sa izbacivanjem iz škole. Naravno sve to je unijelo veliki strah među djecom.

Ovo je važno naglasiti, jer je sjednica Školskog odbora u vezi Žalbi na Odluku o izboru zaposlenika održana 21.10.2016., i učenicima nije omogučeno da iskoriste jedno od prava koje im nalaže Delkaracija o pravima srednjoškolaca – pravo na slobodu govora, ta da na taj način upoznaju članove Školskog odbora sa svojim željama.





24. 10. 2016. godine direktor je pozvao Mirnesa Bostandžića i njegovu razrednicu Almu Mušić na razgovor. Kako sam čula, direktor je bio „ljubazan“, ali je po nastavnom planu i programu za predmet Praktična nastava Prodavačima, Mirnesa ispitivao sve po nastavnim jedinicama (lekcijama). Na direktorovo zaprepaštenje Mirnes je sve znao, pa mu je spomenuo kako rade slaganje asortimana, na što mu je Mirnes odgovori da to rade na vanjskoj praksi (po nastavnom palnu i programu III razredi rade praksu u školi i van škole). Na žalost opet peticiju nije uspio predati.





Sve oko navedene priče oko pomenute peticije ja sam čula od drugih.





Sve ovo pišem upravo iz razloga jer sam dolazeći na posao u petak 14. 10. 2016., doživjela po prvi put u svom životu strašnu neprijatnost u vezi mog USVOJENJA na parkingu školskog dvorišta ispred ulaza u školu oko 16:20h. Mislim da to nije ni mjesto ni vrijeme za vođenje takvog razgovora, pogotovo iz razloga što na pomenutom mjestu uvijek neko ima, a pogotovo učenika.





Naravo, odgojena sam da uvijek pozdravim poznate osobe, prilazim direktoru Selveru Ejuboviću i profesorici Jasmino Pezo, koji su pretpostavljam završili sa svojim radnim danom.

Napominjem da Jasminu Pezo površno poznajem, da se sva naša priča svodi samo na pozdrav.

Napominjem, Odluka o izboru zaposlenika je donesena od strane direktora 10. 10. 2016..

Počeli smo priču oko pomenutog konkursa, na što sam ja, direktoru kao opasku navela da je napravljena nepravilnost u vezi samog poziva na razgovor za izbor zaposlenika (Žalba – tačka br.1), da mail nije dokaz čak ni na Sud, rekao je da je to isključivo njegova odluka i ako se budem žalila, a on slijedeće godine direktor, i ako budem prva, meni tu mjesta nema – PRIJETNJA.





Drugo UCJENA, jer mi je nudio da prihvatim da radim do kraja mjeseca oktobra, kako bih stekla pravo na polaganje stručnog ispita, jer mi tada ističe pola godine pripravničkog staža. Naravno uslov za ovo je da šutim...tj. da se ne žalim!





Profesorica Pezo , je stala u moju odbranu, objašnjavajući direktoru da je prema meni učinjena velika nepravda jer nije mene izabrao da nastavim sa radom u JU Srednjoškolski centar Hadžići. Kako će ako slijedeće godine, ako bude ovakav rasplet situacije stati u moju odbranu itd... Iako je imala dobre namjere, nastavak priće teče u POGREŠNOM smjeru kako mene život nije ni pazio ni mazio, kako sam imala strašno težak život... poslije čega je ničim izazvana, mene pitala, tj. konstatovala:





„JEL´ DE TI SI ONO USVOJENA“!!!





Oko mene sve se „okrenulo“, ni sama ne znam kako nisam posrnula, kako sam pribrana i normalna ostala jer sam osjetila toliku BOL i GORČINU po prvi put u životu , jer mi se na taj način niko, nikad nije obatio...





U svom tom bolu i gorčini koju sam osjetila, ostala sam „pribrana“, i smogla sam snage da odgovorim naravno da sam USVOJENA, i da je mene život baš suprotno njenoj konstataciji i pazio i mazio i da je sreće svi bi imali ovakav život, prelijep i normalan što su mi omogućili moji mama i tata.





Pošto sam bila u velikom šoku ne sjećam se reakcije Selvera Ejubovića.

