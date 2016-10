Fahrudin Radončić, osnivač i predsjednik Saveza za bolju budućnost, u intervjuu za oktobarsko izdanje magazina Start BiH otvoreno i iskreno govori o prošlosti, sadašnjosti, budućnosti, politici, partnerima, ljubavi, piću, ženama, slikanju, moru i ribolovu...





Kako zdravlje?

- Sve je u Božijim rukama, ali je, prema onome što znamo moji ljekari i ja, moje zdravstveno stanje, za moje godine, više nego odlično.





Psihičko stanje?

- Dobro. Stabilno.





Posljednjih 25 godina, koliko ste prisutni u bh. javnosti, bili ste u zavadi sa mnogim ljudima. Zadnjih par godina ste se uspjeli izmiriti skoro sa svima. Kako se osjećate, je li Vam dosadno?

- Upravo dok mi razgovaramo Avaz slavi 25 godina izlaženja novine, odnosno kompanije. Avaz je važio kao antikoruptivni medij i normalno je da u zemlji korupcije vi ne možete proći da nemate medijske konflikte sa raznim privatizacijskim, političkim, interesnim i drugim lobijima. Nismo se mi izmirili, više je došlo do jedne podjele da se ja ipak bavim Savezom za bolju budućnost, a da se medijem, odnosno Dnevnim avazom bave urednici i novinari čiji je to posao. Tako da mi jeste malo dosadno u smislu da je politika sporija disciplina od dnevne štampe koja traži brze i efikasne reakcije. U politici uvijek imate vremena da sačekate sa komentarom, izjavom ili reakcijom.









NAJOSTVARENIJI KAD GRADI









Sa ove distance, kako se bolje osjećate - da li je bolje biti političar, novinar, građevinar ili medijski tajkun?

- Najbolje je biti građevinar! Iza vas ostaju nove vrijednosti i nove zgrade i neprolazne kategorije. Ovaj toranj ostaje kao dobrobit Sarajeva, kao znak Sarajeva. Objekat u Tuzli također. Ja se najbolje, najljepše i najostvarenijim osjećam kada nešto gradim.





Znam da Vas malo ko vidi kao emotivca, ali recite mi vašu emociju kada završavate, recimo, ovaj toranj?

- Moja emocija je dosta čudna, osjećate da to više nije vaša nego javna stvar, odnosno javno vlasništvo. Sretni ste što ste to završili i prestajete da o tome razmišljate i već ste u nekom drugom filmu i novom projektu.





Kad smo kod novog projekta, otkud Vi u politici? Zašto ste ušli u politiku?

- Mnogi ljudi zaboravljaju da sam ja bio najmlađi glavni urednik u bivšoj Jugoslaviji, da sam sa 26-27 godina bio profesionalni političar i da sam smijenjen zbog pobune ili rata sa Miloševićem, da sam 2009. godine osnovao SBB, ne kao opoziciju ili moju želju da se bavim politikom, nego kao alternativu postojećem stanju gdje se ništa nije gradilo.













E, SAD IDEM U NOVU FAZU









Znajući Vašu istoriju i aktivnost, nekako ste više vukli na ljevicu. Otkud onda na desnici, jer je SBB napravljen kao desna stranka, ako sam ja to dobro shvatio?

- Mislim da je SBB stranka narodnjačkog tipa i stranka centra. Vidite koliko mi imamo Srba i Hrvata koje smo dali kao funkcionere i kao direktore, imamo iznimno visok procenat Srba i Hrvata. U meni je ostala ta socijaldemokratska opcija kao najbolja opcija za svaku zemlju - uzmite švedski model. Mislim da je to kvalitet SBB, da može da pomiri sve društvene interese.





Ko je ubio socijaldemokratiju u BiH?

- Mislim da je njen najveći personalni ubica gospodin Lagumdžija.





Zašto niste ušli u politiku kada su Vam poreznici, u vrijeme Alijanse, htjeli naplatiti više od milion maraka poreza?

