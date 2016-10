(Magazin Start od 16.06.2015.)





Prema izvještavanju medija, Kerim Mudželet, koji je 9. juna pred ponoć na tramvajskoj stanici ispred Predsjedništva BiH svojim automobilom ubio 26-godišnju Jelenu Opricić, koja je prilikom turističko-poslovne posjete Sarajevu tamo stajala i čekala tramvaj, i teško povrijedio njenog prijatelja, inače njemačkog državljanina, mogao bi dobiti maksimalno osam godina zatvora. No sud javnosti je da bi on trebao odgovarati za ubistvo jer sjesti za volan i voziti 100 ili 120 km/sat kroz centar grada nije prekoračenje dozvoljene brzine nego ubijanje.









Njegovi prijatelji po društvenim mrežama pišu i medijima daju izjave da je on dobar čovjek i da sigurno to nije uradio namjerno. Možda je to još gore jer znači da nije mislio o svojim postupcima. No ovaj 20-godišnjak je, prema pisanju medija, sličnu nesreću mogao skriviti i pet dana ranije, kada je na putu za Mostar vozio brzinom 190 km/h i hvalio se time na fejsbuku objavljujući slike svog brzinomjera.

Jelena Opricić je nažalost samo jedna u nizu žrtava saobraćajnih nesreća po Sarajevu. Podsjetimo samo na Havu Šljivić-Dovadžija, 27-godišnju majku dvoje djece koja je na mjestu ostala mrtva (vozač je bio 25-godišnji Semir Rastoder, koji još nije pravosnažno presuđen) ili na doktoricu Ajlu Hadžismajlović, koja je jedva ostala živa (vozač Tarik Aljević, sin vlasnika ugostiteljskog objekta Zmaj je dobio godinu i sedam mjeseci, pa je pomilovan na godinu dana, a onda mu je kazna preinačena u povoljniju), ili 33-godišnju pješakinju Sabahetu Šerifi, koja je poginula u naselju Dolac-Malta (na nju je naletio vozač Faruk Karalić, star 21 godinu) ili Hašima Kadića koji je poginuo, a povrijeđeni su Kasim Džubur, Abdulah Skaka i Nermin Mušiklić nakon što je na njih naletio Nedžad Rašidagić (sin vlasnika ugostiteljskog objekta Metropolis) ili na slučaj bez poginulih kada je Derviš Šutković (sin vlasnika hotela Sarajevo), vozeći iz pravca Marijin-Dvora, oštetio četiri vozila, a zatim udario u Vječnu vatru, zaustavio se, izašao iz auta, obukao jaknu i udaljio se sa mjesta događaja, i tako dalje i tako dalje. Neki od počinilaca teških saobraćajnih nesreća su nakon prvostepene presude nestali iz BiH, a o počiniocima tih saobraćajnih nesreća se nerijetko govori kao o sinovima (svi su muškarci) uglednih ili veoma bogatih stanovnika Sarajeva: vlasnika klubova, restorana, pekara...

Izvori opasnosti

Počinioci saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom su ranije bili kažnjavani zatvorom do tri godine, ali je to sada od tri do osam godina sa razlikom da li su djelo počinili iz nehata ili s umišljajem.





Prema dostupnim statistikama, u BiH je za posljednjih 15 godina u saobraćajnim nesrećama poginulo blizu 6.000 ljudi, što je više od jedne osobe dnevno, a povrijeđeno je blizu 90.000 ljudi. Najveći broj i poginulih i povrijeđenih pripada starosnoj grupi između 25 i 64 godine. Inače, godišnje se dogodi 35-40.000 sobraćajnih nezgoda. U poređenju sa Evropom, u BiH na 100.000 stanovnika godišnje gine 16, a u Evropi četiri čovjeka.





- Izvor opasnosti su prije svega vozila pod velikom brzinom koja kada dostižu 100 km/h idu zapravo brzinom 28 metara u sekundi i tada je njihova težina pri udaru 28 puta veća, pa ako su teški, recimo, 1000 kilograma, to je onda 28 tona i to više nije vozilo nego mitraljez. Sa druge strane, imamo nesklad između tih jakih brzih automobila i svijesti ljudi koji upravljaju njima i koji su mahom mladi ljudi. Oni ne razumiju i ne razmišljaju šta rade, nosi ih adrenalin, dokazuju se brzom vožnjom - pojašnjava Ševal Kovačević, sudski vještak saobraćajne struke.





No upozorava da problema ima i u samim cestama.

- Kod nas su nedovoljna ulaganja u sve segmente infrastrukture, pa i u brze ceste koje bi zaobilazile centar grada, ali i u videonadzor svih važnijih raskrsnica. Mislim da bi dobar videonadzor na svim važnijim raskrsnicama broj nesreća smanjio za 50 posto. Mi sada imamo ogroman broj raskrsnica sa 15 do 40 konfliktnih tačaka, što je neopisivo opasno. Nemamo pothodnike i nathodnike koji su potrebni na takvim mjestima. Potom imamo nezaštićene tramvajske i autobuske stanice, a poznato je da je tamo najveća koncentracija pješaka. I, svakako, naša policija je nedovoljno opremljena. Oni moraju imati brza vozila, radare, kamere i laptope uvezane sa bazama podataka i centralnim registrom svih onih koji su pod kaznama i potjerama ili su na bilo koji način kršili zakon u saobraćaju - upozorava Kovačević i naglašava da su problem i pješaci bez ikakve saobraćajne kulture.