Poslije navedene priće, pošto je već pretpostavljam zvonilo, pozdravila sam se s njim i krenula na čas.





Poslje svega navedenog, odakle, meni nebitnim, ljudima tolika sloboda da me pitaju za nešto tako? Odakle im pravo da toliko ulaze u moju privatnost? Da pitaju za nešto što je samo MOJE? Odakle nekom pravo da na ovaj način upliću i moje roditelje, najbolje roditelje na svijetu koji su mi pružili milion posto više ljubavi nego što bi mi pružili bilološki „roditelji“!!! Odakle nekom pravo da uopšte komentariše sve ovo???

MOJE USVOJENJE, moji, najbolji roditelji nikad nisu krili i uvjek su ponosno i dostojanstveno koračali gdje god da su bili. Ljudi koji ih poznaju, uvijek sa toliko poštovanja i ljubavi govore o njima i neću dozvoliti da vrijeđajući mene, neko ugrozi prvenstveno njihov a i moj ponos i dostojanstvo koji smo zajedno gradili godinama.

Do pomenutog dana, niko, nikad, čak ni moji prijatelji, poznanici, rodbina... nisu nikad postavili pitanje oko mog USVOJENJA, jer mene cijene kao osobu, i što smatraju da je to moje lično.





Naravno, ja ovo ne smatram hendikepom, nego privilegijom koja mi se posrećila u životu. Ja se ničega ne stidim, čak šta više se ponosim jer sam usvojena i iz ovoga svega sam izašla samo jača, ponosnija i dostojanstvenija.





Upravo ti koji su pokušali da mi zadaju tako niske udarce, pokazuju koliko su „MALI“ i PRIMITIVNI, i da nikad neće uspjeti da budu kao JA, USVOJENA OSOBA.

Što je najgore u ovome svemu, čula sam da su školske zbornice brujale u vezi mog usvojenja!!!, da je direktor Selver Ejubović govorio: „jadnica, kojoj je eto takva situacija“),. Na žalost niko nije imao petlje da mene nešto pita, samo pokazuje o koliko se meni nedoraslim i jadnim osobama radi.





Na žalost samo sam u mojim Hadžićima, gdje sam se školovala, živjela cijeli svoj život, gdje sam stekla najveći broj prijatelja, prve ljubavi.. iskusila nanošenje duševne boli, degradaciju i diskriminaciju moje ličnosti i to u jednoj takvoj ustanovi, da u ustanovi gdje bi se prvo trebao cijeniti čovjek sa svim svojim različitostima.





Kako sam pomenula 21. 10. 2016. godine održana je sjednica Školskog odbora u vezi Žalbi na Odluku o izboru zaposlenika.

Na sjednici su prisustvovali:

⦁ Članovi školskog odbora:

1. Hrgić Armin – predsjednik Školskog odbora, predstavnik Ministarstva

2. Kazić Enes – predstavnik Općine

3. Samir Fazlić – predstavnik Vijeća roditelja

4. Matić Stanislava – prof. engleskog jezika, predstavnik uposlenika

5. Slipac Halil – dipl.ing.mašinstva, predstavnik uposlenika





⦁ Direktor škole: Selver Ejubović, i

⦁ Predstavnik sindikata škole: Admir Bašić

Napominjem da su godinama isti članovi školskog odbora, osim predstavnika Vijeća roditelja koji je na tu funkciju došao prije par mjeseci.

Poslije završenog radnog vremena tj. nastave, 21. 10. 2016. oko 18:20 sam otisla u zbornicu. U međuvremenu je završena je i Sjednica Školskog odbora, pa su u zbornicu dosli Matić Stanislava, Slipac Halil, Selver Ejubović i Admir Bašić. Sa Kazic Enesom sam se samo pozdravila nakon čega je otišao.





Direktor je prokomentarisao kako se nije toliko nasikirao kao do sada, aludirajući na to da sam ja razlog tome. Na to je dodao da ja blatim ugled škole, jer sam se u navedenoj Žalbi – tačka 5 postavila upit kako on kao direktor škole može dati pismo preporuke Mireli Bužo, koja je bila na porodiljskom bolovanju, i nije radila ni jednog dana za vrijeme njegovog mandata, naravno na sto sam ja rekla da Škola narušava moj ugled već skoro dvije godine.





