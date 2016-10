Pod motom „Disleksija nije bolest, nego različitost“ prvi put u BiH danas je obilježen 6. oktobar, Međunarodni dan podizanja svijesti o disleksiji, na inicijativu Udruženja za podršku osobama sa disleksijom “Vjetar” i agencije McCann Sarajevo, a uz podršku Ministarstva za obrazovanje Kantona Sarajevo.





Tim povodom u knjižari Buybook održana je press konferencija na kojoj su se predstavili ciljevi Udruženja te problemi sa kojima se susreću disleksična djeca i roditelji.





“Cilj prve faze našeg djelovanja jeste osvjestiti ljude da disleksija postoji i u našem društvu, da postoje djeca koja imaju poteškoće u učenju, savladavanju čitanja i pisanja i mislim da smo to aktivnostima u okviru obilježavanja Međunarodne sedmice podizanja svijesti o disleksiji i uspjeli. Udruženje Vjetar je spona između roditelja i stručnog kadra, i to je most koji želimo graditi” izjavio je Danilo Jovanović iz Udruženja Vjetar.





Neprilagođen zdravstveni i obrazovni sistem, nedostatak stručnog nastavnog kadra, kao i osude sredine, razlozi su zbog kojih disleksična djeca najčešće postaju delikventi, dok bi uz odgovarajuće metoda podučavanja imali priliku u procesu obrazovanja ostvariti svoj puni potencijal.





“Primjera dobre prakse u našim školama je jako malo jer se o disleksiji još uvijek malo zna. Najčešće roditelji sami spoznaju dijagnozu, a to bi trebali stručnjaci. Učitelji nisu educirani da modifikuju nastavne planove i programe, a to je nužno u pristupu i radu sa ovom djecom”, pojasnila je Edinalda Jakupović, defektolog. Dodala je kako djeca koja imaju disleksiju imaju smetnje u slušanju, govorenju i pisanju, jer imaju poteškoće u dekodiranju verbalnih i neverbalnih znakova, iako su intelektualno vrlo napredna i nerjetko umjetnički orjentirana te vrlo kreativna. Često imaju problema i u socijalnoj komunikaciji i zbog toga nizak nivo samopoštovanja, dok ih sredina neopravdano osuđuje.





Kampanju podizanja svijesti o disleksiji podržali su i osnovci iz KS, volonterskim slikanjem za plakate koji su distribuirani brojnim školama. “Željeli smo uputiti poruku djeci sa disleksijom da ih podržavamo, a smatram da učitelji i roditelji trebaju omogućiti toj djeci što bolje školovanje”, izjavila je djevojčica Hana Li Ligata, jedno od zaštitnih lica kampanje.





A cijela kampanja, koja se realizirala u okviru Međunarodne sedmice podizanja svijesti o disleksiji, naišla je na sjajnu podršku medija i kompanija. Brojni mediji su svojim izvještavanjem, kao i promjenom loga na “disleksičan način” utjecali na podizanje svijesti u javnosti o postojanju problema disleksije. Isto su, na svojim oficijelnim FB stranicama, danas učinile i vodeće kompanije u našoj zemlji. “Veliko hvala svima koji su nas nesebično podržali i pomogli nam da kreiramo drugačiju percepciju u javnosti o disleksiji. Hvala partnerima: Ministarstvo obrazovanja KS, agencija McCann Sarajevo, Kriterion, GreenPrint, Creativo centar d.o.o., Buybook, Sarajevo Navigator. Hvala medijima: Oslobođenje, Euroblic, Glas Srpske, Faktor, Gracija, Ljepota i zdavlje, Urban magazin, depo.ba, bljesak.info, radiosarajevo.ba, klix.ba, sportsport.ba, mi2.ba, muskiportal.com, oslobodjenje.ba, startbih.info, Fena, N1, TV1, FTV, TVSA, PINKBH, TV Hayat, Al Jazeera, Radio Federacije, Radio M. Hvala kompanijama: Sparkasse Bank, Eronet, Alkaloid, Opel, Gloria Line, Carlsberg, Violeta, BH Telecom, Raiffeisen BANK, UNIQA, Salveo, Sarantis, Hypo Alpe Adria Bank, Dm, Cm, Giro di Sarajevo, SCC, M:tel, Komercijalna banka i volonterskoj mreži Mreža mira”, naglasio je na kraju Danilo Jovanović iz Udruženja Vjetar.