MOSTAR, 6.okt.2016









Pad cijene zlata ispod 1300 dolara tek je uvertira za znatnu rasprodaju najplemenetijeg metala koji je precijenjen barem 25 posto, ocjenjuju u Deutsche Bank, a prenosi Poslovni.hr.





Zbog strahovanja kako je razdoblje ultrajeftinog novca koji plasiraju velike središnje banke pri kraju, cijena zlata u srijedu se tek dijelom oporavila od potonuća za preko tri posto u utorak. Uncom zlata u srijedu se trgovalo po cijeni od 1275 dolara.





Cijena niža od 1300 dolara nije zabilježena još od lipnja. No, to bi mogla biti tek uvertira u snažniju rasprodaju zlata koja tek slijedi, smatra Binky Chandha, glavni analitičar Deutsche Bank. "Zlato izgleda bar 20 do 25 posto precijenjeno", izjavio je Chadha u razgovoru za Bloomberg TV.