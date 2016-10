SARAJEVO, 11. okt.2016









Saobraćajne nezgode sa smrtnim posljedicama





U ponedjeljak u 19.45 sati u ulici Vrazova, općina Centar Sarajevo, N.N. osoba izvršila je krivično djelo razbojništva nad uposlenicom u apoteci “Lupriv”. Tom prilikom N.N. osoba je uz prijetnju pištoljem otuđilo određenu sumu novca, a zatim se udaljilo u nepoznatom pravcu.





O tome je obaviješten tužilac Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, a policijski službenici rade na rasvjetljavanju navedenog krivičnog djela, identifikaciji i pronalasku izvršioca.









Razbojništvo





U ponedjeljak u 11.10 sati u ulici Topal Osman Paše, općina Novo Sarajevo, dvije N.N. osobe izvršile su krivično djelo razbojništva nad radnicama u prodavnici “Konzum”. Tom prilikom one su su uz prijetnju pištoljem otuđila određenu sumu novca, a zatim se udaljila u nepoznatom pravcu. O tome je obaviješten tužilac Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, a policijski službenici rade na rasvjetljavanju navedenog krivičnog djela, identifikaciji i pronalasku izvršilaca.









Povređivanje i smrt osobe A.M.





U ponedjeljak oko 22.05 sati, obaviještena je II PU da je u ulici Džamijska, općina Novo Sarajevo, tri N.N. osobe napale i pretukle jednu osobu. Izlaskom na lice mjesta policijski službenici su zatekli tragove krvi i oštećeno vozilo "vw golf 5". Pomenutog dana u 22.45 sati, dispečer Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo obavijestio je II PU da se u stanu, ulica Džamijska, općina Novo Sarajevo, nalazi povrijeđena osoba s povredama glave i leđa. Ljekari su danas u 00,05 sati konstatovali smrt A.M., rođen 1966.godine u Rijeci, nastanjen u Sarajevu. Uviđaj su obavili tužilac Kantonalog tužilaštva u Sarajevu, policijski službenici MUP-a Kantona Sarajevo i ovlašteni sudski vještak medicinske struke. Tijelo preminulog je vozilom KJKP Pokop prevezeno u prosekturu Bare, gdje će po nalogu tužioca biti izvršena obdukcija. Nastavlja se rad na rasvjetljavnju i dokumentovnaju krivičnog djela ubistvo, identifikaciji i pronalasku izvršilaca.









Teška krađa





U ponedjeljak u 13.00 sati, policijski službenici I PU lišili su slobode S.M., rođen 1980. godine u Sarajevu, gdje je i nastanjen, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo teška krađa. O tome je obaviješten tužilac Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, a S.M. je predat u Odsjek za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo. Policijski službenici nastavljaju rad na rasvjetljavanju i dokumentovanju kriminalnih aktivnosti navedenog lica.









Saobraćajna nezgoda sa smrtnim posljedicama





U ponedjeljak u 21.35 sati na kolovozu raskrsnice ulica Zmaja od Bosne i Nulta transverzala, općina Novo Sarajevo, dogodila se saobraćajna nezgoda. Tom prilikom došlo je do udara i obaranja na kolovoz pješakinje A.S. rođena 1995. godine u Bugojnu, gdje je i nastanjena i M.E., rođena 1996.godine u Bihaću, nastanjena u Bosanskoj Krupi, od vozila nepoznate marke i reg. oznaka, kojim je upravljao N.N. vozač, koji se nakon saobraćajne nezgode udaljio s lica mjesta. Usljed povreda na mjestu događaja smrtno je stradala pješakinja A.S., što su konstatovali ljekari Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo. Teže povrede je zadobila pješakinja M.E., a ljekarska pomoć joj je ukazana u Općoj bolnici "Prim. dr. Abdulah Nakaš", gdje je tokom ukazivanja ljekraske pomoći preminula u 24.00. Tijela preminulih su prevezena u prosekturu Bare, gdje će po nalogu tužioca biti izvršena obdukcija. Uviđaj su obavili tužilac Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, policijski službenici MUP-a Kantona Sarajevo i ovlašteni sudski vještaci saobraćajne i mašinske struke. Radeći na rasvjetljavanju okolnosti saobraćajne nezgode, na području općine Novo Sarajevo pronađeno je vozilo "vw golf 6", teg. oznake E68-K-928, sa vidnim oštećenjima koja odgovaraju oštećenjima nastalim u toj saobraćajnoj nezgodi. Predmetno vozilo je specijalnim vozilom BIHAMK-a prevezeno u garažu Jedinice za saobraćaj, radi potrebnih vještačenja. Izvršenim provjerama utvrđeno je da je u momentu saobraćajne nezgode pomenutim vozilom upravljao vozač S.S., rođen 1991.godine u Sarajevu, gdje je i nastanjen. Policijski službenici MUP-a Kantona Sarajevo u saradnji s drugim policijskim agencijama intenzivno tragaju za vozačem S.S..









Saobraćajna nezgoda





U ponedjeljak oko 19.15 sati,na kolovozu ulice Bojnička, općina Ilidža, dogodila se saobraćajna nezgoda. Tom prilikom došlo je do udara i obaranja na kolovoz pješaka M.D. rođen 1940. godine u Foči, nastanjen u Sarajevu, od vozila “peugeot 508”, reg. oznake E79-A-217, kojim je upravljao vozač D.N. rođen 1980. godine u Sarajevu, gdje je i nastanjen. U nezgodi teže tjelesne povrede (povrede glave) zadobio je pješak M.D., a ljekarska pomoć mu je ukazana u Općoj bolnici "Prim. Dr. Abdulah Nakaš", gdje je zadržan na daljem liječenju. O tome je obaviješten tužilac Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, a uviđaj su obavili policijski službenici MUP-a Kantona Sarajevo i ovlašteni sudski vještak mašinske struke.









