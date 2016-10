Kenan Musić je student, namlađi režiser igranih filmova u svijetu,vlasnik producentske kuće, izvršni direktor Omladinskog filmskog festivala. Za Start kaže da on ne živi američki san. "Ovo je bosanski san, san koji smo mi stvorili jer nikome nije palo na pamet da pomogne mladim ljudima, a ko će im onda pomoći ako nećemo mi - mladi". Za Kenana smo pripremili 33 pitanja...









1. I? Kako prođe prvi Omladinski filmski festival?

- Festival je prošao odlično! Slagao bih kada bih rekao da nisam prezadovoljan. Uspješna je festivalska godina iza nas, veliki broj posjetilaca i mnogo novih iskustava. Sarajevo od ove godine ima i jedan dobar omladinski festival filma. Četiri dana, 45 filmova, tri kina, četiri radionice i hiljade posjetilaca nije mala stvar za malu ekipu organizatora ovog festivala. Žuta tabija na kojoj smo u sklopu programa Lazy Cinema prikazali četiri filma, među kojima i Valter brani Sarajevo, pokazala se kao najatraktivnije malo otvoreno kino u regiji. Sada, par dana nakon festivala, kada zbrajamo utiske i planiramo idući, svjesni smo da možemo i moramo rasti i nastaviti graditi platformu za mlade koja se ove godine pokazala kao pun pogodak.





2. Koliko ljudi je prošlo kroz festivalske događaje?

- Učesnika i takmičara sa specijalnim gostima je bilo do 2.000, ali se moram pohvaliti činjenicom da je veliki broj turista i drugih gostiju hrlio na otvorena kina festivala tako da možemo govoriti o brojci od možda i pet hiljada ljudi.





3. Koliko je koštalo Omladinski filmski festival? Ostali ste nekome dužni ili su vama dužni!?

- Budžet festivala je bio 112.000 KM, a toliko smo organizovani i uštimani da smo uspjeli sve račune očistiti da ljubav bude duga. Imali smo društveno i poslovno odgovorne sponzore tako da nema problema ni sa jedne, ni sa druge strane. Slijedi mjesec septembar i konačna realizacija svih obaveza tako da još uvijek možemo reći da niko nikome nije dužan. Kako god, direktor finansija festivala Nerim Hasić je stvarno uredan i na svom terenu tako da se ne brinem oko toga jer kod nas se i čunga-lunga pravda računom.





4. Koliko je teško organizovati ovakav događaj?

- Preteško i prekompleksno, samo to mnogi ne razumiju. Nadam se da će vam biti jasnije ako kažem da smo četiri dana festivala godišnje pripremali skoro 11 mjeseci. Oni koji dođu da vide finalni proizvod uglavnom misle da je to lako i jednostavno, ali je totalno suprotno. Mnogo je sektora, poslova i stvari koje se moraju uvezati za ovih 11 mjeseci i na kraju sve prebaciti u realizaciju. Srećom, imam tim ljudi koji je poprilično uhodan i uvezan i nemamo problem sa koordinacijom. Omladinski film festival Sarajevo, iako je veoma mlad i nov projekat, raspolaže ljudstvom i resursima koji mogu obezbijediti normalno odvijanje Festivala. Recimo ovako: festival je završio krajem augusta i nakon pisanja izvještaja za sponzore i zadnjih plaćanja , slijedi 15 dana odmora i odmah krećemo u pripremu novog. Uvijek prvo spremamo sponzore i produkciju, a onda na red dolazi program i na kraju sve to uvezujemo.





5. Da li je teško dobiti odobrenje za korištenje Žute tabije u ove namjene i kako izgleda procedura?

- I jeste i nije. Znate kako je u našoj državi komplikovano i birokratija ogromna, pa se uglavnom svi čude kako jedan mlad tim ljudi može dobiti jednu takvu lokaciju, a odgovor je jednostavan. Ljudi koji rade OFF dobro poznaju procedure i administraciju i sa papirologijom nemamo problema. Moram napomenuti da koristimo mladost, pa nam ide lakše nego drugima, a imali smo i podršku lokalnih vlasti koja je stigla iz Opštine Novi Grad.