- Ja sam svoj ulazak u politiku prilagodio nakon završetka nekih svojih ciljeva kao industrijalca. Napravio sam zgradu u kojoj je sada Hypo banka, napravio sam prvi hotel sa pet zvjezdica i rotirajući restoran Radon plaza, napravio sam objekat u Tuzli, napravio sam ovaj toranj. Onda sam rekao: E, sada idem u jednu novu fazu svog radnog vijeka, a to je politika! Nisam to vezao za slučajeve, afere i inspekciju.





Prije desetak godina u intervjuu za Start rekli ste da imate jedan veliki papir B0 formata gdje imate tačan raspored zadataka. Šta fali još od tog rasporeda da se uradi? Šta niste ispunili od svega toga što ste zadali?

- To što sam zadao više nema veze s Avazom niti sa mnom personalno. Ja sam zadao da BiH bude umrežena autoputevima, da imamo jaku energetsku zajednicu sa novim infrastrukturnim objektima, zadao sam da ovo bude sekularna zemlja u najpozitivnijem smislu te riječi, čuvanja naših vjerskih i nacionalnih vrijednosti. Mislim da će ovo, ne znam koliko to vremena iznosi, života što mi je ostalo, biti posvećeno isključivo javnom, a ne mom ličnom interesu.

















O PRITVORIMA









Aktuelni su Vaš pritvor i suđenje. Tijekom rata bili ste jedan od rijetkih novinara kojeg je vlast pritvorila. Onda ste bili kao novinar, sada kao političar. Koje su sličnosti i razlike, ima li ih?

- Ima mnogo sličnosti, jer ja najbolje znam šta sam radio u životu. Apsolutno sam siguran da će u jednom fer postupku istina izaći na vidjelo, a bogami i mnoge zloupotrebe pojedinih ličnosti iz policijskih i drugih struktura na moju štetu. U tom smislu sam vrlo relaksiran.





Govorite o sadašnjem slučaju?

- Da. Što se tiče ratnog pritvora, znate da sam ja tada objavio neke tekstove, „ Zaklele se ptice KOS-u“, da su me onda odveli u tadašnji „Viktor Bubanj“, a to je sadašnji isti pritvor. To su neuporedive situacije. Tada su vas iz tog pritvora mogli odvesti na strijeljanje, a da niko ne zna šta se desilo.





Sada je to „ljepše“!?

- Sada je to jedna pravno uređenija situacija. Poznat sam kao strpljiv čovjek, to sam mirno i mudro istrpio, nisam dozvolio da se razbije koalicija, da se naprave političke turbulencije. Danas sam vrlo sretan kada imamo rezultat u Briselu da je naša aplikacija prihvaćena ili da se Izetbegović susretne sa Obamom.









ZARADIO ILI IZGUBIO









Teško je bilo pisati o Vama, a da se ne završi na sudu, pa i magazin Start, između ostalog, više puta. Da li mislite da ste svojim mnogobrojnim tužbama stabilizirali ili destabilizirali medijsku scenu u BiH?

- Dobio sam preko 60 presuda za klevetu. Radilo se o stereotipu. Neke obavještajne službe su plasirale najgnusnije dezinformacije o meni koje su mediji prenijeli, a onda su mediji, nažalost, išli na sud, a ne ti koji su ih suportovali netačnim informacijama. To je nažalost dio novinarskog posla. I novinari Avaza su često bili na sudu zato što su drugi davali informacije koje su morali dokazivati na sudu, a u međuvremenu su ti drugi „nestajali“ i njih niko ne tereti. Meni je lično žao zbog toga. U posljednje vrijeme, pogotovo otkad sam u politici, gledam da tih tužbi bude što manje. Mislim da ih čak i nema.





Koji je skor na kraju, jeste li zaradili ili izgubili?

- Nisam, sve to i što se naplati, to su simbolične cifre. Sve to ide u dobrotvorne svrhe i čak nisam ni pravio tu vrstu statistike.





Koje je Vaše mišljenje o medijskoj sceni u BiH, uključujući ove nove medije, nove televizije, kablovske operatere?

