SARAJEVO, 21. okt.2016









U Bosni i Hercegovini sutra se prijepodne očekuje pretežno oblačno vrijeme s kišom u većini područija.





Intenzivnije padavine bit će u ranim jutarnjim satima. Tokom prijepodneva slabe padavine su moguće još ponegdje na istoku Bosne i na sjeveru Hercegovine. Tokom poslijepodneva doći će do smanjenja oblačnosti u Hercegovini, zapadnoj i djelimično centralnoj i istočnoj Bosni. Vjetar će biti u Bosni slab sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini slab južni. Jutarnja temperatura od 6 do 11 stepeni, na jugu od 10 do 15, a najviša dnevna od 10 do 16, na jugu od 16 do 20 stepeni.





U Sarajevu sutra će prijepodne biti pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima bit će kiše. Tokom dana bit će bez padavina i smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna oko 14 stepeni.





U BiH danas je bilo pretežno oblačno vrijeme s mjestimičnom kišom.





Temperature zraka u 14.00 sati: Bjelašnica 5 stepeni, Banja Luka i Bihać 8, Drvar 9,