SARAJEVO, 18. okt.2016









U Bosni i Hercegovini se do 21. oktobra, prema prognostičkim kartama, očekuju promjenljive i nestabilne vremenske prilike, uz povremene padavine - kazali su Feni u Federalnom hidrometeorološkom zavodu BiH.





Temperaturni režim će se neznatno izmijeniti, pa će u narednim danima ove sedmice doći do manjeg pada temperatura zraka. Minimalne jutarnje vrijednosti kretat će se između 4 i 10 stepeni Celzijusa u unutrašnjosti, na jugu do 14, a maksimalne dnevne između 13 i 17 u Bosni, a u Hercegovini do 20 stepeni.





-Vjerovatnoća za pojavu slabijeg mraza, lokalnog karaktera, je vrlo mala - kazao je Nedžad Voljevica iz Sektora primijenjene meteorologije FHMZBiH.





Ističe da će očekivane količine padavina biti veće na jugu zemlje i u zapadnim krajevima, a s približavanjem vikenda postepeno će se umanjiti.





Za vikend su izgledne stabilnije i sunčanije vremenske prilike, bez ili s vrlo malo padavina i temperaturama sličnim kao u većem dijelu sedmice.