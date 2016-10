SARAJEVO, 17. okt.2016









U Bosni i Hercegovini sutra će biti oblačno. Kiša se očekuje od sredine dana, prvo u zapadnim područjima Bosne i Krajini, a do poslijepodnevnih sati proširit će se prema istoku zemlje.





Vjetar će biti slab do umjerene jačine, u većem dijelu BiH južnog i jugoistočnog smjera. U sjevernim područjima Bosne vjetar će biti istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 5 i 10, na jugu zemlje od 10 do 14 stepeni. Najviša dnevna temperatura većinom između 13 i 18, na jugu zemlje od 18 do 22 stepena.





U Sarajevu sutra će biti oblačno. Poslijepodne se očekuje kiša. Jutarnja temperatura zraka oko 8, a najviša dnevna oko 16 stepeni.





U BiH danas je preovladavalo pretežno sunčano vrijeme. Više oblačnosti je bilo na istoku i sjeveroistoku Bosne. U Bosni je po kotlinama prijepodne bilo magle.