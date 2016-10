Sarajevo 6,okt.2016













Turneja trofeja UEFA Champions League, koju predstavlja UniCredit u okviru sponzorstva UEFA Champions League, započela je 13.09. svoje osmo proputovanje kroz Evropu, a do 30.10. obići će 5 zemalja i 16 gradova.





Danas je legendarni trofej stigao u Bosnu i Hercegovinu, gdje će se zadržati od 06.10. do 15.10.2016., a posjetit će Sarajevo (06.10.), Tuzlu (08. i 09.10.), Derventu (11.10.) i Bihać (14. i 15.10.).





Svečani dolazak legendarnog trofeja UEFA Champions League obilježen je konferencijom za medije u sarajevskoj Vijećnici, nakon čega je trofej izložen za javnost u periodu od 14.00 do 20.00 sati.











Svi posjetioci imaju jedinstvenu priliku da dožive nevjerovatno iskustvo i fotografišu se sa legendarnim trofejem. Pored toga posjetioci imaju priliku da upoznaju legendu europskog nogometa/fudbala, Luisa Garciu, oficijelnog ambasadora Turneje trofeja UEFA Champions League u Bosni i Hercegovini i dobiju njegov autogram u periodu od 14.00 do 15.00 sati. Od 12.30 sati na trgu preko puta Vijećnice upriličena je posebna zabava za djecu u vidu nogometnih/fudbalskih utakmica, na kojima će učestvovati djeca iz Centra za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu, Doma za nezbrinutu djecu ˝Bjelave˝, Zavoda za specijalno obrazovanje i odgoj djece ˝Mjedenica˝, te djeca iz juniorskih klubova. U okviru ovog događaja po prvi će u Bosni i Hercegovini biti prezentiran nogomet/fudbal za slijepe. Od 16.00 do 18.00 sati, igri se mogu pridružiti i ostali mališani, koje ovim putem pozivamo.











Događaj za djecu organizovan je u saradnji sa Otvorenim zabavnim školama fudbala, uz podršku partnera Nogometnog/fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, Adidasa i MasterCarda.





Nakon Sarajeva, Turneja trofeja UEFA Champions League nastavlja svoje putovanje u Tuzlu, gdje će 08.10. na Trgu slobode biti organizovana izložba za javnost i slikanje sa trofejem u periodu od 13.00 do 20.00 sati. Kamion, koji je specijalno napravljen za Turneju trofeja UEFA Champions League, pretvorit će se u izložbeni prostor veličine 200 kvadratnih metara. Multimedijalna izložba u improviziranom izložbenom prostoru omogućit će nogometnim/fudbalskim fanovima da uživo vide suvenire sa najvažnijih utakmica, te da testiraju svoje nogometno/fudbalsko znanje, učestvujući u različitim igricama i na taj način osvoje brojne poklone. Pored multimedijalne izložbe također će biti organizovan događaj za najmlađe nogometaše/fudbalere. Kako bi se pružila prilika što većem broju građana Tuzle da vide legendarni trofej, on će naredni dan, 09.10. biti izložen za fotografisanje u hipermarketu Šićki Brod bb u periodu od 10:00 do 19:00 sati.











Naredna stanica Turneje trofeja UEFA Champions League u Bosni i Hercegovini bit će Derventa, 11.10., gdje će trofej biti izložen javnosti za fotografisanje ispred hipermarketa Dubička bb, u periodu od 12.00 do 20.00 sati, a također će biti organiziran i nogometni/fudbalski događaj za djecu.





Svoje putovanje u Bosni i Hercegovini trofej završava u Bihaću, gdje će 14.10. biti izložen u tržnom centru Adna-Commerc, Nositelja hrvatskog trolista, u periodu od 10.00 do 19.00 sati, a već naredni dan, 15.10., gostuje na Gradskom trgu od 12.00 do 20.00 sati, gdje će pored izložbe na specijalnom kamionu Turneje trofeja, biti organiziran i događaj za djecu.





“Izuzetno smo ponosni što nam je sponzorstvo UEFA Champions League na nivou Grupe omogućilo da po drugi put dovedemo legendarni trofej u našu zemlju. Vjerujemo da će niz uzbudljivih nogometnih događaja, koje smo organizirali ovim povodom, donijeti mnogo pozitivne nogometne euforije u našu zemlju i približiti svim zainteresiranim građanima svijet UEFA Champions League. Ovo je još jedan od naših načina da damo pozitivan doprinos našoj lokalnoj zajednici, posebno što smo u okviru Turneje trofeja u svim gradovima upriličili i događaje za djecu, koji uključuju i djecu sa posebnim potrebama i djecu iz domova za nezbrinutu djecu”, izjavila je Selma Riđanović – Kenović, direktorica Marketinga i komunikacija UniCredit Bank.





Radi lakšeg pristupa izložbi preporučuje se besplatna prijava za brzi prolaz preko www.ucltrophytour.com.





Ovogodišnja Turneja trofeja UEFA Champions League, koju predstavlja UniCredit, je prije Bosne i Hercegovine posjetila Rumuniju i Srbiju, a nakon boravka u našoj zemlji nastavlja svoj put u Hrvatsku i Mađarsku.





Od 2009. do 2015. godine, više od 600.000 ljudi iz 16 zemalja doživjelo je Turneju trofeja UEFA Champions League.









O UniCreditu u Bosni i Hercegovini





UniCredit Grupa u Bosni i Hercegovini, zauzima prvo mjesto u svim najznačajnijim bankarskim kategorijama na lokalnom tržištu sa 24% tržišnog učešća u ukupnoj aktivi i depozitima, tržišnim udjelom u ukupnim kreditima od 23%, tržišnim udjelom od 27% u ukupnom kapitalu, te najvećom neto dobiti na tržištu uz učešće od 29%. (podaci sa 31.03.2016.)

O UniCredit-u





UniCredit je jedna od vodećih europskih komercijalnih banaka sa jakim korijenima u 16 zemalja i globalnom mrežom koja obuhvata skoro 50 tržišta, više od 125.000 zaposlenika i preko 7.000 poslovnica. (podaci sa 31.12.2015.)





U Centralnoj i Istočnoj Europi, UniCredit upravlja velikom međunarodnom bankarskom mrežom sa više od 3.000 poslovnica (uključujući Tursku).





UniCredit posluje u sljedećim zemljama: Austriji, Azerbejdžanu, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj, Njemačkoj, Mađarskoj, Italiji, Poljskoj, Rumuniji, Rusiji, Srbiji, Slovačkoj, Sloveniji i Turskoj.