6. A za Dom Oružanih snaga BiH koji je korišten za muzičke zabave?

- U Domu OSBiH smo tako lijepo dočekani i primljeni da smo u jednom momentu pomislili da smo tu oduvijek. Zaista smo dobili veliku dozu razumijevanja i pomoći od strane načelnika Doma i onih koji su bili raspoređeni i zaduženi da nama ništa ne fali. Organizovati muzičke događaje koji traju i tri sata iza ponoći je velika odgovornost i koordinacija više nivoa vlasti i strukture policije sa našim protokol-timom. Ove godine smo pokazali da možemo odgovoriti i tom izazovu. No, da bismo sve ovo mogli organizovati prvobitno nam je bilo potrebno rješenje Ministarstva odbrane i njihovo razumijevanje, a dobili smo ga na samom početku. Mislim da se trud isplatio.





7. Jeste li napravili knjigu utisaka? Ako jeste, kakvi su utisci, a ako niste, zašto niste?

- Nismo. Facebook je učinio svoje. Inbox je pretrpan pozitivnim komentarima, kritikama i zahvalama za gostoljubivost i dobru organizaciju, to nam je najveće priznanje.





8. Kako ste odabrali filmove, ko su bili selektori, šta je bio kriterij?

- Selektor festivala je Moamer Kasumović, ujedno i direktor programa. Imali smo veliki broj prijava nakon otvaranja konkursa. Mi smo internacionalni festival, tako da je veliki broj prijava stigao i iz Evrope i ostalih dijelova svijeta. Izbor nije bio lak, ali je, sigurni smo, najbolji. Dvadeset i pet filmova u takmičarskoj selekciji nije mala stvar, valjalo je sve to pregledati i izabrati od stotine prijavljenih.





9. Kakve su ambicije sa Festivalom?

- Festival se bazira na platformi obrazovnog programa koji mladima omogućava da iskažu sve što ih tišti i to predstave kroz film. Ambicije festivala su u tom smislu velike - da nastavimo graditi jedinstvenu platformu koja će mladima omogućiti da iskažu svoje probleme i kroz film ponude rješenje. Ono što je sigurno jeste da će festival iz godine u godinu programski rasti, a produkcijski i lokacijski kapaciteti će se širiti. Već iduće godine uvodimo nove lokacije, kina, veći broj takmičarskih selekcija i razvijeniju edukativnu platformu koja je ove godine okupila 2.000 mladih. Najveća ambicija festivala je da u dogledno vrijeme napravimo godišnji fond za produkciju kratih filmova mladih autora iz Bosne i Hercegovine.





10. Šta sada kada je festival završen?

- Pišemo izvještaje za sponzore. Trenutno sam napravio pauzu da odgovorim na vaša pitanja. Ne znam šta je stresnije - dogovoriti sponzora ili napisati izvještaj nakon festivala. Nakon izvještaja idemo na pauzu od 15-tak dana i opet na posao, valja spremati novi i bolji OFF.





11. Ti si i vlasnik produkcijske kuće! Šta radi ta produkcijska kuća?

- U suštini, mi se bavimo produkcijom, organizacijom, marketingom i promocijom projekata koji su vezani za mlade ljude. Ova produkcija je nosilac OFF i svih projekata koji su rađeni u posljednje dvije godine pod mojom palicom. Kao i Festival, i naša produkcijska kuća ima tendencije rasta i ambicije za razvoj i širenje u nadolazećem periodu.





12. Koliko znam, snimali ste spotove za nekoga u Dubaiju. O čemu se radi?

- Snimali smo avanturistički film 7 Days in UAE. To je projekat koji govori o našim ljudima u Emiratima, te o naglom rastu i razvoju turizma u ovoj državi. Pored toga, radili smo marketinške spotove za četiri firme u Dubaiju i nekoliko naših firmi u ovoj državi koji su se plasirali na njihovo tržište.





13. Kako ste uopšte dobili posao na tržištu Dubaija?

- Dugo se išlo tamo onako, da upoznamo ljude, da pustimo korijene, da se razgranamo, uvežemo i na kraju krajeve da nešto i dogovorimo. Emiraćani mnogo vole BiH, kada god nekome tamo spomenete odakle dolazite otvore se i daju sve što može pomoći da napredujete i radite u njihovoj zemlji, pa čak i kontakte vladinih službenika koji mogu završiti dozvole za snimanje. I nije ovo neka komplikovana priča i jedna od onih u kojoj ću pričati kako smo se napatili. Mi smo možda jedini koji smo preko prijatelja došli i do kontakata i do resursa za rad na tržištu UAE.





14. Šta još zanimljivo radite?

- Trenutno smo se fokusirali na Festival i tako će ostati još par godina. Želimo da se uvežemo sa nekoliko festivala iz arapskih zemalja (s obzirom da smo ove iz Evrope već pokrili) i da na taj način uspostavimo mrežu koja će nama samima omogućiti napredovanje. Pored toga, produkcija, shodno mogućnostima i vremenu - radi na produkciji spotova.





