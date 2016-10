SARAJEVO, 10. okt.2016





U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima.





U Hercegovini je moguća grmljavina. Na planinama sa susnježicom ili snijegom. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeveroistočni, a u Hercegovini slaba bura. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 8 do 14, na jugu od 16 do 20 stupnjeva.





U Sarajevu će biti pretežno oblačno vrijeme s kišom povremeno. Najviša dnevna temperatura iznosit će oko 10 stupnjeva.





Jutros je u BiH bilo oblačno vrijeme s mjestimičnom kišom.





Količine padavina u protekla 24 sata (mm): Trebinje 13, Bileća 10, Čemerno 9, Nevesinje 6, Gacko 5, Goražde i Neum 4, Rudo i Višegrad 3, Foča, Mostar i Stolac 2, Mrkonjić Grad i Sokolac 1.





Temperature zraka u 8 sati: Bjelašnica 1 stupanj, Goražde, Ivan-sedlo i Kupres 4, Bijeljina, Sokolac i Tuzla 5, Gradačac, Livno i Zvornik 6, Drvar 7, Bugojno, Doboj, Jajce, Prijedor, Sanski Most, Sarajevo i Srebrenica 8, Banja Luka i Zenica 9, Stolac 11, Neum 12, Mostar i Trebinje 13 stupnjeva.