SARAJEVO, 11.okt.2016









Načelnik Općine Srebrenica Ćamil Duraković je u intervjuu za novi broj magazina Start BiH izjavio da na biračkom spisku za Srebrenicu ima mnogo onih koji ne žive u Srebrenici.





-To se može dokazati, posebno za glasače koji dolaze iz Srbije. U nedjelju je u gradu bilo više vozila iz Srbije nego iz Srebrenice. Ljudi su iz Srbije dolazili autobusima do granice u Skelanima, potom pješke dolazili do Ljubovije gdje su ih čekali mali automobili koji su ih vozili do Srebrenice.





To je radio Mladenov izborni štab. Imamo i neke dokaze da su ti birači dobivali po 20 eura samo da dođu iz Srbije i glasaju u Srebenici. Većina tih ljudi nema uredna bosanskohercegovačka dokumenta i to bi trebalo da se pokaže kod ponovnog prebrojavanja glasova i ja vjerujem da će se to i desiti jer će u tom procesu biti moguće vidjeti potpise ljudi i glasačke listiće i utvrditi da li su glasali na izvodu iz takozvanog CIPS-a ili uz dokument koji je važeći u skladu s Izbornim zakonom BiH. Naime, u nedjelju je u Srebrenici cijeli dan radio CIPS u Policijskoj stanici i oni su na licu mjesta izdavali potvrde o prebivalištu ljudima koji su onda išli na biračka mjesta da glasaju.