- To je sreća političkog života, javnog života i demokratizacije da imamo pluralističku medijsku scenu, da raste broj portala, da imamo medije koji su etablirani, kao i Vaša novina, dugogodišnjim izlaženjem. Mislim da je trenutno najveći problem medijske scene u BiH rad javnih servisa. Oni moraju dobiti standarde kakvi su u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, zemljama Evropske unije. Mislim da, u tom smislu, BiH očekuje vrlo odgovoran posao da javni servisi ne budu politički centri navijanja za jednu ili drugu političku opciju.





Na šta konkretno mislite, na federalne medije ili medije iz RS?

- I jedne i druge.





A finansiranje tih medija. Da li će i kada konačno doći do stabilnosti?

- Mi ih moramo učiniti ekonomski samoodrživim i mislim da će se to relativno brzo dogoditi.









BILO JE MNOGO NEVJERNIH TOMA









Oni koji nisu fanovi ni SBB ni SDA svakog dana smisle nešto novo zbog čega biste raskinuli koaliciju sa SDA ili oni sa vama. Do kada će trajati koalicija sa SDA?

- Ta koalicija je, baš kada je prihvaćena (20. septembra, op. a.) ta kredibilna aplikacija, dobila najveću satisfakciju, pa ako hoćete i istorijsku činjenicu, jer bez te koalicije, uz onakav konflikt SDA i Demokratske fronte ne bi bilo moguće da gospodin Čović povede tu akciju gdje su mnogi bili pesimisti. Koristim priliku da ga pohvalim zbog njegovog entuzijazma, zbog njegove ubijeđenosti da će to biti prihvaćeno, jer je bilo mnogo „nevjernih Toma“. Ali da nije bilo stabiliziranja bošnjačkog političkog fronta, između dvije najjače bošnjačke stranke, SDA, koja je bila prva na izborima, i SBB, koja je bila druga, ne bi danas bilo te političke stabilnosti, ne bi bilo tih investitora koji se blago najavljuju i dolaze. Mislim da će ova koalicija trajati sigurno do 2018. godine pod jednim uslovom. Ako se nakon ovih lokalnih izbora ekonomski ne dinamiziraju stvari, mislim da će SBB, uz sav svoj entuzijazam, početi da vrši pritisak - najpozitivniji, najkonstruktivniji, na naše koalicione partnere da moraju početi masovni radovi u skladu s obećanjima koja su se dali građanima.





Dva pitanja u jednom: Možete li nam pojasniti značaj odobrenja aplikacije za članstvo BiH u EU? Znamo da mnogi, a među njima i veliki broj ambasadora međunarodne zajednice, nisu vjerovali da će biti primljena aplikacija. I šta podrazumijevate pod ekonomskim reformama, odnosno početkom velike izgradnje u BiH? Da li već postoje neki planovi?

- Planova ima, nažalost konkretni projekti, projektne dokumentacije, fizibiliti studije, zaokruženi načini finansiranja, kadrovska osposobljenost, rješavanja zemljišno-knjižnih problema, katastra, grunta, eksproprijacija nema dovoljno ili čak i ne postoje.





Kako lično, kao građevinac, možete pomoći?

- Lično mogu pomoći i već sam pomogao da smo mi, kao SBB, na sastanku lidera, gdje su bili gospoda Čović, Izetbegović i ja, prvi put etablirali da tri lidera „preslušaju“ kompletno federalno rukovodstvo, od ministara do velikih kompanija, što se ranije nije dešavalo, i da mi snimimo stanje na jedan način da niko nikoga ne folira. Mislim da se tu stvari dešavaju dobro, ali mora da se radi: brza cesta Sarajevo - Tuzla, Koridor VC, zaobilaznica oko Mostara, tunel Prenj, zatim u Sarajevu Prva transferzala, Termoblok 7 i 8, toplovod Sarajevo - Kakanj, da se 200 hiljada ljudi griju iz toplote koju mi već posjedujemo i koju treba „uhvatiti“ i dovesti u Sarajevo, da ovo ne bude najzagađeniji grad u regionu.





Značaj prijema aplikacije ?

