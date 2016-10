SARAJEVO, 14. okt.2016









U Bosni i Hercegovini sutra će preovladavati pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i tokom prijepodneva kiša se očekuje u Krajini.





Poslijepodne ili u večernjim satima padavine i u ostatku zemlje. Uz kiši se očekuje i grmljavina. Intenzivnije padavina u Krajini i na jugu Hercegovine. Vjetar u Posavini, slab, sjeverni, a ostalim područjima naše zemlje uglavnom, slab do umjeren, jugoistočni.





U zapadnoj Bosni tokom dana povremeo jaki udari jugoistočnog vjetra. Jutarnje temperature od 8 do 13, na jugu od 14 do 19, a dnevne od 21 do 27 stepeni.





U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje u večernjim satima ili u noći sa subote na nedjelju. Jutarnja temperatura oko 11, a dnevna oko 21 stepeni.





U BiH je danas bilo umjereno do pretežno oblačno.





Temperature u 14 sati: Bjelašnica 9 stepeni, Bugojno i Ivan-sedlo, Foča 15, Bihać 16,

Gradačac, Mostar, Sarajevo, Čapljina i Srebrenica 17, Livno, Sanski Most, Stolac, Banja Luka, Bijeljina i Bileća 18, Neum, Prijedor i Trebinje 19, Drvar i Doboj 20, Tuzla i Zenica 21,