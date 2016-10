ŽENEVA, 19. okt.2016









Sirijski predsjednik Bashar al-Assad izjavio je za švicarsku TV stanicu da vladine snage moraju da očiste grad Aleppo od pobunjeničkih "terorista" u okviru svog ustavnog mandata da štite civilno stanovništvo.





- To je naša misija, u okviru ustava, u okviru zakona, da moramo štititi narod, da moramo da protjeramo te teroriste iz Aleppa. To je grad gdje moramo štititi civile - izjavio je on za švicarsku TV stanicu SRF u intervjuu objavljenom u utorak i postavljenom na website televizijskog kanala u srijedu.