- To je definitivno dokaz da su evropske snage u BiH pobijedile. Mislim da smo ušli na jedan kolosijek gdje sada, nakon političara, u prvi plan dolaze tehnokrate zbog ispunjavanja svih uslova koje EU traži.





Jedna od kvalitetnih stvari koja se desila u posljednjih mjesec dana su dogovor gospode Izetbegovića, Čovića i Vas da, sjedite, narodski rečeno, po čitav dan i raspredate sve što bi se moglo popraviti. Kako izgledaju ti sastanci, koliko su efektni, imate li neki zapisnik? Objasnite nam kako izgleda to vaše cjelodnevno druženje?

- Naravno da postoje zapisničari i vodi se vrlo precizna evidencija o stanju u našim najvećim kliničkim centrima, autocestama do stanja u poreskoj politici, naplativosti i tako dalje. To je do sada jedan potpuno neviđeni način operativnog pristupa lidera problemima i kako da se oni riješe i deblokiraju.









SDA I SBB ĆE SUPERIORNO POBIJEDITI









Dakle, kao u kući kad sjednete sa familijom i kažete: Trebamo ovo, ne trebamo ono...?

- Kao u svakoj dobro organiziranoj kompaniji, gdje rukovodeći ljudi svoj stav propituju, dijagnosticiraju problem i svojim sugestijama pomažu da to odgovorni riješe.





Zašto su svima značajni ovi predstojeći lokalni izbori od 2. oktobra? Čini li vam se da svaka stranka ulaže jako mnogo energije i sredstava u promociju? Zašto je to tako?

- Lokalni izbori su bitni da načelnici ispune obećanja prema svojim građanima. Oni su u nekom smislu, barem što se Federacije tiče, dosadni izbori, najdosadniji izbori poslije rata, jer će ova koalicija SDA i SBB, kada su načelničke pozicije u pitanje, superiorno pobijediti.





Vi to govorite sada, da podsjetim, uoči izbora!?

- Jeste. Vidjet ćete da će, osim nečega što se zove neminovna statistička greška, naši kandidati odnijeti superiornu pobjedu. Tu imate prostu matematiku: kada saberete Izetbegovićeve i moje glasove na prošlim izborima, prije dvije godine, to je jedna apsolutna pobjeda i ja mislim da će naši članovi, i SDA i SBB, biti lojalni i glasati za zajedničke kandidate. Općinske liste će biti odvojene i nadam se da ćemo imati općinske većine uz participaciju nekih drugih stranaka.





Da li ste zadovoljni provedbom reformske agende? Šta biste tu promijenili? Pitam vas kao građanina i kao predsjednika stranke, kad će građanin osjetiti promjenu?

- Bosna i Hercegovina toliko kasni da ne možete biti zadovoljni, ali sa druge strane osjeća se jedan dinamizam ove vlasti na evropskom putu. Nas su stalno SDP, ili ta vrsta opcije, ubjeđivali da su oni garanti evropskog puta, da će nas oni voditi u Evropu. Evo se pokazalo da su tri praktično nacionalne stranke SDA, HDZ i SBB u Federaciji i stranke u RS , napravili mnogo veći iskorak nego što je to iko mogao da zamisli. Znači, nama trebaju efikasni menadžeri i u tom smislu građani će početi da osjećaju pozitivne posljedice tek onda kada počnu da dolaze strane investicije i da se zapošljavaju ljudi. Ovo je politička sigurnost BiH i njeno etabliranje kao evropske zemlje i otvaranje vrata NATO saveza. Mislim da građani ne mogu preko noći osjetiti tu promjenu, kao što je nisu osjetili ni oni kada su tek ušli, kao što je slučaj Hrvatske. To su procesi.









PRVO, DRUGO, TREĆE, ČETVRTO...









Kako biste ocijenili rad premijera Novalića, na skali od jedan do pet? Šta biste promijenili, šta zadržali u njegovom samom radu?

- Nije korektno sada da mu ja javno držim lekcije ili kritike. On korektno radi svoj posao, vjerovatno ima tačaka gdje bi to moglo biti bolje, kao što ima pozicija koje je on odlično odradio.





Ne biste ocjenjivali od jedan do pet?

