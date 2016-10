BANJA LUKA, 21. okt.2016









Potočari kod Srebrenice, kao mjesto tragedije i stradanja ima da budu poštovani i ništa se neće mijenjati u dosadašnjim procedurama i poštovat će se volja porodica stradlih i njihovih udruženja, ali će u političkom smislu Srebrenica biti potpuno druga priča - ustvrdio je danas predsjednik RS-a i SNSD-a Milorad Dodik.





Kaže da "pokušaj da se Srebrenica napravi slučajem nakon izbora govori o nezadovoljstvu bošnjačke strane, iako je Srebrenica čista izborna priča, s fer i poštenim izborima“.





-Konačno je došlo vrijeme da se to prihvati - rekao je Dodik u izjavi novinarima u Banjoj Luci.





Potvrdio je i da će Vlada RS-a utvrditi zakon o danu RS-a.





-RS ostaje pri svom danu. To je izražena volja naroda i to preko Skupštine koja je donijela odluku o formiranju RS-a, 9. januara i nedavno na referendumu. Bit će preciziran zakon o danu RS-a, a u njegovom prvom članu piše da je 9. januar dan RS, shodno volji naroda i da je to sekularni praznik i da će Vlada RS-a odlučivati o neradu i radu institucija u vezi s tim praznikom - rekao je Dodik.





Obrazloženje zakona, kazao je, ima 12 strana.