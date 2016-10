SARAJEVO, 11. okt.2016









Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH Dragan Čović potvrdio je danas novinarima u Sarajevu da je s druga dva člana Predsjedništva razgovarao o proteklim lokalnim izborima da bi se krenulo u realizaciju Master plana, usvojenog prošle sedmice.





Kako je istaknuo, odnos snaga na nivou BiH stranke iz Republike Srpske trebaju definirati između sebe da bi se nastavio ubrzan rad kroz Vijeće ministara i Parlamentarnu skupštinu BiH, posebno naglašavajući potrebu usvajanja državnog budžeta za narednu fiskalnu godinu.





Nakon susreta s predsjedavajućim Predsjedništva BiH i predsjednikom Stranke demokratske akcije (SDA) Bakirom Izetbegovićem i članom Predsjedništva Mladenom Ivanićem, Čović i Izetbegović su nastavili razgovarati o temama aktuelnim za federalni nivo vlasti o čemu će Čović danas razgovarati i s predsjednikom Saveza za bolju budućnost Fahrudinom Radončićem.





Dogovoreno je da premijer Federacije Fadil Novalić i federalna ministrica finansija Jelka Milićević razmatraju sve ono što "stoji" u Federalnom parlamentu da to još jednom prođe reviziju izvršne vlasti da bi se usvojilo u parlamentu FBiH.





Čović smatra da je pitanje otkazivanja lokalnih izbora u Stocu poremetilo dinamiku rada institucija, ali je siguran da će izbori u tom gradu biti djelomično ili u potpunosti ponovljeni kada to odluči Centralna izborna komisija, no prije toga MUP, tužilaštva i sudovi trebaju kazati šta se dogodilo u Stocu.





- Ukoliko to ne uradimo nikakve naredne izbore nema smisla organizirati jer će nam se dogoditi ista stvar. Poruka mora biti jasna akterima događaja u Stocu da je to vrijeme daleko iza nas. Mi 14 godina organiziramo samostalno izbore u BiH i to moramo svake godine raditi sve bolje - mišljenja je Čović.





Za njega je činjenica da je napravljena čudna kombinacija političkih stranka iz Sarajeva koje se, kako kaže, nazivaju probosanskim, a Stolac je u Hercegovini.





- Neobična je bila priprema izbora u Stocu na način da se prebacuju ljudi vještački i kratkoročno iz Mostara u Stolac za novac. Znamo ko je promijenio mjesto prebivališta u zadnja dva ili tri mjeseca. Kada su shvatili da se tako ne može ići na izbore, dogodili su se incidenti - ispričao je Čović.





Stoga je pozvao institucije da utvrde sve okolnosti vezane za lokalne izbore u Stocu, dodajući da je šest ili sedam dana nakon izbora ostavio predstavnicima SDA, kao partnerima u vlasti, da to pitanje riješe na primjeren način, podsjećajući da je o Stocu i drugim sredinama nekoliko dana prije izbora razgovarao s Izetbegovićem.





- Znao je dobro šta se dolje dešava, kao što sam međunarodnim predstavnicima kazao da je klasičan primjer inženjeringa prebacivanje ljudi iz jedne sredine u drugu za potrebe izbora - pojasnio je novinarima predsjednik HDZ-a BiH, izražavajući uvjerenje da će HDZ dobiti izbore u Stocu te kazavši da se što prije treba završiti priča o Stocu kako bi svima bilo lakše da se okrenu budućnosti.





Na konstataciju novinara da bi Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) mogao preko HDZ-a doći u vlast na državnom nivou, Čović je kazao da ne misli da će se to dogoditi jer se to partnerstvo treba definirati, izražavajući očekivanje da će u narednim danima biti izabran novi predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS) nakon što je Mladen Bosić podnio ostavku na to mjesto.





- Nisam taj ko će uime nekog naroda odlučivati ko će biti na vlasti na državnom nivou. To prije svega odlučuju oni koji ih biraju. Nema tu bilo kakvih spekulacija - potvrdio je Čović.





Ponovio je da će se sačekati konačna analiza lokalnih izbora da bi se pokrenula inicijativa u državnom parlamentu o izmjeni Izbornog zakona, izražavajući uvjerenje da će biti dovoljno podrške za nju od parlamentarnih stranaka na nivou BiH.