Poslije toga direktor je spomenuo već pomenutu peticiju koju su učenici pisali, ali ne i predali jer im je upravo on to onemogućio. Obrazložio je da su učenici radili neregularnim putem, i da su trebali ići preko svojih razrednika, na što se Matić Stanislava usprotivila dajući obrazloženje da su na taj način uskraćena sva prava učenika kao i pravo slobode govora. Naravno direktor je na to odgovorio, šta bi bilo kad bi oni počeli pisati stalno peticije, i čak se dotakao neke peticije koju su učenici htjeli napisati za Matić Stanislavu, ali je on i to opstruirao.





Vidno uzburkana zbog razvoja situacije, kao i daljeg napada na mene, Članica Školskog odbora Matić Stanislava, je prokomentarisala kako je direktor Ejubović optužio na sjednici Školskog odbora da je ona meni pisala Žalbu, što apsolutno nije tačno. Matić Sranislava nije ni znala, a mogla je pretpostaviti, da ću pisati istu. Naravo odmah sam dala obrazloženje u vezi ovoga kako i dalje direktor ne bi napadao Matić Stanislavu u vezi navedenog.





Naravno, poslije svega, tenzije rastu, nakon čega sam postavila upit direktoru da li stvarno zna zbog čega sam poslala Žalbu? Obrazložila sam da je upravo njegova, prijetnja, ucjena i prozivka da sam ja USVOJENA osoba od strane Jasmine Pezo (14. 10. 2016.) izazvalo veliki bunt i revolt u meni nakon čega sam i napisala pomenutu Žalbu (od 23:00 do 10:30 bez prekida) koju sam poslala preporučenom poštom 15.10. 2016..

Također, direktor je prokomentarisao kako mi je zamjerio što sam poslala Žalbu, sa ironičnim tonom, ja ti jedno nudim, a ti... misleći na ucjenu oko mog pripravničkog staža, drugo radiš. Na sve sam prokomentarisala da je uslov za to moja šutnja i ne slanje Žalbe. Naravno naglasila sam da je obrnuta situacija da li bi se Mirela Bužo smjela žaliti? Odgovorio je DA. Poslije čega sam zauzela stav da ona ima tolika prava, da je prošle godine neosnovano poništila konkurs i da je smjenila Komisiju za izbor zaposlenika, a da ja nemam pravo ni da se žalim, koji apsurd.





Također sam navela, već vidno iznervirana, da su zbornice brujale o mom usvojenju i da neću dozvoliti da neko „pljuje i ispire usta“ mojim imenom i sa mojim roditeljima i da tako narušava naš ugled i dostojanstvo. Naglasila sam da ja nisam jadna (kao što sam čula da je već direktor Ejubović govorio: „jadnica, kojoj je eto takva situacija“), već da su svi ostali u tom položaju.





Na sve ovo mogu reči tj. zaključiti da bivši direktor Misim Gegić, meni nikad nije prijetio, nije me ucnenjivao, i što je najvažnije nikad nije mene povrijedio na ovaj način jer me je uvijek posmatrao ko čovjeka, bez obzira na to što nije odobrio da mi pripravnički staž počne teći sa mojim prvim radnim danom u školi.





Naravno, pirsutni Slipac Halil i Bašić Admir su bili samo nijemi posmatraći, ne braneći ni stavove kolegice iz Školskog odbora, a ni moje, u prisustvu direktora Ejubovića.

Poslije navedene rasprave izašla sam iz škole, kako bih se smirila zbog pomenutih rasprava a i bilo je očigledno bilo da moja Žalba nije uvažena, ali sam se vratila nakon 5-10 minuta jer je Matić Stanislava ostala sama u zbornici sa Bašić Admirom i Slipac Halilom. Naravno bila je žučna rasprava jer se jedina predstavnica Školskog odbora Matić Stanislava zakonski „borila“ sa njma. Pomenuta gospoda je tek nakon odlaska direktora počeli da pričaju i da daju meni podršku na što se Matić Sranislava ironično zahvalila.