15. Kako izgleda vaš kreativni proces, definisanje ideje, razrada, plan izvedbe?

- To je totalni haos. Znamo se oko jedne ideje svađati i po dva mjeseca, a sve sa ciljem da sve bude kako treba. Kada je kreativni proces Festivala u pitanju, on traje konstantno. Razvijamo ga, bilježimo, razgovaramo o njemu i na kraju ga realizujemo. Na Festivalu smo dali priliku svima da kažu šta misle i nešto predlože i, na kraju, ako zaista ima dobrih ideja, to se i usvoji. Bitno je da svi kažu što imaju i da se svačija kreativnost usvoji i pokuša da se uklopi u ono što spremamo. Planovi za realizaciju se pripremaju pola godine, a onda isto toliko se realizuju. Razradu i produkciju, te finansijsko planiranje radimo uglavnom Nerim i ja. Produkciju prepuštamo Adisi Čančar, našoj producentici, a program Moameru. Kreativa je Muriz Suljević. Najkonstruktivniji je kada su idejna rješenja u pitanju - fura minimalizam, a mi to volimo jer je jednostavno, a dobro.





16. Ko su ljudi sa kojima radiš u toj produkcijskoj kući?

- Uglavnom moji vršnjaci, oko 23. Nas je malo, ali kada radimo neki projekat uposlimo onoliko ljudi koliko nam treba, kao što je sad bilo na Festivalu kada smo uposlili dodatnih 40 osoba.





17. Kako ste se okupili, po kom kriteriju?

- Onaj ko hoće, ima volju da radi i uči, dobrodošao je. Nema tu previše zahtjeva. Čak i ako ne zna posao ima priliku da nauči i to svako treba da iskoristi. Njihovo je samo da vole okruženje u kojem radimo i da imaju volju da to rade.





18. Jeste li ispoštovali nacionalni i entitetski ključ?

- Kad neće ovi na vlasti moram ja. Dakle, jesmo ispoštovali nacionalni ključ!





19. Ko su vam roditelji kada ste tako uspješni?

- Uvijek su me zvali babinim sinom, a i ove ostale koji rade sa mnom. Međutim, to su sasvim obični ljudi koji pošteno zarađuju da svojoj djeci omoguće koliko je moguće više. Pomažu nam, guraju nas kada zapnemo, ali mislim da već od iduće godine dosežemo nivo kada ih barem malo možemo rasteretiti.





20. Je l' vi ovo sada živite američki san u BiH? Vaši vršnjaci mahom bi da odu iz BiH?

- Nije ovo američki san! Ovo je bosanski san, san koji smo mi stvorili jer nikome nije palo na pamet da pomogne mladim ljudima, a ko će im onda pomoći ako nećemo mi - mladi.





21. Plate su vam redovne?

- Jesu! Ne obećavamo što ne može da ispunimo. Alergičan sam na obećanja, u ovoj državi se obećava od kako sam rođen tako da je to jedina stvar koju ja mogu da ne radim.





22. Koliko ti novca treba mjesečno za život, koliko trošiš?

- Puno trošim! To će svi reći za mene. Možda je to ružno reći zbog situacije u državi i okruženja u kojem živim, ali je tako. Roditelji su uvijek bili tu da omoguće meni i mojoj sestri sve što poželimo i to je stvorilo ambijent u kome mi nikada ništa nije nedostajalo, hvala Bogu. Kako god, granice se moraju znati tako da i starci nekad znaju lupiti šakom o sto. Da se ja pitam trošio bih još više.





23. A da uzmete da vodite državu kada ste tako uspješni?

- Dajte mi samo jedan dan, molim vas! Više mi ne treba da se riješim rušilaca ove države koja se 900 godina odupire svemu i sad došlo nekih šest lidera da je ruše. I da se riješim ovih iz tzv. međunarodne zajednice i mirovnih nekakvih agencija. Ako oni sprovode mir i zalažu se za našu državu, onda su i Karadžića mogli komotno staviti da sjedi u OHR-u.





24. Zanima li vas politika?

- Studiram diplomatiju. Molio bih vas za jedan intervju nakon izbora da čujete šta mislim jer ne bih da kvarim ovaj tekst.





25. Šta bi poručio mladim ljudima koji se žale na kvalitet života, državu, roditelje...

