"S obzirom na to da je osoba identifikovana sat vremena nakon saobraćajne nesreće MUP KS trebao je preduzeti sve radnje da se pronađe osoba. Međutim, Kantonalno tužilaštvo Sarajevo je to samo utvrdilo i prije nego je MUP to večeras u 9 sati javio medijima, a nije tužiocu", rekla je Burzić.





Dodala je kako očekuje da će policijski komesar Vahid Ćosić konačno početi utvrđivati odgovornost službenih osoba u okviru svoje institucije koje bacaju ljagu na sve njih.





"Mi smo utvrdili uz pomoć OSA BiH i Granične policije na kojem graničnom prijelazu i u koliko sati je prešla osoba, a to je trebao da radi MUP KS", kazala je Burzić.





Na pitanje da li u ovome svemu ima elemenata krivičnog djela, Burzić odgovara da i nepostupanje može biti krivično djelo.





"Treba da idemo za odgovornošću u okviru svake institucije. Utvrđivanje bilo koje odgovornosti je velika stvar i ja očekujem da komesar utvrdi odgovornost osoba koje se bile dužne da poduzmu radnje za koje su ovlaštene. Tužilaštvo će nakon ovih činjenica i dokaza koje ima naravno dati sve od sebe da ta osoba bude privedena pravdi", rekla je Burzić.





Ističe kako nema nikakvu namjeru miješati se u nadležnosti MUP-a KS, ali da očekuje od komesara policije da upre prstom u odgovornog.





Zaključila je da je Kantonalno tužilaštvo Sarajevo dosta toga uradilo i da očekuje da svaka od institucija obavlja svoj dio posla.





Podsjećamo, Sanjin Sefić je jutros u 6:36 sati napustio BiH. U trenutku prelaska granice sa Srbijom MUP KS raspolagao je informacijom da je on osoba koja je usmrtila dvije djevojke u centru Sarajeva.