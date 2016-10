SARAJEVO, 14. okt.2016









U Bosni i Hercegovini jutros je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Bosni po kotlinama ima magle ili sumaglice.





Temperature u 08.00 sati: Sokolac 1 stepen, Bugojno, Drvar, Goražde i Zenica 4, Bijeljina, Ivan-sedlo, Jajce i Srebrenica 5, Banja Luka, Bjelašnica, Gradačac, Kupres, Prijedor, Sanski Most, Sarajevo i Zvornik 6, Bihać, Doboj i Livno 7, Mostar i Stolac 12, Trebinje 13 i Neum 15 stepeni.





Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 947 hPa, za 2 hPa je viši od normalnog i lagano opada.





U BiH danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar, slab, uglavnom južni i jugoistočni. Dnevne temperature od 15 do 21, na jugu od 20 do 24 stepena.