Prije ove bila je još jedna svađalački nastrojena situacija (pirsutni Matić Stanislava, Šeremet Jasmina i Šarenac Ljilja) od strane direktora i to 18. 10. 2016. godine, također u zbornici za vrijeme velikog odmora (oko 15:40), kada je vidno uznemiren zbog moje Žalbe koju je pretpostavljam pročitao, ponovo naglasio, ja ti nudim pripravnički da završiš i da položiš stručni, a ti... Na što sam odgovorila, da nema zakonskog osnova da me zadrži na poslu do 31. 10. 2016., da nisam Žalbu podnijela, šutnja bi bila znak odobravanja i da je Mirela Bužo mogla odmah po isteku roka za žalbe doći na posao, i to da jedino sa Žalbom mogu produžiti agoniju ostanka u školi do navedenog datuma.





Također je naglasio da mi je pokušao pomoći da položim stručni na taj način što je pročitao na sjednici Nastavničkog vijeća (30. 06. 2016.) moj Upit da li ispunjavam uslove za polaganje stručnog ispita. Na isti upit dobila sam odgovor od Ministarsva za obrazovanje, nauku i mlade, a ne od strane JU Srednjoškolski centar Hadžići. Moram napomenuti i to da je direktor Ejubović tada javno rekao pred svim nastavnicima da je prema meni učinjena velika greška i nepravda što mi nije poćeo teći priprvnički staž od 01. 09. 2015. godine, kao i to da će se poćeti raditi po Zakonu... u što sumnjam jer u svemu što sam nabrojala neosnovane žalbe se uzimanju u obzir, a osnovane odbijaju.

Naravno, Hadžići su mala sedina, i čula za vikend na popodnevnoj kafi da je u toku sjednice Školskog odbora omjer snaga u moju korist iznosio 3:2, poslije čega je predstavnik Opštine Kazić Enes zatražio pauzu, nakon čega se taj omjer promjenio i to 3:1:1. Samo je doslijedna svojoj odluci ostala Matić Stanislava, koja je pretpostavljam studiozno pročitala moju Žalbu, a Hrgić Armin – predsjednik Školskog odbora je ostao suzdržan, što upućuje na sumnje u Odluku direktora.





Također, ako nešto znači, sestra od Hgrić Armina – predsjednika Školskog Odbora, Amela Hrgić je bila udat za Admira Dupovca mog rođaka (razveli su se prije pra godina), a čula sam i to da je Kazić Enes u rodbinskoj vezi sa Mirelom Bužo.





Kao što sam navela Članovi školskog odbora su stalni, svi osim predstavnika vijeća Roditelja. Svo vrijeme od kada sam počela u konkurisati (decembra 2014) su na navedenoj funkciji i smatram da su kao Organ upravljanja u srednjoj školi napravili niz propusta, u pogledu mog zapošljavanja. Naravno iz svega moram da isključim Matić Stanislavu, koju izrazito cijenim kao osobu, koja se nesebično svo vrijeme zalagala uvažavajući sve zakonske propise koji se odnose na moj posljednji slučaj.





Također, moram pohvaliti sve tri Komisije za utvrđivanje prijedloga za izbor zaposlenika, koje su prvenstveno cijenile moje radne i profesionalne sposobnosti

1. Anida Kavazbašić, Admir Bašić i Ahmed Fazlić;

2. Anida Kavazbašić, Admir Bašić i Jazid Bajrić, i

3. Edib Dupovac, Rahmanović Jasminai Nermina Agić.





U cijeloj ovoj priči sam zaboravila navesti da sam 2006. ili 2007. godine konkurisala u Osnovnoj školi „6. mart“ Hadžići na konkurs koji je raspisan na računovodstvene poslove, ali sam i tu na žalost dobila odbijenicu. Moram napomenuti da je tadašnja direktorica Dženana Alispahić, iako na početku direktorske karijere, odlučila da se ja ne primim iako je sa mojom mamom radila u pomenutoj školi i prije i poslije rata. Dženana Alispahić je radila u prosvjeti, dok je moja mama radila kao Šef računovodstva gdje je zaradila penziju (prvo i posljednje zaposljenje)... U pomenutom periodu također sam konkurisala i u JU Srednjoškolski centar Hadžići (direktor je bio Nijaz Begović) na poziciju nastavnika ekonomske grupe predmeta, ali i tu sam dobila odbijenicu.





