ZAGREB, 20.okt.2016









Svjedočenjima trojice pričuvnih policajaca iz Gline o strahotama koje su proživjeli kad su početkom Domovinskog rata bili kao ratni zarobljenici zatočeni u Kninu, gdje su neki ostali bez bubrega i sluha, u četvrtak je nastavljeno suđenje Draganu Vasiljkoviću poznatijem kao kapetan Dragan, kojega optužnica tereti za ratni zločin.





Ivan Lipak (68) ispričao je kako su u policijskoj postaji u Glini njega i još 15 pričuvnih policajaca 26. lipnja 1991. godine napali pripadnici pobunjene srpske paravojske "Martićevci i Knindže", od kojih je čuo da im je kapetan Dragan dao nalog da u Glini zarobe 50 ustaša. Zapovjednik postrojbe koja ih je napala bio je Nebojša Jelić. Pregovarači su im rekli da iziđu iz postaje, predaju se i idu kući, a kada su to napravili, zarobili su ih, ubacili ih u kombi i odveli do jedne napuštene vikendice, na čijem zidu je Jelić nacrtao 'četiri S' na ćirilici i tjerao ih da to ljube. Prvo su bili zatvoreni u Golubiću, a kasnije prebačeni u staru bolnicu u Kninu.





"Kapetana Dragana sam vidio kroz prozorčić naše ćelije kako obučava specijalce, a vidjeli su se i ti ljudi kako vježbaju na dvorištu. Dok smo bili zatvoreni, bilo nam je grozno. Nismo redovno dobivali hranu i vodu. Stalno su nas tukli, toliko da su mi trajno uništili bubnjiće zbog čega ne čujem, a od udaraca sam izgubio i bubreg. Stražari su mi često znali stavljati cijev od puškomitraljeza u usta", kazao je svjedok Lipak i dodao kako su ih prvo htjeli zatvoriti na kninsku tvrđavu, a kako tamo nije bilo mjesta, prebacili su ih u staru bolnicu.





Na pitanja Vasiljkovićeva odvjetnika Tomislava Filakovića da precizira kako su izgledale uniforme vojnika koji su ih zarobili, odgovorio je kako je uznemiren i gubi živce prisjećajući se svih tortura koje je proživio. Optuženi Vasiljković svjedoka je dodatno uznemirio kada ga je, nakon što je svjedok na njegov upit kakav je bio taj logor odgovorio "koncentracijski", upitao je li bio kao logor u Jasenovcu. Lipak je potom istaknuo da su ih u logore "trpali" radi razmjene, držali ih gladne i žedne, svakodnevno ih tukli, poručivši Vasiljkoviću da za te ratne zločine mora odgovarati.





Kao pričuvni hrvatski policajac je prilikom pada Gline bio zarobljen i Ivan Prajdić (67), koji je posvjedoči da se jednom kapetan Dragan hvalio kako su sravnili sa zemljom njegovo selo Jukinac u kojem su mu bili supruga, dvoje djece i otac, a kada je to čuo bilo mu je, kaže, teže nego batine koje je svakodnevno dobivao u zarobljeništvu. Vasiljkovića je opisao kao čovjeka u šarenoj maskirnoj uniformi, košulji zavrnutih rukava i kratkim čizmama. "Strahovito smo bili mučeni i to sa svim mogućim predmetima. Tukli su nas čak i osušenim volovskim žilama. Hranu smo dobivali rijetko, pa smo se svi iz zarobljeništva kući vratili s po 25 kilograma manje", rekao je Prajdić.





I bivši pričuvni policajac Ivan Šantek (56) sudu je ispričao kako su ih "Martićevci i Knindže" po zarobljavanju vozili u kamionu, u kojem su disali pomoću gume jer nije bilo dovoljno zraka, a kada su omamljeni izišli iz njega, postrojeni srpski vojnici su ih u prolazu tukli kundacima i nogama. Naveo je da su batine dobivali i kada bi tražili da ih se izvede van kako bi obavili veliku nuždu, zbog čega su to naposljetku radili u prostoriji u kojoj su bili zatočeni. Na pitanja suca Damira Romca svjedok je rekao kako je od tamošnjih stražara čuo da je kapetan Dragan bio glavni i da je vodio kamp za obučavanje njihovih boraca.





"Iz naše ćelije sam kroz prozor jednom vidio kako je kapetanu Draganu došao vođa zatvora kako bi mu podnio prijavak. Tada sam kapetana Dragana prvi put vidio i ostao iznenađen jer nisam očekivao tako malog čovjeka. Nakon što je obišao zatvor, hvalio se da su oslobodili Glinu, ušli u Karlovac i da je hrvatski predsjednik Franjo Tuđman pobjegao avionom u Austriju. Rekao je i da pregovaraju s hrvatskim vlastima radi razmjene vojnika", izjavio je Šantek, a na Vasiljkovićev upit što mu je na uniformi pisalo odgovorio: "Milicija Krajine".





Posljednji svjedok u četvrtak je bio Elvis Anić (45) iz Dajle u Istri, koji je za vrijeme napada na Glinu bio redovni vojnik mehanizirane pješadije JNA. Nije se mogao sjetiti dana napada na Glinu u kojoj je nekoliko dana proveo u transporteru, ne želeći kao hrvatski državljanin pucati po tom gradu. "Čuo sam granatiranje, no nisam izlazio iz transportera. Puno je prošlo godina od tada, a i ja sam bio u skučenom prostoru transportera", kazao je i dodao da je s tom postrojbom u Glini ostao dva mjeseca.





Dragan Vasiljković optužen je da je kao zapovjednik Jedinice za posebne namjene u sastavu paravojnih srpskih postrojbi postupao protivno odredbama Ženevske konvencije. Na teret mu se stavlja da je tijekom lipnja i srpnja 1991. u zatvoru na kninskoj tvrđavi te tijekom veljače 1993. u Bruškoj kod Benkovca mučio, zlostavljao i usmrćivao zarobljene pripadnike hrvatske vojske i policije. Tereti ga se i da je tijekom srpnja 1991. u Glini, u dogovoru sa zapovjednikom tenkovske jedinice JNA, izradio plan napada na tamošnju policijsku postaju te prigradsko naselje Jukinac, sela Gornji i Donji Viduševac, a potom i njihovo zauzimanje. Tijekom napada su oštećeni i uništeni civilni objekti, stanovništvo natjerano na bijeg, pljačkana imovina, te ubijeni i ranjeni civili od kojih i jedan strani novinar.