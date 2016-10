ZAGREB, 7.okt.2016









Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković izrazio je u petak zadovoljstvo odlukom Nacionalnog vijeća Mosta koje je prihvatilo suradnju s HDZ-om, istaknuvši kako se radi o pravičnoj podjeli resora koja reflektira izborni rezultat i odnos parlamentarne većine.





"To je dobro i to je potvrda jednog ispravnog pristupa pregovorima sa strane HDZ-a i Mosta. Metodološki je napravljeno onako kako smatram da je primjereno - uz uvažavanje izbornih rezultata i jednu racionalnu vladu te, po mom sudu, pravičnu podjelu resora koja reflektira izborni rezultat i odnos parlamentarne većine", kazao je Plenković novinarima ispred središnjice HDZ-a, upitan kako komentira odluku Nacionalnog vijeća Mosta.





Nacionalno vijeće Mosta nezavisnih lista prihvatilo je u četvrtak prijedlog o kojem su se uskladila oba pregovaračka tima na zadnjem sastanku održanom u srijedu, 5. listopada.





Predsjednik HDZ-a najavio je i da će poslijepodne izvijestiti članove HDZ-ova Predsjedništva i Nacionalnog vijeća o pregovorima, uvjeren da će u ponedjeljak na konzultacijama kod predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović dobiti povjerenje za sastavljanje buduće vlade.





Plenković: Most prihvatio da potpredsjednici Vlade ujedno budu i ministri





Potvrdno je odgovorio na novinarski upit je li Most prihvatio prijedlog HDZ-a da potpredsjednici vlade budu ujedno i ministri. "Da. Radi se o četiri člana vlade iz Mosta od kojih će jedan, uz resor kojim će upravljati, biti i potpredsjednik vlade", kazao je.





Vezano uz rotirajuću funkciju predsjednika Sabora (prve dvije godine mandata parlamentom bi predsjedavao predstavnik Mosta, a druge dvije HDZ-a) rekao je kako je to novina u Hrvatskoj, ali ne i u drugim zemljama ili u Europskom parlamentu, gdje je praksa da se prvih dvije i pol godine mandata on da jednoj grupaciji, a druge dvije i pol godine nekom drugom.





"To je korisno i dobro za funkcioniranje Sabora", smatra Plenković. Nije želio odgovoriti o mogućim kadrovskim rješenjima u vladi, kazavši tek "o tom po tom".





Jandroković smatra da će na sjednici Sabors 14. listopada biti izabrana nova vlada





Odluku Nacionalnog vijeća Mosta pozdravili su i glavni te politički tajnik HDZ-a Gordan Jandroković i Davor Ivo Stier. Jandroković je najavio da je sada pred njima izazovna etapa u kojoj će do detalja razraditi programske smjernice te definirati ministre u budućoj vladi. Smatra i da će na konstituirajućoj sjednici Sabora 14. listopada ujedno biti izabrana i nova vlada.





Upitan hoće li se na konstituirajućoj sjednici Sabora izglasati i uvjeti koje je u sedam točaka postavio Most, odgovorio je: "Da, postoji cijeli paket".





"Svi oni zakonski prijedlozi koji su vezani uz sedam točaka Mosta, a imamo i nekoliko zakonskih prijedloga kojima ćemo definirati novi ustroj vlade", kazao je. Potvrdio je i da će prve dvije godine predsjednik Sabora biti iz redova Mosta te očekuje kako će to biti njihov čelnik Božo Petrov.





Upitan je li točno da se HDZ zalaže da četiri potpredsjednika u vladi budu i ministri, odgovorio je kako je to ideja te će još vidjeti u završnoj fazi hoće li biti i neko drugo riješenje. "Smatram da bi bilo dobro da potpredsjednici vlade imaju svoje resore", kazao je Jandroković.





Vezano uz plan da se energetika izdvoji iz ministarstva gospodarstva i pripoji ministarstvu zaštite okoliša, odgovorio je kako je to kompatibilno, jer primjerice i u Europskoj komisiji postoji povjerenik koji see bavi i okolišem i energetikom. "To je itekako kompatibilno u vrijeme u kojem živimo. Energetika i zaštita okoliša idu ruku pod ruku i mislim da će to biti dobro rješenje", rekao je.





Negativno je odgovorio na pitanje je li HDZ dogovorio kadrovska pitanja vezana uz ministarstva, kazavši kako je to tek pred njima. Smatra kako je to jedan važan dio posla jer su kadrovi iznimno bitni u provedbi programa vlade. "Vjerujem da ćemo izabrati ljude koji će se moći nositi s izazovima te koji će svojim stručnim, političkim i ljudskim karakteristikama odgovoriti na velike izazove"; rekao je Jandroković i dodao da su kadrovske odluke u rukama mandatara.





I politički tajnik HDZ-a novinarima je kazao da mandatar odlučuje o kadrovima. "Što se mene tiče uvijek sam rekao da sam spreman služiti. To je stvar o kojoj odlučuje mandatar", odgovorio je Stier na upit gdje se vidi u novoj vladi.