- Ne.





Preustrojstvo Federacije, sva ta priča o trećem entitetu, regijama, osim što bi to bilo jeftinije i efikasnije za sve nas, šta o tome mislite? Kako bi se u ovoj zemlji koja se sastoji od Srba, Hrvata, Bošnjaka, Sejdića i Fincija..., kako bi se to moglo sprovesti, a da se ne vodi računa o nacionalnoj pripadnosti?

- Prvo, treba voditi računa o nacionalnoj pripadnosti. Drugo, nema podjele Federacije na dvoje - to znači podjelu BiH na troje. Treće, da budem vrlo iskren, ja nikad nisam čuo niti jednog funkcionera HDZ-a da zagovara treći entitet. Naprotiv, ti ljudi su iskreno za BiH i to se pokazuje. Četvrto, mi moramo naći rješenje da se hrvatski narod ne majorizira, da Bošnjaci ne biraju, kao u slučaju Komšića, dva člana Predsjedništva BiH. U tom smislu, ja očekujem da se, odmah nakon lokalnih izbora, svi posvetimo tom, strateški po BiH, možda i najvažnijem poslu.





To bi podrazumijevalo da se konačno primjeni odluka suda u slučaju Sejdić i Finci?

- Prvo da ispunimo obavezu prema ostalima, a onda da u tom paketu riješimo i razložne hrvatske frustracije kao najmalobrojnijeg naroda u BiH.





Vi ste sa Miloradom Dodikom bili uvijek u prilično dobrim odnosima, možemo reći da ga poznajete malo bolje i sa novinarske i političke strane. Zašto on radi ovo što radi? Da li zbog tih izbora ili...?

- Najkurentnija roba u političkom životu BiH je nacionalizam, sijanje straha i takozvana zaštita svog nacionalnog korpusa. Dodik je jedan iskusan političar, on je ovom pričom o referendumu nepotrebno zatalasao BiH, region i mnogo šire. Lično očekujem da će se nakon završetka lokalnih izbora i referenduma, stvari vratiti u normalan politički tok i da će se Dodik iz faze jedne političke destrukcije vratiti u fazu političke konstruktivnosti jer je to najbolji interes i njega personalno, a i Republike Srpske.





Da se vratimo na pitanje sa početka. Da li postoji ljevica i šta mislite o strankama koje u ovom trenutku predstavljaju ljevicu?

- Imate tu Našu stranku, zatim novu stranku gospodina Bajrovića, DF i SDP. Ljevica se u nekom smislu atomizirala, što opet nije loše, to je dokaz političkog pluralizma i mislim da se u ovom trenutku ne može da oporavi od poraza koji je imala na prošlim velikim izborima. Šta će se sa njima dalje dešavati, zavisit će i od rezultata koji bude pravila ova koalicija SDA i SBB. Ako mi budemo uspješni, prostora za njihov, neki ozbiljniji, politički povratak bit će sve manje.



















ŠTA MISLIM O...







Bakiru Izetbegoviću?

- On je već šest godina član Predsjedništva BiH i ja sam imao na prošlim izborima dosta primjedbi na njegov račun. Mislim da ove dvije godine zadnjeg dijela mandata on pokazuje moćnije državničko i ekonomsko lice, pokazuje ogroman interes za infrastrukturnim razvojem, pokazuje interes za građenjem BiH, o tome najviše javno govori i apelira... Zaista, u tom smislu, mislim da postajemo vrlo kompatibilni i moćan dvojac reformi i izgradnje.

Draganu Čoviću?

- On je jedan iznimno mudar političar, što potvrđuje i usvajanje aplikacije i ja ga lično cijenim jer je kao predsjednik Predsjedništva imao dovoljno mudrosti, morala, građanske hrabrosti i legalizma da me posjeti u pritvoru i time održi moralnu lekciju mnogim drugim.

Željku Komšiću?

- Već sam negdje rekao, on je osam godina bio član Predsjedništva BiH, načelnik općine, ambasador, pokazao je šta zna, koliko umije i mislim da je to dovoljno.

