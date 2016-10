SARAJEVO, 10. okt.2016









Centralna izborna komisija BiH (CIK) na današnjoj hitnoj sjednici neće razmatrati prijedlog odluke o poništavanju izbora u izbornoj jedinici Stolac.





Na početku današnje sjednice, CIK BiH je razmatrao da li će na dnevnom redu biti prijedlog ove odluke.





Tri člana CIK-a BiH glasali su za to da se ova tačka nađe na dnevnom redu, dok su četiri člana bila protiv. Za su bili predsjednik CIK-a Ahmet Šantić te članovi Irena Hadžiabdić i Suad Arnautović.





Nakon ovakvog glasanja, u skladu s Poslovnikom, data je pauza od 15-tak minuta da se pokuša postići konsenzus za dnevni red.





Nakon pauze glasanje je ponovljeno i s obzirom da je rezultat glasanja bio isti, tri "za“ i četiri "protiv“, ova tačka nije uvrštena u dnevni red.





Nakon utvrđivanja dnevnog reda, član CIK-a BiH Vlado Rogić je kazao da među članovima CIK-a nije uopće upitno da li treba doći do ponavljanja izbora u Stocu ili ne.