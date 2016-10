WASHINGTON, 20. okt.2016









Republikanac Donald Trump imao je sinoć posljednju priliku da na nacionalnoj televizijskoj debati pridobije neodlučne birače bez kojih nema izgleda osvojiti Bijelu kuću. Prve analize govore da je tu šansu propustio.





Na debati u srijedu Trump se držao strategije 'spaljene zemlje' kakvu primjenjuje već sedmicama.





Sugestije da možda neće priznati rezultate izbora ako Hillary Clinton pobijedi 8. novembra, ponavljanje tvrdih konzervativnih stajališta o pobačaju i useljavanju te nazivanje svoje protivnice opakom i užasnom ženom, sigurno su bile milozvučne riječi za njegove odane pristalice, ali takva retorika teško da može privući nezavisne birače, piše Reuters.





To pokazuju i ankete CNN-a i YouGova provedene odmah nakon debate. Po prvoj, Clinton je pobijedila u debati s 52-39 posto glasova, a po drugoj rezultat je bio 49-39 u njezinu korist.





"Ako zaostajete u anketama, idući dan vam ne trebaju naslovnice na kojima piše da možda nećete priznati rezultate izbora", rekao je Ford O'Connell, republikanski strateg koji podupire Trumpa, prenosi Hina.





Manje od tri sedmice do izbora, Trump po anketama gubi korak u većini ključnih država. Stranački stratezi prije debate su govorili da zbog toga mora iskoristiti priliku da privuče birače izvan svoje baze.





Ali Trump nije slušao. Ili ga nije bilo briga.





Njegova se strategija temelji na tome da se njegovi vatreni pobornici pojave u dovoljnom broju na biralištima. Ali bi mu se to moglo obiti o glavu. "Problem je u tome što je takva taktika nosi veliki rizik da se probude demokratski birači kojima Clinton inače nije po volji", kaže analitičar Michael McDonald.





Izjavom da bi izbori mogli biti namješteni Trump je napao stup američke demokratije, što se nije svidjelo ni analitičarima niti nekim republikanskim političarima.





"Ako izgubi, to sigurno neće biti zato jer su izbori namješteni nego zato jer se pokazao lošim kandidatom", rekao je republikanski senator Lindsey Graham.





"Morate prihvatiti rezultate osim ako postoji temelj za ponovno prebrojavanje glasova. A kako sada stvari stoje, ovi izbori neće biti tijesni", dodao je republikanski strateg Ryan Williams.





Hillary Clinton na debati je rekla da je zaprepaštena takvim tvrdnjama. "Neka bude jasno što je rekao i što to znači: On ocrnjuje, on ponižava našu demokratiju i ja sam time zgrožena".





I američki predsjednik Barack Obama prije dva dana osudio je takve Trumpove tvrdnje i savjetovao mu da "prestane cmizdriti".





Analitičari naglašavaju da je američke izbore gotovo nemoguće namjestiti.





Glavni razlog leži u tome što su američki izbori maksimalno decentralizirani. Osim toga, većinu najvažnijih neizvjesnih država, Floridu, Ohio i Sjevernu Karolinu, kontroliraju republikanci. To znači da će na najvažnijim mjestima za provedbu i nadgledanje izbornog procesa biti zadužena Trumpova vlastita stranka.





Iako su se kandidati u trećoj debati više fokusirali na sadržaj svojih politika, a ne na karakter jedno drugog, ipak nije nedostajalo teških riječi.





Trump je optužio Clinton da je opaka žena jer je "orkestrirala" seriju optužbi za seksualno napastvovanje protiv njega. Trump je kazao da su sve te priče "potpune laži" i sugerirao je da iza njih stoji Clinton. Njenu kampanju nazvao je "ljigavom".





"Donald misli da ga ponižavanje žena čini većim. On napada njihovo dostojanstvo, njihov osjećaj vrijednosti", odgovorila je Clinton. Ona je navela i druge manjine kojima je Trump učinio zlo.





"To je obrazac. Obrazac podjela, vrlo mračne i na mnoge načine opasne vizije naše zemlje u kojoj potiče na nasilje, u kojoj aplaudira ljudima koji navaljuju i guraju i udaraju na njegovim skupovima. To nije Amerika", poručila je.





Snažno su ukrstili koplja oko uticaja ruskog predsjednika Vladimira Putina na američke izbore pa je Clinton je Trumpa nazvala lutkom na koncu ruskog predsjednika.





Posljednja debata uoči izbora održana je na univerzitetu u Las Vegasu. Clinton i Trump nisu se rukovali ni na početku niti na kraju debate.