Reufu Bajroviću?

- To su mladi ljudi i vidjet ćemo koji su njihovi kapaciteti. Ja im želim da, zbog njihove elokvencije, na ovim lokalnim izborima naprave veći iskorak.

Miloradu Dodiku?

- Veliki čovjek, veliki belaj. Mudrost je kako ga vezati za ideju BiH i Sarajevo.To se može samo ekonomskim putem i tolerancijom i skloniti ga sa tog autističnog puta konflikta, sukoba i svađe.

Zlatku Lagumdžiji?

- Moram reći, negdje sam to već i kazao u jednom intervjuu, da je Lagumdžija politička prošlost i apsolutno ostajem pri tome.

Harisu Silajdžiću - preuzeli ste dobar dio članova Stranke za BiH?!

- Za Silajdžića sam takođe rekao da je politička prošlost. Napravio bih jednu ljudsku korekciju koju sam dužan prema gospodinu Silajdžiću. On je referentna politička prošlost. On je sjajno obavljao posao ministra vanjskih poslova tokom rata, bio je jedna karizmatična ličnost, pomalo ters, ali su on i gospodin Lagumdžija neuporedivi u smislu prednosti Silajdžića po svakom osnovu.

Sulejmanu Tihiću?

- On je deset godina vodio SDA, istorija teško da će dati ozbiljnu prolaznu ocjenu za njegov politički rad koji se više svodio na pravne finese nego na ozbiljan ekonomski razvoj.

Aliji Izetbegoviću?

- On je otac nacije! Nakon njega, mi koji dolazimo smo menadžeri i uposlenici države koji treba da opravdamo povjerenje građana i naporno radimo. Nema više reprize Alije Izetbegovića.















RADONČIĆ PRIVATNO







Čiji je Avaz?

- Vi znate da sam ja napravio kompaniju Avaz, utemeljio je, napravio dvije ogromne kompanije Avaz - roto press i Avaz. Došlo je do te brakorazvodne parnice gdje je imovina, u skladu sa našim zakonima, podijeljena „fifti-fifti“, 50 posto meni, 50 posto supruzi i Avaz više nije u mom vlasništvu.





U kakvim ste odnosima sa bivšim suprugama?

- Odličnim. Sa Azrom sada čak i živim.





Znači ništa od toga da ste slobodni neženja?

- (Smijeh) Da razočaram neke, ne osjećam se slobodnim neženjom.





Sa kim se privatno družite?

- Moji prijatelji su cijeli život uglavnom intelektualci, novinari, ljekari, malo političari. To su ljudi iz regiona i iz BiH.





Kako se najbolje odmarate?

- Tako što svaki put prelazim sa jednog posla na drugi koji nema veze sa prethodnim. Bavim se politikom, pa malo građevinom...





U suštini, stalno radite?

- Ja sam radoholičar, volim da radim. Čim ne radim, imam osjećaj da ću se razboljeti.





Šta Vas prvo privuče na ženi?

- (Smijeh) Sve, ali ako bih morao da pravim prioritet, onda bih izdvojio noge, duge noge.





Viski, loza, vino, himber?

- Himber.





Janjetina ili riba?

- Riba.





More ili planina?

- More.





Da nije kako jeste, šta biste najviše voljeli da radite?

- Da budem investitor koji bi pravio zgrade.





Hoćete li ikada u penziju i kako maštate da će izgledati ta penzija?

- Bavit ću se ribolovom na nekom primorju, crnogorskom ili hrvatskom. Ali mislim da to nije realna opcija. Novinari i političari, a osjećam se i jednim i drugim, teško odlaze u penziju.





Kada ćete se konačno posvetiti slikanju?

- Objavljivao sam čak i neke karikature, ali mislim da se, nažalost, nikad neću time baviti. Možda u penziji, onoj dubokoj.





Kad ste posljednji put bili na pijaci ili u prodavnici, da li hodate imalo po gradu. Imate li vremena, snage za to?

- Zadnji put sam na pijaci bio pola sata prije pada granate na Markalama.

Nikad nisam išao na pijacu, ni prije ni poslije rata.