Žalosno je naglasiti da sam u mojim Hadžićima doživjela toliku degradaciju, i da se baš u mojim Hadžićima toliko borim za posao, gdje me svi znaju i poznaju. U nepoznatim sredinama, su me prvenstveno cijenili kao čovjeka, uvažavajući mene kao osobu, sa visoko postavljenim radnim i moralnim vrijednostima.





Također, u ovom svemu moram napomenuti da sam ja aktivan član Socijaldemokratske partije - SDP BiH i da sam ove godine bila kandidat za viječnicu Općine Hadžići.

Na žalost, opet moram napomenuti te različitosti po kojima očito prednjačim i da mi je u ovom kompletnom procesu moj politički angažman odmogao kao i sve prethodno navedeno u vezi mog zaposlenja. Mislim da se nije trebalo čekati oko dvije sedmice od razgovora sa direktorm do donošenja odluke u vezi izbora zaposlenika (26. 09. – 10. 10. 2016.), što upućuje da su se upravo čekli rezultati istih. Na žalost nisam imala dovoljan broj glasova, iako sam bila trećeplasirana (što je za mene veliki uspjeh), za prolazak u OV Hadžići.





Od strane Selvera Ejubovića, bila sam prozivana također u zbornici, pred 10-tak nastavnika... „Puno se ti meni CRVENIŠ u zadnje vrijeme“. Ja sam odgovorila da ima puno boja u školi i da je po Zakonu o srednjem obrazovanju - Član 5., stav (5) u srednjim školama zabranjeno političko organizovanje i djelovanje pojedinaca i političkih partija. Obrazložila sam i to da nikad od početka predizborne kampanje (02. 09. 2016.), ja nikad nisam obukla ništa crveno iako je to moja omiljena boja, niti sam koristila nešto od predizbornih reklamnih materijala, a i samu temu izbora i politike sam uvijek zaobilazila u školi.





I još jedna, meni najvažnija stvar, moja najdraža mama je 100 %-tni invalid i nepokretna je osoba. Zaposlenici i direktor JU Srednjoškolski centar Hadžići su upoznati sa tom činjenicom, i mislim da su i tu činjenicu trebali uzeti u razmatranje prilokom izbora zaposlenika.





Po članu 141., smatram da direktor učinio povredu pomenutog Zakona o srednjoškolskom obrazovanju po svim navedenim tačkama, posebno naglašavam tačku j) gdje sam već ranije objasnila da je direktor vrijeđao učenike, derao se na njih, prijetio im izvacivanjem iz škole i to sve zbog toga što su učenici htjeli da predaju peticiju podrške koju su potpisali čime im je direktno onemogućio pravo na slobodu govora, odlučivanja, kritičkog razmišljanja itd..., a kao kontra reakciju je izazvao veliki strah kod njih, ta da je vrijeđo i degradirao moju ličnost kao i ličnost mojih roditelja samim isticanjem mog USVOJENJA (a trebao je kolektivu da „zabrani“ taj vid rasprave, a ne da je potencira), narušavajući na taj način naš ugled i dostojanstvo, pokušao da obstruira moju slobodu govora, moje pravo na rad, što direktno upućuje na diskrimitivan čin prema meni...





Na sve ovo mogu dodati da na ovaj način direktor Selver Ejubović, direktno narušava ugled škole, ugled učenika i nastavnika, te da ne zaslužuje da bude direktor javne ustanove, gdje bi na prvom mjestu trebali biti interesi učenici, a ne njegovi.

Pošto sam se jedina ja, Sanda Dupovac, usvojeno dijete, izdvojila po svojim kritičkim razmišljanjima od cijelog kolektiva - škole (mada većiina negoduje direktorov rad, ali ne smije to javno reći), nadam se da ćete posebnu pažnju obratiti na sve napisano u mojoj Žalbi.









S poštovanjem,

Sanda Dupovac