- Da prestanu da se glupiraju i da uzmu stvar u svoje ruke. Nisu im roditelji krivi, a ni država. Sve je to i svi su oni ogledalo nas samih. Ne smijemo dozvoliti da budemo dio problema, a ne i rješenja. Mladi su pasivni, a nisu im roditelji ni država rekli da budu takvi, ali su im napravili ambijent za to. Ako oni, tj. mi ne počnemo mijenjati taj ambijent, odosmo u lijepu materinu. Ova država je daleko od demokratije i daleko je od svih vrijednosti o kojima se priča da ih ima. Zašto smo dozvolili da nas predstavljaju kvazilideri, kvaziintelektualci i za naša prava se zalažu neki tamo aktivisti? Mladi, uzmite stvar u svoje ruke! To ne znači da razbijate kao što ste razbijali 2014. u februaru ili da koristite silu. Iskoristite najveću moć koju imate - znanje, kreativnost i mladost. A ako vam ovo zvuči k'o utopija, onda vam stvarno ništa drugo ne ostaje nego da vas gaze. Drmnite se malo!





26. Poruka za političare?

- Samo da budu svjesni da Bosna i Hercegovina nije privatno vlasništvo ni Izetbegovića ni Čovića ni Dodika, ni Radončića... I da ničija nije do zore gorila. Pali su zajebaniji i jači u zajebanijim i većim državama. Nek' se i oni prestanu glupirati i nek počnu raditi svoj posao.





27. Ti si široj javnosti poznat po tome što si valjda najmlađi režiser igranih filmova u svijetu. Sa 18 godina si režirao prvi film koji je dobio više nagrada! Predstavi to ljudima koji ne znaju o čemu je riječ.

- Prvi svoj film Svjetla grada snimio sam dok sam bio gimnazijalac, kada mi je bilo 18 godina, 2012. godine. To je socijalno-angažovan film koji govori o integraciji mladog čovjeka u društvo puno surovih stvari i navika i nemogućnosti lokalne i šire zajednice da adekvatno odgovori na probleme sa kojima se susreće. Film je imao snažnu poruku i dobio je jako dobru gledanost. Od tada do danas mladi ljudi u BiH nisu dobili ništa bolji status. Štaviše, još ih se snažnije ugnjetava. OFF će to pokušati promijeniti. No, da se vratim na Svjetla grada. Film je radilo 70 mladih ljudi i to je u to vrijeme, a siguran sam i danas, bila najmlađa filmska ekipa na svijetu. Svi su pisali o nama. Film je obišao festivala i festivala. Dan-danas ga ljudi traže da pogledaju.





28. Zanimljivo je sa koliko novca si snimio taj film i sa kojom opremom!

- Ufff…To je najluđi period mog života. Opremu sam skupljao od drugova, poznanika, pare od roditelja, strina, amidža i slično. Ali pazite, koliko ludi morate biti da snimate film dva mjeseca i svaki dan kameru uzimate od drugog čovjeka? Dođete na set i ne znate od koga danas uzeti kameru. No, mladost, ludost. Već idući je bio mnogo, mnogo profesionalniji.





29. Pripremaš li neki novi film?

- Ne pripremam i ne bih puno o tome jer ću se rastužiti, ali zbog OFF-a zaista nemam vremena i neću imati u dogledno vrijeme.





30. Imaš li djevojku?

- Ništa ozbiljno! Sad ću morati nešto skontati! Ali me vole! Volim i ja njih!





31. Kako si proveo ovo ljeto?

- Radno, pripremao OFF. Uglavnom odmaram u decembru. Ljeti sam tu zbog svih dešavanja u gradu i zbog posla. Ali ću i ovog decembra biti Dubaiju. Inače, maštam o istrebljenju papaka i kvaziaktivista iz Sarajeva.





32. Na kojim si filmovima, knjigama, muzici, piću, hrani... odrastao?

- Odrastao na ulici, u mahali, u haustoru... Gdje sam stigao. Dobro se sjećam svih tih detalja. Čitao Ježevu kućicu, Telefon, priče Ahmeta Hromadžića i Branka Ćopića, jeo sve što mati skuha i naredi, pio dvojni C. I da, romobil sam vozao dugo, dugo.





33. Šta je ključno da bi mladi čovjek bio hrabar, poduzetan, inovativan i operativan kao ti: obrazovanje, vaspitanje, porijeklo, grad u kom živiš...?

- Ključno je da imate volju, svoje ja, okruženje koje vas podržava i da na izazove odgovarate mirno i staloženo.